Télécharger les ISO de Windows 11 (64 bits) (français)

L’ISO de Windows 11 est un indispensable pour tous les utilisateurs du système. Elle permet non seulement d’installer Windows 11 sur un nouveau PC ou sur un disque vierge, de réparer Windows 11 lors le système est endommagé, mais aussi de réinitialiser Windows 11 afin de restaurer son ordinateur dans son état d’usine ou dans sa configuration par défaut.

Vous avez besoin d’une image ISO de Windows 11 ?

Sur cette page, vous trouverez les liens pour télécharger tous les ISO de Windows 11 gratuitement et en téléchargement direct (direct download). Toutes les versions de Windows 11 (25H2, 24H2…) sont disponibles, en français, pour les architectures x64 et ARM64.

i Info : une fois l’image ISO de Windows 11 téléchargé, n’oubliez pas de une fois l’image ISO de Windows 11 téléchargé, n’oubliez pas de vérifier l’intégrité de l’image ISO avec SHA256 pour être sûr et certain qu’elle n’a pas été corrompue durant le téléchargement.

Liste des versions de Windows 11

Avant de commencer, voici la liste de toutes les versions de Windows 11 :

Pour connaître la date de fin de support de chacune de ces versions, consultez la page suivante :

Windows 11 : les dates de fin de support

Pour connaître la version de Windows 11 installée sur votre PC, consultez ce guide :

Connaître sa version Windows (5 méthodes)

Télécharger les ISO de Windows 11

Avant de commencer, voici des informations importantes sur les images ISO de Windows 11 disponibles sur cette page :

Elles proviennent directement des serveurs officiels de Microsoft , elles sont authentiques et non modifiées .

Elles sont disponibles en français .

Elles regroupent toutes les éditions de Windows 11 (Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise, etc.). Lors de l’installation, c’est votre clé de produit qui déterminera automatiquement l’édition qui sera activée. Vous pourrez aussi choisir l’édition de Windows 11 à installer si vous n’avez pas de clé de produit.

Elles sont disponibles pour l’architecture x64 (pour la grande majorité des PC actuels), mais aussi en ARM64 (pour les appareils équipées de processeurs ARM).

Windows 11 25H2

Windows 11 25H2 (x64) Fichier Win11_25H2_French_x64.iso Format ISO SHA-256 e6abce9656a638faf9b26cc95bc60d6c696481ff9b6fc482f269debe08d503d7 Taille 7.3 Go Architecture x64 (64 bits) ↓ Télécharger Windows 11 25H2 (x64)

Windows 11 25H2 (ARM64) Fichier Win11_25H2_French_Arm64.iso Format ISO SHA-256 98044dba155745705fcd750e6771fdb2320c04ca6cdca8175e493d9e9edc6cba Taille 6.9 Go Architecture ARM64 (64 bits) ↓ Télécharger Windows 11 25H2 (ARM64)

Windows 11 24H2

→ Date de sortie : 2 octobre 2024

Date de sortie : 2 octobre 2024 → Fin de support : Famille – Professionnel : 13 octobre 2026

Entreprise – Éducation : 12 octobre 2027

Fin de support : → Comment télécharger et installer Windows 11 24H2 ?

Windows 11 24H2 (64 bits) Fichier Win11_24H2_French_x64.iso Format ISO SHA-256 b73aa55db50d2ad348f61c6537da05c0d6ded78a143763454e977be85b444119 Taille 5.5 Go Architecture x64 (64 bits) ↓ Télécharger Windows 11 24H2 (64 bits)

Windows 11 24H2 (ARM64) Fichier Win11_24H2_French_Arm64.iso Format ISO SHA-256 c378b634e0b0ad6fae2502f981b764e284b4375b5f5682b608b7b6d8f314c962 Taille 5.1 Go ↓ Télécharger Windows 11 24H2 (ARM64)

Windows 11 23H2

→ Date de sortie : 31 octobre 2023

Date de sortie : 31 octobre 2023 → Fin de support : Famille – Professionnel : 11 novembre 2025

Entreprise – Éducation : 10 novembre 2026

Fin de support : → Nouveautés de Windows 11 23H2

de Windows 11 23H2 → Comment télécharger et installer Windows 11 23H2 ?

Windows 11 23H2 (64 bits) Fichier Win11_23H2_French_x64v2.iso Format ISO SHA-256 e9e89db9be21370fc09750747903ce34189c1656d54e5624e14b70acb1869674 Taille 6.4 Go Architecture x64 (64 bits) ↓ Télécharger Windows 11 23H2 (64 bits)

Windows 11 22H2

→ Date de sortie : 20 septembre 2022

Date de sortie : 20 septembre 2022 → Fin de support : Famille – Professionnel : 8 octobre 2024

Entreprise – Éducation : 14 octobre 2025

Fin de support : → Nouveautés de Windows 11 22H2

de Windows 11 22H2 → Comment télécharger et installer Windows 11 22H2 ?

Windows 11 22H2 (64 bits) Fichier Win11_22H2_French_x64v2.iso Format ISO SHA-256 98b9ad7e12cc7ffa0302288ce861348ecdc04cbcb6a60bf415b5aa33ce751be5 Taille 5.5 Go Architecture x64 (64 bits) ↓ Télécharger Windows 11 22H2 (64 bits)

Windows 11 21H2

→ Date de sortie : 4 octobre 2021

Date de sortie : 4 octobre 2021 → Fin de support : Famille – Professionnel : 10 octobre 2023

Entreprise – Éducation : 8 octobre 2024

Fin de support : → Nouveautés de Windows 11 21H2

Windows 11 21H2 (64 bits) Fichier Win11_French_x64.iso Format ISO SHA-1 bc7a30ce5e70f3ff85f96156815d928b4e966851 Taille 5.2 Go Architecture x64 (64 bits) ↓ Télécharger Windows 11 21H2 (64 bits)

Qu’est-ce qu’une image ISO de Windows 11 ?

Un fichier ISO est une représentation exacte d’un disque optique, tel qu’un DVD ou un CD, mais sous forme de fichier. Un ISO de Windows 11 est une image disque qui contient l’ensemble des fichiers nécessaires pour installer le système d’exploitation Windows 11.

Pour obtenir l’ISO de la dernière version de Windows 11, vous pouvez vous rendre sur le site web de Microsoft ou bien utiliser les liens ci-dessus provenant de la logithèque de Le Crabe Info qui vous donne accès aux ISO de toutes les versions de Windows 11.

Une fois l’ISO de Windows 11 téléchargé, vous pouvez :

Avec une clé USB de Windows 11, vous pourrez :

