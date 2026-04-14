Windows 11 : le FAT32 passe à 2 To, les certificats Secure Boot visibles en un coup d’œil… ce qui arrive bientôt

Si vous avez déjà essayé de formater une clé USB de plus de 32 Go en FAT32, vous le savez sans doute : il est tout simplement impossible d’effectuer cette opération avec les outils intégrés à Windows. Pour contourner cette limitation, il faut obligatoirement passer par des logiciels tiers, ce qui est assez frustrant et fastidieux. Aujourd’hui, Microsoft commence enfin à lever cette limitation.

Dans les dernières builds de développement de Windows 11, Microsoft fait passer la limite du FAT32 de 32 Go à 2 To, permet de voir l’état de ses certificats Secure Boot directement dans l’application Sécurité Windows et déploie une nouvelle version de l’application Hub des commentaires.

Passons en revue toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles dans une prochaine mise à jour mensuelle ou dans une future version majeure de Windows 11.

FAT32 : la limite de 32 Go enfin portée à 2 To

Depuis des décennies, Windows empêche de formater une partition en FAT32 au-delà de 32 Go via ses outils natifs — que ce soit via l’Explorateur de fichiers ou la ligne de commande. Pour contourner cette restriction, il fallait jusqu’ici recourir à des outils tiers comme GUIFormat ou FAT32 Format.

Pourtant, cette limite n’a pourtant rien de technique. Comme nous vous l’expliquions en 2024, elle avait été imposée volontairement par Microsoft pour favoriser le système de fichiers NTFS. Le FAT32 a toujours été capable, d’un point de vue technique, de gérer des volumes bien au-delà de cette limite des 32 Go.

C’est quoi le FAT32 ? Le FAT32 (File Allocation Table 32) est un système de fichiers introduit par Microsoft en 1996. Il est reconnu par pratiquement tous les systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux) et tous les appareils (téléviseurs, consoles, autoradios…), ce qui en fait le format de référence pour les clés USB et les cartes mémoire destinées à circuler entre plusieurs appareils. Son principal défaut est qu’il ne permet pas de stocker des fichiers de plus de 4 Go.

Aujourd’hui, Windows 11 permet enfin de formater des partitions en FAT32 jusqu’à 2 To, contre 32 Go auparavant. Cette évolution est disponible sur les canaux Dev et Bêta du programme Windows Insider après avoir fait une première apparition sur le canal Canary à l’été 2024, ce qui indique qu’elle est en passe d’être déployée auprès du grand public.

Seule limite à ce stade : cette amélioration est uniquement disponible via ligne de commande. L’interface graphique avec l’Explorateur de fichiers n’intègre pas encore ce changement.

Sécurité Windows : un aperçu immédiat de l’état des certificats Secure Boot

Les certificats Secure Boot arrivent cette année à expiration sur de nombreux ordinateurs. Jusqu’à présent, vérifier si les nouveaux certificats étaient bien installés sur sa machine nécessitait l’exécution de commandes sur PowerShell, une méthode peu accessible pour la plupart des utilisateurs.

Ces nouvelles builds simplifient nettement la démarche. L’application Sécurité Windows affiche désormais un indicateur clair dans la section Sécurité de l’appareil -> Démarrage sécurisé, sous la forme de pastilles colorées (vert, jaune ou rouge), permettant de connaître immédiatement l’état des certificats.

L’état des certificats Secure Boot dans l’application Sécurité Windows

Plus besoin d’ouvrir un terminal : l’information est directement visible depuis l’interface.

Si vous souhaitez aller plus loin — comprendre la signification des statuts et savoir comment réagir — consultez ce guide dédié :

Déjà disponible sur le canal Dev, le nouveau Hub des commentaires est maintenant disponible sur le canal Bêta. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter cet article qui détaille toutes les nouveautés de l’application :

Sur le canal Dev, Microsoft déploie une nouvelle version 2.2604.101.0 avec plusieurs corrections issues des retours des testeurs.

L’application mémorise désormais la taille de sa fenêtre d’une session à l’autre, le bouton retour de la souris permet de naviguer entre les pages et l’affichage des boutons de vote a été corrigé pour les utilisateurs utilisant le chinois comme langue d’affichage.

Le nouveau Hub des commentaires de Windows 11

Toutes ces nouveautés sont pour l’instant disponibles dans les builds Insider Preview de Windows 11 — des versions de test réservées aux membres du programme Windows Insider — et plus précisément dans la build 26300.8170 (canal Dev) et la build 26220.8165 (canal Bêta). Si tout se passe bien, on devrait les retrouver dans une prochaine mise à jour de Windows 11.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 avec les nouveautés à venir :