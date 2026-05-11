Windows 11 : de nouveaux gestes tactiles, la taille des fichiers en Ko/Mo/Go l’Explorateur de fichiers… ce qui arrive bientôt

Ce 8 mai 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8376) sur le canal Expérimental du programme Windows Insider. Au programme : de nouveaux gestes pour les pavés tactiles de précision et plusieurs ajustements pour l’Explorateur de fichiers, notamment l’affichage de la taille des fichiers avec des unités adaptées (Ko, Mo, Go) au lieu d’être systématiquement affichée en Ko.
Découvrons en avant-première toutes ces nouveautés qui seront intégrées à la prochaine version de Windows 11 (26H2) à paraître en fin d’année.
Le pavé tactile gagne de nouveaux modes de défilement
Microsoft ajoute quatre nouvelles options pour les pavés tactiles de précision directement dans l’application Paramètres :
- Vitesse de défilement et de zoom : vous pouvez désormais ajuster la vitesse du défilement et du zoom selon vos préférences.
- Défilement automatique : permet au contenu de continuer à défiler sans devoir lever les doigts du pavé tactile. Pour utiliser le défilement automatique, approchez vos doigts du bord du pavé tactile pendant le défilement ou appuyez légèrement sur le pavé tactile.
- Défilement accéléré : plus vous répétez le geste de défilement, plus la vitesse augmente.
- Défilement vertical à un doigt : permet d’effectuer un défilement vertical avec un seul doigt en partant du côté gauche ou droit du pavé tactile.
Explorateur de fichiers : barre d’adresse, tailles de fichiers et renommage revus
La barre d’adresse accepte désormais les chemins contenant des doubles barres obliques inverses et des guillemets — par exemple
C:\Utilisateurs\LeCrabe ou
"C:\Utilisateurs\LeCrabe" — ce qui améliore la compatibilité avec certains chemins copiés depuis des scripts ou des outils d’administration. Microsoft corrige également un problème où la liste des suggestions restait parfois affichée après avoir sélectionné un élément.
L’affichage de la taille des fichiers devient aussi plus lisible : dans la vue Détails, les tailles sont maintenant affichées avec des unités adaptées (Ko, Mo, Go) au lieu d’être systématiquement exprimées en kilo-octets.
Du côté du renommage des fichiers, deux bugs ont été corrigés : d’abord, le texte n’est plus sélectionné en boucle lors du renommage d’un élément et les changements de casse (par exemple rapport → Rapport) sont désormais pris en compte immédiatement, que le fichier soit stocké localement ou dans le cloud.
Tous ces changements sont pour l’instant disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.
Historique des builds Insider Preview de Windows 11
Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 publiées par Microsoft :
- Windows 11 : une nouvelle boîte de dialogue Exécuter, des Widgets plus discrets… ce qui arrive bientôt
- Windows 11 : des options de localisation plus claires, une nouvelle barre de recherche pour l’Explorateur de fichiers… ce qui arrive bientôt
- Windows 11 : le FAT32 passe à 2 To, les certificats Secure Boot visibles en un coup d’œil… ce qui arrive bientôt
- Windows 11 : le retour haptique pour les souris et pavés tactiles, le mode Xbox en approche… ce qui arrive bientôt