Windows 11 : la mise à jour de février 2026 (KB5077181) est disponible, que contient-elle ?
Pierre Caer Le Crabe

Microsoft vient d’officialiser Windows 11 version 26H1, une version pour le moins atypique du système d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’elle ne s’installera jamais sur votre PC. Cette version est exclusivement réservée aux tous nouveaux PC équipés de processeurs de dernière génération. Microsoft crée ainsi une branche parallèle de son système d’exploitation, avec son propre calendrier de mises à jour. Explications.

Table des matières

Windows 11 26H1 : Une version qui ne s’installera pas sur votre PC

Autant être clair dès le départ : si vous êtes sur Windows 11 version 25H2 ou version 24H2, vous ne verrez jamais cette version 26H1 apparaître dans Windows Update. Microsoft l’affirme sans détour dans son document de support publié le 10 février 2026 : Windows 11 26H1 n’est pas conçue pour être proposée ou installée sur les ordinateurs existants. J’en avais d’ailleurs parlé dans un article précédent.

Cette version arrivera uniquement préinstallée sur les nouveaux PC qui débarqueront sur le marché au cours du premier trimestre 2026. Les premiers concernés seront les machines équipées des processeurs Qualcomm Snapdragon X2 Series.

Du côté des fonctionnalités, rien de neuf : Windows 11 26H1 embarque les mêmes nouveautés que celles introduites avec Windows 11 25H2.

Un noyau Windows différent qui pose question

Le point le plus surprenant de cette annonce, c’est que Windows 11 version 26H1 repose sur un noyau Windows différent de celui des versions 25H2 et 24H2. Cette particularité technique a une conséquence directe : les ordinateurs sous Windows 11 version 26H1 ne pourront pas migrer vers la prochaine mise à jour annuelle (la version 26H2) prévue pour le second semestre 2026.

Microsoft précise qu’un chemin de migration sera proposé « dans une future version de Windows », sans plus de détails pour le moment.

Cette approche de Microsoft soulève pas mal d’interrogations. Créer une branche parallèle de Windows 11 avec un noyau différent, c’est inhabituel et cela complique le paysage des versions disponibles. Pour les futurs acheteurs de PC équipés de Snapdragon X2, il faudra bien comprendre qu’ils se retrouveront sur une trajectoire de mise à jour différente du reste du parc Windows 11 (au moins temporairement).

En attendant, les utilisateurs de ces nouveaux ordinateurs recevront bien les mises à jour mensuelles de sécurité et les nouvelles fonctionnalités, comme n’importe quelle autre version de Windows 11.

Ce qu’il faut retenir

  • Windows 11 version 26H1 vient d’être officialisé par Microsoft.
  • Cette version ne sera pas disponible pour les PC actuels sous Windows 11 25H2 ou 24H2. Elle est exclusivement disponible pour les nouveaux ordinateurs équipés de processeurs nouvelle génération (Qualcomm Snapdragon X2 Series notamment), dès le premier trimestre 2026.
  • Basée sur un noyau Windows différent, cette version ne pourra pas migrer vers la mise à jour annuelle de 2026. Un chemin de migration futur sera proposé, mais Microsoft ne précise pas encore quand ni comment.
  • Cette version 26H1 recevra des mises à jour mensuelles (sécurité, fiabilité, nouvelles fonctionnalités) comme les autres versions de Windows 11.

