Microsoft a officiellement confirmé l’arrivée de Windows 11 version 26H2, la prochaine version de son système d’exploitation. Celle-ci est attendue pour le second semestre 2026 et succédera à Windows 11 version 25H2.

Dans un billet publié sur son blog Windows IT Pro, l’entreprise a donné plusieurs détails intéressants sur son déploiement auprès du grand public et des entreprises. Comme la version actuelle (25H2), Windows 11 26H2 sera distribuée sous la forme d’un simple package d’activation, une approche qui permet une installation rapide et simplifie le déploiement de la nouvelle version.

Voici tout ce que l’on sait sur la prochaine version majeure de Windows 11.

Windows 11 26H2 s’installera via un simple package d’activation

Pour le déploiement de la nouvelle version 26H2, Microsoft reste sur la même stratégie que pour la version précédente (25H2) : elle sera distribuée sous la forme d’un package d’activation (enablement package) de seulement quelques kilooctets. Cette approche permet un téléchargement rapide et une installation quasi immédiate : un simple redémarrage de votre PC suffira à installer Windows 11 26H2.

Concrètement, au lieu de télécharger et d’installer une nouvelle version complète et volumineuse du système, vous recevrez un package d’activation via Windows Update qui changera le numéro de version de Windows et qui activera certaines fonctionnalités déjà intégrées à votre système au fil des mises à jour mensuelles. Elles sont simplement désactivées jusqu’à la sortie de la version 26H2 et l’installation du package d’activation, qui les active officiellement.

Le processus de mise à niveau de Windows 11 25H2 vers 26H2 / © Microsoft

Si vous êtes déjà sur la version 25H2 de Windows 11, le passage à la version 26H2 devrait donc s’effectuer en quelques minutes seulement, aussi simplement qu’une mise à jour mensuelle classique.

26H2, 25H2 et 24H2 : au fond, le même Windows

À première vue, Windows 11 26H2, 25H2 et 24H2 semblent être trois versions distinctes de Windows 11. En réalité, elles ont beaucoup plus en commun qu’on pourrait le penser.

Ces trois versions reposent en fait sur la même branche de maintenance. Autrement dit, elles partagent la même base de code, reçoivent les mêmes mises à jour de sécurité et les mêmes correctifs mensuels. Elles passent également par les mêmes procédures de validation de compatibilité avant d’être déployées.

C’est grâce à cette base commune que Microsoft peut distribuer Windows 11 25H2 puis Windows 11 26H2 sous la forme de packages d’activation, plutôt que sous la forme de véritables mises à niveau comme ce fut le cas avec Windows 11 24H2.

Pour Microsoft, cette approche simplifie le développement, les tests et le déploiement des nouvelles versions. Pour vous, cela se traduit par des mises à niveau plus rapides et moins susceptibles de provoquer des problèmes de compatibilité.

Si l’on met de côté le numéro de version, Windows 11 26H2, 25H2 et 24H2 sont en réalité trois déclinaisons d’un seul et même système.

Pas de nouveaux prérequis matériels

Microsoft n’a annoncé aucun changement du côté des exigences matérielles. Si votre PC tourne déjà sous Windows 11 version 25H2 ou 24H2, il sera compatible avec la version 26H2 sans aucune modification particulière. Logique, puisque la nouvelle version repose sur la même base technique que les versions actuelles.

Les prérequis restent donc identiques :

un processeur compatible ;

le module TPM 2.0 ;

le démarrage sécurisé (Secure Boot) ;

au moins 4 Go de mémoire vive ;

au moins 64 Go d’espace de stockage.

Pour les utilisateurs qui craignaient de nouvelles restrictions matérielles, cette confirmation est plutôt rassurante.

L’intérêt principal de Windows 11 26H2 : un nouveau cycle de support

Comme pour la version 25H2 avant elle, l’intérêt principal de la version 26H2 sera de bénéficier d’un nouveau cycle de support. Son installation permettra de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité, les correctifs et les améliorations de Microsoft pendant plusieurs années.

L’installation de Windows 11 version 26H2 réinitialisera le cycle de support de Windows et vous permettra de continuer à recevoir les mises à jour pendant :

24 mois pour les éditions Famille et Professionnel (soit jusqu’en octobre 2028 ) ;

pour les éditions Famille et Professionnel (soit jusqu’en ) ; 36 mois pour les éditions Entreprise et Éducation (soit jusqu’en octobre 2029).

Notez que Windows 11 26H2 ne sera pas nécessairement dépourvu de nouveautés selon les utilisateurs. En effet, les nouvelles fonctionnalités intégrées au fil des mises à jour mensuelles sont déployées de manière progressive par Microsoft : certaines sont déjà disponibles chez certains utilisateurs et pas chez d’autres. Avec Windows 11 26H2, plusieurs de ces nouveautés devraient être activées pour l’ensemble des utilisateurs. Vous pourriez donc découvrir certaines nouveautés lors de l’installation de cette nouvelle version, même si elles étaient déjà présentes dans le système depuis plusieurs mois.

Si vous les avez manquées, je vous invite à consulter les nouveautés des dernières mises à jour mensuelles de Windows 11 depuis cette page : Historique des mises à jour de Windows.

Une exception : les PC sous Windows 11 26H1

Si vous avez entendu parler de Windows 11 version 26H1, notez que cette version ne pourra pas être mise à niveau vers la version 26H2. La version 26H1 de Windows 11 est une version à part, réservée aux tout nouveaux appareils équipés des dernières puces Snapdragon X2. Elle repose sur une base technique différente de celle des versions 26H2, 25H2 et 24H2.

Microsoft indique que les appareils concernés disposeront d’un chemin de migration vers une autre et future version de Windows, sans donner davantage de détails pour le moment.

Ce qu’il faut retenir