Ce 14 mai 2026, Microsoft a déployé une version préliminaire de la mise à jour de juin 2026 de Windows 11 sur le canal Release Preview du programme Windows Insider.

Cette future mise à jour à destination de Windows 11 version 25H2 (build 26200.8521) et Windows 11 version 24H2 (build 26100.8521) va être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir en tant que mise à jour facultative, puis en tant que mise à jour obligatoire le mois prochain, en juin (si aucun problème majeur n’est détecté).

Comme d’habitude, je vous fais un petit tour d’horizon des principales nouveautés apportées par cette future mise à jour mensuelle de Windows 11. Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

Info : le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie officielle d’une mise à jour. Les versions qui y sont publiées sont généralement stables et proches de celles qui seront proposées au grand public. Cette phase permet à Microsoft de recueillir les derniers retours et d’apporter d’éventuels correctifs avant la diffusion générale.

Quelles sont nouveautés prévues pour la mise à jour de juin 2026 de Windows 11 ?

Partage audio : écouter le même son sur deux appareils Bluetooth différents

Windows 11 propose une nouvelle fonctionnalité baptisée « Partage audio » qui permet de diffuser simultanément le même flux audio vers deux appareils Bluetooth différents (écouteurs sans fil, casques audio ou enceintes Bluetooth). Concrètement, deux personnes peuvent désormais écouter le même contenu audio (film, musique) sans avoir besoin d’utiliser les haut-parleurs du PC. Cette fonctionnalité s’appuie sur la technologie Bluetooth LE Audio.

Pour démarrer un partage audio, il suffit d’ouvrir les Paramètres rapides depuis la barre des tâches (raccourci Win + A), de cliquer sur Partage audio, de sélectionner deux appareils compatibles puis de démarrer le partage.

La nouvelle fonctionnalité « Partage audio » dans les Paramètres rapides de Windows 11 avec deux appareils Bluetooth connectés / © Microsoft

Gestionnaire des tâches : le NPU et l’isolation des applications sont maintenant visibles

Le Gestionnaire des tâches s’enrichit de nouvelles colonnes pour les PC équipés d’un NPU (Neural Processing Unit), les nouveaux processeurs neuronaux conçus pour les tâches d’IA.

Les pages Processus, Utilisateurs et Détails affichent désormais deux nouvelles colonnes — NPU et Moteur NPU — pour suivre l’usage du processeur neural pour chaque processus. La page Détails va plus loin avec deux colonnes supplémentaires — Mémoire dédiée NPU et Mémoire partagée NPU — pour mieux comprendre comment les charges de travail exploitent les ressources neurales. Enfin, si le GPU intègre aussi des moteurs neuraux, ceux-ci apparaîtront désormais sur la page Performances.

Les nouvelles colonnes NPU, Moteur NPU, Mémoire dédiée NPU et Mémoire partagée NPU dans le Gestionnaire de tâches / Source : Videocardz

En parallèle, une colonne Isolation fait son apparition sur les pages Processus et Détails. Elle permet d’identifier en un coup d’œil quelles applications s’exécutent dans un environnement AppContainer — un mécanisme d’isolation de sécurité propre à Windows.

Un problème d’affichage au niveau de la vitesse du CPU a aussi été corrigé pour les machines virtuelles. La page Performances affichait des valeurs anormalement élevées après une sortie de veille prolongée.

Caméra : plusieurs applications peuvent utiliser la webcam en même temps

Jusqu’à présent, lorsqu’une application utilisait la webcam du PC, il pouvait être difficile pour une autre application d’accéder au flux vidéo de la webcam.

Pour corriger ce problème, Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée « Caméra multi-applications » (Multi-App Camera) qui permet à plusieurs applications d’utiliser une même webcam en même temps. Cette nouveauté pourra être utile lorsqu’une même webcam est utilisée simultanément lors d’une visioconférence, pour du streaming ou encore un enregistrement vidéo.

Les nouvelles options « Autoriser plusieurs applications à utiliser la caméra en même temps » et « Activer la caméra de base » dans les Paramètres -> Caméra / Source : @phantomofearth

Microsoft a aussi ajouté un nouveau mode baptisé « Caméra basique » (Basic Camera) qui permet d’utiliser une webcam dans un mode simplifié avec des fonctions limitées afin d’améliorer la stabilité et faciliter le dépannage lorsqu’une caméra ne fonctionne pas correctement. Microsoft précise qu’il s’agit d’une solution à utiliser en dernier recours.

Autres améliorations et changements

Performances : Microsoft indique que cette mise à jour améliore les performances générales de Windows 11. L’ouverture des applications ainsi que plusieurs composants importants de l’interface – comme le menu Démarrer, la Recherche Windows et le Centre de notifications – sont plus rapides.

Couleurs et fonds d’écran : cette mise à jour améliore la précision du choix automatique de la couleur d’accentuation basée sur le fond d’écran, le maintien du fond d’écran après un redémarrage ou une mise à niveau de Windows 11 ainsi que la prise en charge des fonds d’écran en haute résolution (afin d’éviter leur remplacement par une couleur unie).

Windows Hello : si la reconnaissance faciale ou une empreinte digitale est configurée mais qu’un code PIN est utilisé ponctuellement, Windows 11 reviendra automatiquement à la méthode biométrique par défaut lors de la prochaine connexion.

Loupe : l’application Loupe de Windows 11 a été améliorée avec de nouvelles annonces vocales plus claires et plus cohérentes lorsqu’elle est utilisée avec un lecteur d’écran. Des annonces audio sont désormais émises lorsque l’utilisateur zoome ou dézoome, change de mode d’affichage, active ou désactive l’inversion des couleurs ou active ou désactive la Loupe. Microsoft indique aussi que la Loupe prend désormais en charge l’agrandissement de certains contenus protégés autorisés.

USB4 : les écrans branchés à des docks et hubs USB4 sortent désormais plus correctement après une sortie de veille.

Consommation d’énergie : la gestion de l’alimentation des capteurs et périphériques HID (claviers, souris, pavés tactiles ou stylets) a été améliorée afin de réduire les problèmes pouvant entraîner une consommation excessive de la batterie à cause de certaines applications ou périphériques défaillants.

Lecteur de développement : lors de la création ou du redimensionnement d’un lecteur de développement (Dev Drive), il est désormais possible de saisir la taille en gigaoctets (Go) et non plus seulement en mégaoctets (Mo). Aussi, le contrôle de compte d’utilisateur (UAC) ne s’affiche plus immédiatement à l’ouverture de la page des fichiers temporaires d’un lecteur de développement, mais uniquement lors de l’accès aux fichiers temporaires.

Planificateur de tâches : le Planificateur de tâches conserve désormais la largeur des colonnes définie par l’utilisateur entre les différentes sessions.

Fiabilité générale : Microsoft indique avoir corrigé plusieurs problèmes de stabilité dans Windows 11, notamment au niveau de l’écran de connexion et de l’écran de verrouillage, dans l’Explorateur de fichiers, lors de l’utilisation des gestes tactiles et pendant les changements de thème dans les Paramètres.

Secure Boot : Microsoft poursuit le déploiement des nouveaux certificats Secure Boot dans Windows 11. Avec cette mise à jour, Windows Update utilise davantage de données de ciblage afin d’identifier plus précisément les ordinateurs éligibles à la réception des nouveaux certificats Secure Boot.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Release Preview du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Release Preview sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26100.8514 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.