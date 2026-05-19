Windows 11 : la barre des tâches enfin déplaçable, la dictée fluide disponible en français… ce qui arrive bientôt

Ce 15 mai 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8493) sur le canal Expérimental du programme Windows Insider. Au programme : la possibilité de repositionner la barre des tâches (en haut, à gauche ou à droite), une nouvelle option pour une barre des tâches plus compacte, la dictée vocale fluide en français et les pastilles de notifications du bouton Widgets harmonisés avec la couleur d’accentuation.

Découvrons en avant-première toutes ces nouveautés qui seront intégrées à la prochaine version de Windows 11 (26H2) à paraître en fin d’année.

Déplacer la barre des tâches est enfin possible

Jusqu’ici figée en bas de l’écran, la barre des tâches de Windows 11 peut désormais être repositionnée où bon vous semble. Dans les Paramètres -> Personnalisation -> « Barre des tâches » -> « Comportements de la barre des tâches », vous pouvez choisir de la placer en bas, en haut, à gauche ou à droite de l’écran.

La barre des tâches de Windows 11 alignée à gauche / © Microsoft

Les info-bulles, les menus volants et les animations fonctionnent normalement quelle que soit la position choisie et les options de personnalisation habituelles — comme l’affichage des boutons de la barre des tâches en taille réduite ou le fait de ne pas combiner les boutons — restent disponibles.

Quelques limitations sont toutefois présentes. Dans ces positions alternatives, les gestes tactiles ne sont pas encore pris en charge et la barre de recherche ainsi que le bouton « Demander à Copilot » ne sont pas disponibles. Quant au masquage automatique de la barre des tâches et la version optimisée pour les écrans tactiles, ces fonctionnalités ne sont pour l’heure pas disponibles non plus.

Une barre des tâches plus compacte pour gagner de la place

Dans cette nouvelle build, Microsoft a ajouté une nouvelle option qui vous permet de réduire la taille de la barre des tâches, qui veut s’avérer utile sur les petits écrans ou si vous souhaitez avoir le maximum de place possible à l’écran.

À gauche, la barre des tâches en taille normale ; à gauche, la barre des tâches en taille réduite / © Microsoft

Disponible dans Paramètres -> Personnalisation -> « Barre des tâches » -> « Comportements de la barre des tâches » -> « Afficher des boutons plus petits dans la barre des tâches », cette option réduit à la fois la taille des icônes et la hauteur de la barre des tâches. Les éléments principaux — bouton Démarrer, barre de recherche, zone de notification — s’adaptent en conséquence.

Widgets : les pastilles de notification s’harmonisent avec votre couleur d’accentuation

La pastille rouge qui apparaît sur l’icône Widgets dans la barre des tâches donnait systématiquement une impression d’urgence, même pour des notifications anodines. Microsoft remédie à cela : la pastille adopte désormais votre couleur d’accentuation plutôt que le rouge par défaut, ce qui la rend moins anxiogène et plus cohérente avec le reste de l’interface.

La pastille de notification du bouton Widgets adopte désormais la couleur d’accentuation du système / © Microsoft

Par ailleurs, Microsoft teste aussi une expérience des widgets adaptée à l’usage de chacun. Concrètement, un utilisateur qui interagit peu avec les widgets pourrait voir les notifications dans la barre des tâches désactivées par défaut.

La dictée fluide arrive en français

La fonctionnalité dictée fluide — qui corrige automatiquement la grammaire, la ponctuation et les mots de remplissage pendant que vous parlez — est désormais disponible en français. Jusqu’ici disponible uniquement en anglais, elle réduit le besoin d’effectuer des modifications manuelles après une dictée.

L’option « Dictée fluide » dans les paramètres de l’application Accès vocal / © Microsoft

La dictée fluide est disponible dans les options de l’application Accès vocal et dans la Saisie vocale (Win + H).

Autres améliorations et changements

Recherche Windows : vos fichiers stockés localement ainsi que vos applications passent désormais devant les suggestions web dans les résultats de recherche.

Indicateur de chargement : Windows 11 affichait jusqu’ici plusieurs styles d’animations de chargement différents selon le contexte (démarrage, ouverture de session, redémarrage, arrêt, mise à jour). Microsoft adopte désormais un unique indicateur de chargement de type « donut ». L’ancien et le nouvel indicateur de chargement / © Mauro Huculak

Tous ces changements sont pour l’instant disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 publiées par Microsoft :