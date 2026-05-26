Windows 11 26H2 : un nouveau filtre d’écran, un mode « Isolation de la voix », support des plages braille HID… les nouveautés à venir

Ce 22 mai 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8497) sur le canal Expérimental du programme Windows Insider. Au programme : une meilleure prise en charge des plages braille dans le Narrateur, un nouveau filtre d’écran destiné à réduire la fatigue visuelle, un mode d’isolation de la voix dans l’application Accès vocal ou encore une nouvelle option « Windows Ready Print » pour les imprimantes.

Découvrons en avant-première toutes ces nouveautés qui seront intégrées à la prochaine version de Windows 11 (26H2) à paraître en fin d’année.

Narrateur : prise en charge native des plages braille compatibles HID

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Microsoft améliore l’accessibilité de Windows 11 avec la prise en charge native des plages braille compatibles HID (Human Interface Device) dans le Narrateur. Concrètement, si votre plage braille utilise ce standard, il suffit désormais de la connecter à un port USB de votre ordinateur pour qu’elle fonctionne immédiatement, sans installation de pilote ni configuration supplémentaire. Et si elle dispose du Bluetooth, vous pouvez maintenant la jumeler à votre PC comme n’importe quel autre appareil en vous rendant dans les Paramètres -> « Bluetooth et appareils ».

Cette prise en charge concerne plusieurs modèles comme l’Orbit Reader 20, l’Orbit Slate 340, le Freedom Scientific Focus 40 ou encore l’APH Mantis Q40.

Microsoft indique aussi que ces plages braille HID fonctionnent maintenant dès la configuration initiale de Windows (OOBE), ce qui permet aux personnes sourdes ou malvoyantes de configurer leur ordinateur de manière autonome dès l’allumage.

Accessibilité : un nouveau filtre « Teinte d’écran »

Une nouvelle option d’accessibilité appelée « Teinte d’écran » (Screen tint) est disponible dans Windows 11. Elle permet d’appliquer un filtre coloré sur l’ensemble de l’écran afin de réduire la fatigue visuelle lorsque les couleurs vives ou très saturées commencent à devenir fatigantes, surtout après une longue session de travail.

Pour l’activer, il suffit d’ouvrir les Paramètres -> Accessibilité (Win + U) puis de chercher l’option « Teinte d’écran » dans la section Vision. Vous pouvez choisir parmi 6 couleurs prédéfinies ou sélectionner une couleur personnalisée. Un curseur permet aussi de régler l’intensité du filtre, d’un voile léger à une teinte beaucoup plus marquée.

La nouvelle fonctionnalité « Teinte d’écran » dans les options d’accessibilité de Windows 11, avec des réglages de couleur prédéfinis et un curseur d’intensité / © Microsoft

Cette nouvelle option ne remplace pas le mode nuit (éclairage nocturne) de Windows 11. Les deux fonctionnalités agissent différemment : l’éclairage nocturne modifie la température de couleur de l’écran afin de réduire la lumière bleue, souvent jugée plus agressive en soirée et susceptible de perturber le sommeil, tandis que la teinte d’écran réduit l’intensité lumineuse de l’écran pour limiter la fatigue oculaire et la sensibilité à la lumière au cours de la journée. Ces deux options peuvent d’ailleurs être utilisées en même temps.

En revanche, la teinte d’écran est incompatible avec les filtres de couleur de Windows, une autre fonctionnalité d’accessibilité conçue pour aider les personnes ayant des difficultés à distinguer certaines couleurs à l’écran. Si vous activez la teinte d’écran, les filtres de couleur sont automatiquement désactivés, et inversement.

Accès vocal : un mode d’isolation vocale pour mieux reconnaître votre voix

Qu’est-ce que Accès vocal ? Accès vocal est une fonctionnalité d’accessibilité de Windows 11 qui permet de contrôler entièrement son PC à la voix, sans avoir besoin de connexion Internet. Elle s’adresse à tous les utilisateurs, qu’ils aient ou non des besoins spécifiques en accessibilité. Grâce à Accès vocal, vous pouvez ouvrir et basculer entre les applications, naviguer sur le Web, rédiger des e-mails, dicter du texte ou encore interagir avec l’interface – le tout simplement en parlant.

L’application Accès vocal gagne une nouvelle option « Isolation de la voix ». Elle permet à Windows de mieux se concentrer sur votre voix lorsque d’autres personnes parlent autour de vous ou lorsqu’il y a du bruit en arrière-plan.

Pour améliorer la reconnaissance vocale, trois modes sont donc maintenant disponibles :

Isolation de la voix : isole votre voix en atténuant à la fois les autres voix et les bruits ambiants, afin d’améliorer la reconnaissance vocale dans un environnement bruyant.

: isole votre voix en atténuant à la fois les autres voix et les bruits ambiants, afin d’améliorer la reconnaissance vocale dans un environnement bruyant. Supprimer uniquement le bruit de fond : réduit les bruits non vocaux sans chercher à isoler votre voix des autres voix humaines.

: réduit les bruits non vocaux sans chercher à isoler votre voix des autres voix humaines. Aucun filtre : utilise directement le son capté par le microphone, sans traitement particulier.

La nouvelle option « Isolation de la voix » / © Microsoft

Pour configurer l’isolation de la voix, vous devrez suivre un court assistant de configuration dans lequel il vous sera demandé de lire un paragraphe à voix haute. Cette étape permet à Windows d’analyser et d’identifier votre voix afin de mieux la distinguer des autres sons environnants.

L’assistant pour la configuration du mode « Isolation de la voix » / © Microsoft

Loupe : les barres de déplacement sont désactivées par défaut

Qu’est-ce que la Loupe ? La Loupe est un outil d’accessibilité intégré à Windows 11 qui permet d’agrandir une partie ou l’intégralité de l’écran afin de rendre les textes, images et éléments de l’interface plus faciles à voir. Elle peut fonctionner en plein écran, sous forme de loupe flottante ou dans une vue ancrée à l’écran. La Loupe peut également suivre le pointeur de la souris, le curseur de texte ou encore la saisie au clavier pour faciliter la navigation.

Sur les ordinateurs avec écran tactile, la Loupe de Windows 11 n’affiche plus par défaut les barres de navigation tactiles qui servent à déplacer la zone agrandie. L’affichage devient ainsi plus épuré si vous utilisez la Loupe sur un écran tactile.

Si vous préférez utiliser les barres de défilement pour naviguer dans une zone agrandie, vous pouvez les réactiver à tout moment dans Paramètres -> Accessibilité -> Loupe.

© Microsoft

Windows Ready Print : un nouveau réglage pour l’installation des imprimantes

Une nouvelle option « Installer les imprimantes avec Windows Ready Print par défaut » fait son apparition dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Imprimantes et scanners. Elle permet de choisir si Windows doit installer automatiquement les imprimantes compatibles en utilisant Windows Ready Print.

La nouvelle option « Installer les imprimantes avec Windows Ready Print par défaut » dans les Paramètres de Windows 11 / © Microsoft

Windows Ready Print est la nouvelle plateforme d’impression de Windows 11. Elle repose sur le protocole IPP (Internet Printing Protocol), un standard moderne qui permet à Windows de communiquer avec les imprimantes sans avoir besoin d’installer les pilotes spécifiques fournis par les fabricants. À terme, Microsoft souhaite s’appuyer davantage sur un pilote générique intégré au sysème afin de proposer une expérience d’impression plus simple et plus sécurisée.

Concrètement, si cette option est activée, Windows 11 utilisera automatiquement Windows Ready Print pour installer les nouvelles imprimantes compatibles. Sinon, le système utilisera les méthodes d’installation classiques.

Tous ces changements sont pour l’instant disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 publiées par Microsoft :