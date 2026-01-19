Déployées il y a quelques jours, les premières mises à jour de l’année pour Windows 11 (KB5074109 et KB5073455) ont provoqué deux dysfonctionnements importants sur certaines configurations. Contrairement à ce que laissent entendre certains médias alarmistes (🤡, 🤡, 🤡, 🤡…), la grande majorité des utilisateurs n’est pas touchée, ces problèmes concernant principalement des machines utilisées dans des contextes professionnels.

D’un côté, certaines connexions à distance via le Bureau à distance (Remote Desktop) échouaient au moment de l’authentification. De l’autre, sur certains PC sous Windows 11 version 23H2, il devenait tout simplement impossible d’éteindre l’ordinateur ou de le mettre en veille prolongée lorsque la fonctionnalité System Guard Secure Launch était activée.

Ces deux dysfonctionnements ont été officiellement reconnus par Microsoft. Pour les corriger rapidement, l’entreprise de Redmond a déployé en urgence deux mises à jour hors cycle (out-of-band) : KB5077744 et KB5077797. Voici ce qu’il faut savoir sur ces bugs, les systèmes concernés et les correctifs désormais disponibles.

Des échecs de connexion et d’authentification à distance

Après l’installation des mises à jour de janvier 2026, Microsoft a constaté des échecs au moment de l’authentification lors de certaines connexions à distance. Le problème touchait notamment les connexions Bureau à distance établies via l’application Windows App, dans des environnements comme Azure Virtual Desktop et Windows 365.

Concrètement, la demande de saisie des identifiants ne fonctionnait pas toujours correctement, ce qui empêchait tout simplement la connexion. Microsoft indique également que d’autres applications de connexion à distance pouvaient être affectés, sans donner davantage de détails.

Les plateformes concernées sont nombreuses : le bug touche Windows 11 25H2, 24H2 et 23H2, mais aussi Windows 10 22H2, Windows 10 21H2 et Windows 10 Entreprise LTSC 2019.

Pour corriger ce bug, Microsoft a publié le 17 janvier 2026 deux mises à jour hors cycle disponible via le Microsoft Update Catalog : KB5077744 et KB5077797. Ces correctifs permettent de rétablir le bon fonctionnement des mécanismes d’authentification lors des connexions Bureau à distance.

Dans l’intervalle, Microsoft indiquait que certaines solutions de contournement temporaires pouvaient être utilisées, comme le recours au client Bureau à distance pour Windows ou au client web de Windows App.

Des PC incapables de s’éteindre ou d’hiberner avec Secure Launch activé

En parallèle de ces problèmes de connexion, Microsoft a également reconnu un second bug, limité cette fois à Windows 11 version 23H2.

Après l’installation de la mise à jour de janvier 2026 (KB5073455), certains ordinateurs sur lesquels la fonctionnalité System Guard Secure Launch était activée ne parvenaient plus à s’éteindre ni à entrer en veille prolongée. Quel que soit le mode choisi, le résultat était toujours le même : le PC redémarrait automatiquement.

Info : System Guard Secure Launch est une fonctionnalité de sécurité avancée de Windows, principalement utilisée dans des environnements professionnels. Son objectif est de protéger le PC dès les toutes premières secondes du démarrage, avant même que Windows ne soit complètement lancé. Concrètement, System Guard Secure Launch s’appuie sur ce que Microsoft appelle la sécurité basée sur la virtualisation. Cela permet d’isoler certaines étapes critiques du démarrage du système dans un environnement sécurisé, afin d’empêcher des logiciels malveillants très avancés (par exemple des attaques au niveau du firmware ou du boot) de s’exécuter à l’insu de l’utilisateur. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les éditions Professionnel, Éducation et Entreprise de Windows 11.

Dans la pratique, System Guard Secure Launch est surtout utilisée sur des machines d’entreprise ou sur des postes configurés avec des exigences de sécurité élevées. Le dysfonctionnement observé est lié à la mise à jour de janvier 2026 qui est de plus proposée uniquement sur certaines éditions de Windows 11 version 23H2 (Entreprise et IoT Entreprise). L’impact de ce bug reste donc limité à un nombre restreint de machines.

Là encore, Microsoft a réagi rapidement en publiant, le 17 janvier 2026, une mise à jour hors-cycle (out-of-band) dédiée : KB5077797. Disponible via le Microsoft Update Catalog, ce correctif corrige à la fois le problème d’arrêt du système et les échecs d’authentification Remote Desktop sur Windows 11 23H2.

Ce qu’il faut retenir