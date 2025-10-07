Windows 11 : Microsoft bloque (encore) la création d’un compte local lors de l’installation

Depuis les premières versions de Windows 11, Microsoft pousse de plus en plus les utilisateurs à créer et utiliser un compte Microsoft. Et cette stratégie ne faiblit pas. Dans les dernières versions préliminaires (builds Insider Preview) de Windows 11 publiées dans les canaux Dev et Bêta, la firme a tout simplement supprimé les dernières méthodes connues permettant de contourner l’obligation d’utiliser un compte Microsoft.

Un nouveau tour de vis qui va compliquer la vie de tous ceux qui souhaitent encore utiliser un compte utilisateur local plutôt qu’un compte Microsoft.

Microsoft neutralise les commandes de contournement

Jusqu’à présent, il était possible de contourner l’obligation de se connecter à Internet et d’utiliser un compte Microsoft lors de la configuration initiale de Windows 11 (OOBE) grâce à des commandes spécifiques à saisir. Les plus connues étaient OOBE\BYPASSNRO et start ms-cxh:localonly , qui permettaient d’accéder à la création d’un compte local et de poursuivre la configuration de Windows 11 sans problèmes particuliers.

Mais dans les toutes dernières builds de Windows 11, ces commandes ne fonctionnent plus du tout. Des tests menés par Windows Latest le confirment : OOBE\\BYPASSNRO ne produit aucun effet ou provoque un redémarrage du processus d’installation, tandis que start ms-cxh:localonly relance simplement l’OOBE sans proposer la création d’un compte local. Même des astuces moins connues comme oobenetworkconnectionflow , ou encore l’activation du paramètre de registre BypassNRO , échouent elles aussi.

Microsoft a officiellement confirmé ce changement visant à bloquer la création d’un compte local. Selon l’entreprise, ces méthodes alternatives entraîneraient une configuration incorrecte des appareils, en sautant certaines étapes importantes de l’installation :

Nous supprimons les mécanismes connus permettant de créer un compte local lors de la configuration initiale de Windows (OOBE). Ces méthodes étaient souvent utilisées pour contourner l’obligation de se connecter avec un compte Microsoft, mais elles entraînaient également le contournement de certaines étapes essentielles de la configuration, ce qui pouvait laisser l’appareil partiellement configuré et donc pas totalement prêt à être utilisé.

Désormais, les utilisateurs devront terminer la configuration OOBE avec une connexion Internet et un compte Microsoft afin de garantir que l’appareil soit correctement configuré.

Les builds concernées par ce changement sont les builds 26120.6772 (canal Bêta) et 26220.6772 (canal Dev) pour respectivement pour Windows 11 version 24H2 et Windows 11 version 25H2, actuellement diffusées dans le cadre du programme Windows Insider.

Et maintenant ?

Ces changements, pour l’instant limités aux versions préliminaires de Windows 11, devraient être déployés à tous les utilisateurs dans les prochaines semaines ou les prochains mois via une mise à jour cumulative mensuelle obligatoire.

Installer Windows 11 sans connexion Internet ni compte Microsoft, ce ne sera bientôt plus possible, sauf si la communauté arrive à trouver une nouvelle solution de contournement (je ne sais pas si Rufus, qui permet d’automatiser la création d’un compte utilisateur local et de supprimer certaines restrictions, fonctionne toujours avec ces nouvelles builds).

Pour l’heure, pour continuer à utiliser un compte local sur Windows 11, il reste possible de se connecter avec un compte Microsoft lors de l’installation, puis de basculer vers un compte local une fois sur connecté à Windows.