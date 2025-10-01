Télécharger les ISO de Windows 11 (64 bits) (français)

L’ISO de Windows 11 est un indispensable pour tous les utilisateurs du système. Elle permet non seulement d’installer Windows 11 sur un nouveau PC ou sur un disque vierge, de réparer Windows 11 lors le système est endommagé, mais aussi de réinitialiser Windows 11 afin de restaurer son ordinateur dans son état d’usine ou dans sa configuration par défaut.
Vous avez besoin d’une image ISO de Windows 11 ?
Sur cette page, vous trouverez les liens pour télécharger tous les ISO de Windows 11 gratuitement et en téléchargement direct (direct download). Toutes les versions de Windows 11 (25H2, 24H2…) sont disponibles, en français, pour les architectures x64 et ARM64.
Liste des versions de Windows 11
Avant de commencer, voici la liste de toutes les versions de Windows 11 :
|Version
|Build
|Plateforme
|Nom complet
|Date de sortie
|25H2
|26200
|Germanium
|Windows 11 version 25H2
|30 sept. 2025
|24H2
|26100
|Germanium
|Windows 11 version 24H2
|2 oct. 2024
|23H2
|22631
|Nickel
|Windows 11 version 23H2
|31 oct. 2023
|22H2
|22621
|Nickel
|Windows 11 version 22H2
|20 sept. 2022
|21H2
|22000
|Cobalt
|Windows 11 version 21H2
|4 oct. 2021
Pour connaître la date de fin de support de chacune de ces versions, consultez la page suivante :
Windows 11 : les dates de fin de support
Pour connaître la version de Windows 11 installée sur votre PC, consultez ce guide :
Connaître sa version Windows (5 méthodes)
Télécharger les ISO de Windows 11
Avant de commencer, voici des informations importantes sur les images ISO de Windows 11 disponibles sur cette page :
-
Elles proviennent directement des serveurs officiels de Microsoft, elles sont authentiques et non modifiées.
-
Elles sont disponibles en français.
-
Elles regroupent toutes les éditions de Windows 11 (Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise, etc.). Lors de l’installation, c’est votre clé de produit qui déterminera automatiquement l’édition qui sera activée. Vous pourrez aussi choisir l’édition de Windows 11 à installer si vous n’avez pas de clé de produit.
-
Elles sont disponibles pour l’architecture x64 (pour la grande majorité des PC actuels), mais aussi en ARM64 (pour les appareils équipées de processeurs ARM).
Windows 11 25H2
- → Date de sortie : 30 septembre 2025
- → Fin de support :
- → Nouveautés de Windows 11 25H2
- → Comment télécharger et installer Windows 11 25H2 ?
|Fichier
|Win11_25H2_French_x64.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|e6abce9656a638faf9b26cc95bc60d6c696481ff9b6fc482f269debe08d503d7
|Taille
|7.3 Go
|Architecture
|x64 (64 bits)
|Fichier
|Win11_25H2_French_Arm64.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|98044dba155745705fcd750e6771fdb2320c04ca6cdca8175e493d9e9edc6cba
|Taille
|6.9 Go
|Architecture
|ARM64 (64 bits)
Windows 11 24H2
- → Date de sortie : 2 octobre 2024
- → Fin de support :
- → Comment télécharger et installer Windows 11 24H2 ?
|Fichier
|Win11_24H2_French_x64.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|b73aa55db50d2ad348f61c6537da05c0d6ded78a143763454e977be85b444119
|Taille
|5.5 Go
|Architecture
|x64 (64 bits)
|Fichier
|Win11_24H2_French_Arm64.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|c378b634e0b0ad6fae2502f981b764e284b4375b5f5682b608b7b6d8f314c962
|Taille
|5.1 Go
Windows 11 23H2
- → Date de sortie : 31 octobre 2023
- → Fin de support :
- Famille – Professionnel : 11 novembre 2025
- Entreprise – Éducation : 10 novembre 2026
- → Nouveautés de Windows 11 23H2
- → Comment télécharger et installer Windows 11 23H2 ?
|Fichier
|Win11_23H2_French_x64v2.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|e9e89db9be21370fc09750747903ce34189c1656d54e5624e14b70acb1869674
|Taille
|6.4 Go
|Architecture
|x64 (64 bits)
Windows 11 22H2
- → Date de sortie : 20 septembre 2022
- → Fin de support :
- Famille – Professionnel : 8 octobre 2024
- Entreprise – Éducation : 14 octobre 2025
- → Nouveautés de Windows 11 22H2
- → Comment télécharger et installer Windows 11 22H2 ?
|Fichier
|Win11_22H2_French_x64v2.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|98b9ad7e12cc7ffa0302288ce861348ecdc04cbcb6a60bf415b5aa33ce751be5
|Taille
|5.5 Go
|Architecture
|x64 (64 bits)
Windows 11 21H2
- → Date de sortie : 4 octobre 2021
- → Fin de support :
- Famille – Professionnel : 10 octobre 2023
- Entreprise – Éducation : 8 octobre 2024
- → Nouveautés de Windows 11 21H2
|Fichier
|Win11_French_x64.iso
|Format
|ISO
|SHA-1
|bc7a30ce5e70f3ff85f96156815d928b4e966851
|Taille
|5.2 Go
|Architecture
|x64 (64 bits)
Qu’est-ce qu’une image ISO de Windows 11 ?
Un fichier ISO est une représentation exacte d’un disque optique, tel qu’un DVD ou un CD, mais sous forme de fichier. Un ISO de Windows 11 est une image disque qui contient l’ensemble des fichiers nécessaires pour installer le système d’exploitation Windows 11.
Pour obtenir l’ISO de la dernière version de Windows 11, vous pouvez vous rendre sur le site web de Microsoft ou bien utiliser les liens ci-dessus provenant de la logithèque de Le Crabe Info qui vous donne accès aux ISO de toutes les versions de Windows 11.
Comment utiliser l’ISO de Windows 11 ?
Une fois l’ISO de Windows 11 téléchargé, vous pouvez :
- Créer une clé USB d’installation de Windows 11
- Montez l’image ISO directement dans Windows (utile pour réparer Windows 11 ou mettre à niveau Windows 11 vers une version plus récente)
Avec une clé USB de Windows 11, vous pourrez :
- Installer Windows 11 sur un nouvel ordinateur ou un disque vierge
- Installer Windows 11 en dual-boot avec Windows 10 (ou une autre version de Windows)
- Réinitialiser et réinstaller Windows 11
- Mettre à jour Windows 10 vers Windows 11
- Mettre à jour Windows 7 ou 8.1 vers Windows 11
- Accéder aux Options de démarrage avancées (WinRE)