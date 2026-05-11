Windows 11 : de nouveaux gestes tactiles, la taille des fichiers en Ko/Mo/Go l’Explorateur de fichiers… ce qui arrive bientôt

Ce 8 mai 2026, Microsoft a mis en ligne une nouvelle version préliminaire de Windows 11 26H2 (build 26300.8376) sur le canal Expérimental du programme Windows Insider. Au programme : de nouveaux gestes pour les pavés tactiles de précision et plusieurs ajustements pour l’Explorateur de fichiers, notamment l’affichage de la taille des fichiers avec des unités adaptées (Ko, Mo, Go) au lieu d’être systématiquement affichée en Ko.

Découvrons en avant-première toutes ces nouveautés qui seront intégrées à la prochaine version de Windows 11 (26H2) à paraître en fin d’année.

Info : depuis le 24 avril 2026, le canal Dev du programme Windows Insider laisse sa place au nouveau canal Expérimental. La transition s’effectue progressivement : si vous étiez inscrit dans le canal Dev, vous basculez automatiquement vers le canal Expérimental au fil du déploiement. Pour en savoir plus : depuis le 24 avril 2026, le canal Dev du programme Windows Insider laisse sa place au nouveau canal Expérimental. La transition s’effectue progressivement : si vous étiez inscrit dans le canal Dev, vous basculez automatiquement vers le canal Expérimental au fil du déploiement. Pour en savoir plus : le programme Windows Insider évolue : nouveaux canaux, fin des déploiements progressifs et « feature flags »

Le pavé tactile gagne de nouveaux modes de défilement

Microsoft ajoute quatre nouvelles options pour les pavés tactiles de précision directement dans l’application Paramètres :

Vitesse de défilement et de zoom : vous pouvez désormais ajuster la vitesse du défilement et du zoom selon vos préférences.

: vous pouvez désormais ajuster la vitesse du défilement et du zoom selon vos préférences. Défilement automatique : permet au contenu de continuer à défiler sans devoir lever les doigts du pavé tactile. Pour utiliser le défilement automatique, approchez vos doigts du bord du pavé tactile pendant le défilement ou appuyez légèrement sur le pavé tactile.

: permet au contenu de continuer à défiler sans devoir lever les doigts du pavé tactile. Pour utiliser le défilement automatique, approchez vos doigts du bord du pavé tactile pendant le défilement ou appuyez légèrement sur le pavé tactile. Défilement accéléré : plus vous répétez le geste de défilement, plus la vitesse augmente.

: plus vous répétez le geste de défilement, plus la vitesse augmente. Défilement vertical à un doigt : permet d’effectuer un défilement vertical avec un seul doigt en partant du côté gauche ou droit du pavé tactile.

Les nouvelles options ajoutées par Microsoft pour les pavés tactiles : défilement automatique, vitesse du défilement et du zoom, défilement accéléré et défilement à un doigt / © Microsoft

Explorateur de fichiers : barre d’adresse, tailles de fichiers et renommage revus

La barre d’adresse accepte désormais les chemins contenant des doubles barres obliques inverses et des guillemets — par exemple C:\Utilisateurs\LeCrabe ou "C:\Utilisateurs\LeCrabe" — ce qui améliore la compatibilité avec certains chemins copiés depuis des scripts ou des outils d’administration. Microsoft corrige également un problème où la liste des suggestions restait parfois affichée après avoir sélectionné un élément.

L’affichage de la taille des fichiers devient aussi plus lisible : dans la vue Détails, les tailles sont maintenant affichées avec des unités adaptées (Ko, Mo, Go) au lieu d’être systématiquement exprimées en kilo-octets.

Du côté du renommage des fichiers, deux bugs ont été corrigés : d’abord, le texte n’est plus sélectionné en boucle lors du renommage d’un élément et les changements de casse (par exemple rapport → Rapport) sont désormais pris en compte immédiatement, que le fichier soit stocké localement ou dans le cloud.

Tous ces changements sont pour l’instant disponibles uniquement sur le canal Expérimental pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. Ce canal contient actuellement des versions préliminaires de Windows 11 version 26H2, la prochaine version majeure à paraître en fin d’année 2026.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 publiées par Microsoft :