Windows 11 26H2 : le menu Démarrer va devenir beaucoup plus personnalisable (taille au choix, sections masquables…)

Ce 29 mai 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8553) sur le canal Expérimental du programme Windows Insider. Au programme : une importante évolution du menu Démarrer avec de nouvelles options de personnalisation, plusieurs tailles d’affichage au choix et une page de paramètres repensée, ainsi qu’une recherche Windows plus efficace grâce à la prise en charge de la recherche par sous-chaîne.

Découvrons en avant-première toutes ces nouveautés qui seront intégrées à la prochaine version de Windows 11 (26H2) à paraître en fin d’année.

Menu Démarrer : un grand pas vers le sur-mesure

Cette nouvelle build de Windows 11 version 26H2 apporte plusieurs nouveautés destinées à rendre le menu Démarrer plus personnalisable, comme Microsoft l’avait promis dans un billet de blog publié le mois dernier.

Tout d’abord, la section « Recommandé » change notamment de nom pour devenir « Récent », aussi bien dans le menu Démarrer que dans l’application Paramètres. Cette nouvelle appellation reflète davantage le rôle de cette zone, qui affiche les fichiers et applications récemment utilisés.

Mais le menu Démarrer gagne surtout de nouvelles options de personnalisation.

Parmi les nouveautés les plus importantes, vous pouvez maintenant modifier la taille du menu Démarrer. En plus du mode « Automatique » déjà disponible, vous pouvez désormais choisir entre une version plus petite ou une version plus grande. Cela vous permet d’afficher davantage de contenu à l’écran ou au contraire de réduire l’espace occupé par le menu Démarrer.

À gauche, le menu Démarrer en taille « grand » ; à droite, le même taille en taille « petit » / Le Crabe Info

Les différentes tailles pour le menu Démarrer de Windows 11 / Le Crabe Info

Dans les paramètres du menu Démarrer, de nouveaux interrupteurs sont aussi de la partie et permettent d’afficher ou de masquer indépendamment et en un clic les sections « Épinglée », « Récent » et « Tout ».

Les sections « Épinglée », « Récent » et « Tout » du menu Démarrer peuvent être activées ou désactivées en un clic / Le Crabe Info

Une autre option permet de masquer votre nom et votre photo de profil dans le menu Démarrer. Un changement discret mais qui offre plus de confidentialité si vous faites du partage d’écran, des présentations ou des diffusions en direct.

La nouvelle option qui permet de masquer son nom d’utilisateur et son image de profil dans le menu Démarrer / Le Crabe Info

En parallèle, Microsoft a revu la page des paramètres du menu Démarrer : les différentes options de personnalisation sont désormais regroupées dans une présentation plus claire et plus cohérente.

Recherche Windows : trouver des fichiers à partir d’une partie du nom

La Recherche Windows devient plus performante grâce à la prise en charge de la recherche par sous-chaîne. Concrètement, il n’est plus nécessaire de saisir le début exact du nom d’un fichier pour le retrouver.

Si un document s’appelle « CompteRenduRéunionAvril » ou « RapportÉtatProjet », vous pouvez désormais le retrouver en recherchant simplement « avril » ou « état ».

Barre des tâches : Microsoft peaufine les positions alternatives

Dans la build précédente, Microsoft a commencé à intégrer l’une des nouveautés les plus attendues de Windows 11 : la possibilité de repositionner la barre des tâches en haut, à gauche ou à droite de l’écran.

Les nouvelles positions disponibles pour la barre des tâches de Windows 11 / Le Crabe Info

Dans cette nouvelle build, Microsoft indique avoir corrigé différents problèmes d’affichage qui pouvaient survenir lorsque la barre des tâches était utilisée dans une de ces positions alternatives. Les appareils tactiles profitent également d’une amélioration avec l’ajout d’un geste de balayage qui permet de faire apparaître la barre des tâches lorsqu’elle est placée sur un autre bord de l’écran (haut, gauche ou droite).

Tous ces changements sont pour l’instant disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 26H2 publiées par Microsoft :