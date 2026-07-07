Windows 11 26H2 : Cloud rebuild va vous permettre de réinstaller Windows sans clé USB

Ce 6 juillet 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8772), pour les programme Windows Insider inscrits sur le canal Expérimental.

Au programme de cette build : Cloud rebuild, une nouvelle option de récupération qui permet de réinstaller complètement Windows depuis l’environnement de récupération (WinRE) sans avoir besoin d’une clé USB d’installation de Windows 11. Elle apporte également l’activation par défaut de la sauvegarde des paramètres sur certains PC professionnels, une interface modernisée pour le volet « Compte » ainsi que quelques améliorations d’accessibilité et de navigation.

Comme d’habitude, je vous propose un tour d’horizon des principales nouveautés de cette nouvelle build de Windows 11 26H2, la prochaine version de Windows 11 à paraître en fin d’année.

Cloud rebuild : une nouvelle option pour réinstaller Windows sans clé USB

La principale nouveauté de cette nouvelle build de Windows 11 26H2 est Cloud rebuild, une nouvelle option de récupération qui permet de réinstaller complètement Windows 11 depuis l’environnement de récupération (WinRE), même lorsque le système ne démarre plus.

Petit aparté : Microsoft a choisi de traduire Cloud rebuild par « Reconstruction du cloud » dans la version française de Windows… Pour ma part, je continuerai à utiliser le nom anglais. Je trouve cette traduction encore une fois terrible et peu représentative de ce que fait réellement la fonctionnalité, un peu comme « bac supérieur » pour Drop Tray. Microsoft semble malheureusement poursuivre sa série de traductions difficiles à comprendre.

Contrairement à l’option Réinitialiser ce PC, Cloud rebuild ne réutilise pas les fichiers déjà présents sur le PC pour réinstaller Windows. À la place, l’outil télécharge depuis Windows Update une nouvelle copie de Windows correspondant à votre ordinateur ainsi que les pilotes nécessaires. Cette approche évite de s’appuyer sur des fichiers système qui pourraient être corrompus et permet ainsi de repartir sur une installation vraiment propre de Windows.

Autre avantage : vous n’avez plus besoin de préparer une clé USB d’installation de Windows 11, les fichiers nécessaires à la réinstallation étant automatiquement téléchargés depuis Windows Update.

Dans cette première préversion, vous pouvez lancer Cloud rebuild directement depuis WinRE en ouvrant Dépannage -> Cloud rebuild.

Cloud rebuild (Reconstruction du cloud) dans l’environnement de récupération Windows (WinRE) / Le Crabe Info

Une fois connecté à Internet, en Ethernet ou en Wi-Fi, Cloud rebuild affiche la version de Windows 11, l’édition et la langue qui seront installées avant de vous demander de confirmer l’opération. Comme pour une installation propre de Windows, le disque système est formaté et les fichiers, applications, comptes et paramètres enregistrés sur le disque sont supprimés.

Je trouve que Cloud rebuild est une excellente idée. Lorsque Windows ne démarre plus du tout, on n’a rarement une clé USB d’installation de Windows 11 sous la main, ni même un autre ordinateur pour en créer une. Si cette nouvelle option se montre aussi fiable que Microsoft le laisse entendre, elle pourrait rendre la réinstallation de Windows 11 beaucoup plus accessible.

La sauvegarde des paramètres activée par défaut sur les PC professionnels

Avec Windows 11 26H2, Microsoft active par défaut la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration des paramètres Windows (Windows settings backup and restore, anciennement Windows Backup for Organizations) sur les ordinateurs éligibles connectés à Microsoft Entra ou à Microsoft Entra Hybrid. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité devait être configurée par un administrateur avant de pouvoir être utilisée.

Concrètement, sur les ordinateurs gérés par un service informatique, Windows sauvegardera automatiquement les paramètres de l’utilisateur ainsi que la liste des applications qu’il a installées depuis le Microsoft Store. Après une réinstallation, une réinitialisation ou le remplacement d’un ordinateur par un administrateur, l’utilisateur pourra retrouver plus facilement ses paramètres et ses applications, sans avoir à tout reconfigurer.

Microsoft précise que ce changement ne retire toutefois pas le contrôle aux administrateurs, qui peuvent continuer à activer, désactiver ou configurer cette fonctionnalité selon les besoins de leur organisation.

Le volet « Compte » affiche plus clairement votre abonnement

Microsoft modernise l’interface du volet Compte, accessible en cliquant sur votre photo de profil dans le menu Démarrer. La nouvelle interface adopte un design plus moderne et met désormais davantage en avant votre abonnement Microsoft 365 grâce à un badge dédié.

Le volet affiche également plus clairement les principaux avantages associés à votre compte, notamment l’espace de stockage OneDrive disponible. L’objectif pour Microsoft est de vous d’identifier plus facilement les services auxquels vous avez accès.

Autres changements et améliorations

Recherche Windows : la zone de recherche gagne 4 pixels en hauteur afin d’améliorer de la rendre plus lisible.

Paramètres rapides : la page Bluetooth peut désormais être entièrement parcourue à l’aide d’une manette de jeu.

Outlook : Microsoft indique avoir corrigé un problème qui empêchait Outlook de répondre lorsque les utilisateurs cliquaient sur le bouton de fermeture de la fenêtre.

Barre des tâches : l’icône de recherche s’affiche désormais correctement lorsque la barre des tâches est utilisée en position verticale.

Tous ces changements sont disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manqués, voici les articles consacrés aux précédentes builds Insider Preview de Windows 11 :