Windows : les mises à jour de janvier 2026 peuvent faire planter vos applications si vous utilisez OneDrive

Microsoft vient de confirmer l’existence d’un nouveau problème introduit par les mises à jour de janvier 2026 à destination Windows 11 et Windows 10. Après l’installation d’une de ces mises à jour, certaines applications peuvent se figer, ne plus répondre ou afficher des erreurs inattendues lorsqu’elles ouvrent ou enregistrent des fichiers stockés sur un service de stockage en ligne (cloud), comme OneDrive ou Dropbox.

Le problème est officiellement reconnu et suivi par Microsoft. Contrairement aux précédents bugs apparus avec les mises à jour de janvier 2026, qui concernaient surtout les environnements professionnels (échecs pour les connexions Bureau à distance, ordinateurs incapables de s’éteindre), celui-ci touche davantage de versions de Windows et peut surtout affecter les particuliers au quotidien.

Voyons concrètement de quoi il s’agit, et quelles solutions temporaires existent si vous êtes concerné.

Des applications peuvent planter lorsqu’elles utilisent OneDrive

Le dysfonctionnement apparaît après l’installation d’une des mises à jour de janvier 2026 (publiées le 13 janvier 2026), et notamment la mise à jour KB5074109 pour Windows 11 25H2 et 24H2.

Concrètement, que se passe-t-il ?

Lorsque certaines applications tentent d’ouvrir un fichier ou d’enregistrer un fichier sur un service de stockage en ligne comme OneDrive ou Dropbox, celles-ci peuvent se bloquer complètement, ne plus répondre ou afficher des messages d’erreur inhabituels.

Cas concret : Outlook avec des fichiers PST stockés sur OneDrive

Microsoft donne un exemple très parlant avec Microsoft Outlook.

Si vous utilisez un profil Outlook dont les fichiers de données (PST) sont stockés sur OneDrive, Outlook peut planter, ne plus se fermer correctement et présenter d’autres comportements anormaux.

Les problèmes rapportés avec Outlook sont multiples :

Outlook se fige et affiche le message « Ne répond pas » .

. Il devient impossible de relancer Outlook après fermeture, sauf en forçant l’arrêt du processus via le Gestionnaire des tâches ou en redémarrant l’ordinateur.

ou en redémarrant l’ordinateur. Les e-mails envoyés n’apparaissent pas dans le dossier “Éléments envoyés” , alors qu’ils ont bien été envoyés.

, alors qu’ils ont bien été envoyés. Outlook peut télécharger à nouveau des e-mails déjà récupérés, ce qui peut donner l’impression de doublons ou de messages réapparus.

Quelles solutions en attendant un correctif ?

Pour le moment, aucun correctif n’est encore disponible. Microsoft propose uniquement des solutions de contournement temporaires.

Si vous utilisez une application qui se bloque ou qui ne répond plus lorsque vous ouvrez ou enregistrez des fichiers stockés sur le cloud, Microsoft recommande de contacter l’éditeur du logiciel afin de connaître d’éventuelles méthodes alternatives pour accéder aux fichiers stockés sur le cloud.

Si vous utilisez Outlook, Microsoft indique que déplacer les fichiers PST en dehors de OneDrive permet de résoudre le problème. À défaut, il est également possible de consulter ses e-mails via le webmail.

Microsoft indique travailler activement sur une résolution du problème, sans toutefois annoncer de date précise pour le déploiement du correctif. Le document de support officiel sera mis à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

« Nous travaillons à la résolution de ce problème dans les plus brefs délais. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations. »

Ce qu’il faut retenir