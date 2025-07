Windows 11 : la recherche d’images s’améliore avec une vue en grille et plus encore (Insider Preview)

Ce 28 juillet 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Cette version bêta – numérotée 26120.5722 et diffusée via la mise à jour KB5062669 sur Windows Update – apporte plusieurs nouveautés intéressantes. Parmi les ajouts marquants, on trouve une amélioration de la recherche d’images via une nouvelle vue en grille, une nouvelle interface pour l’écran SCOOBE ou encore la possibilité d’afficher le Centre de notifications sur tous les écrans, principaux comme secondaires.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour de Windows 11 !

Info : le canal bêta du programme Windows Insider permet de tester des fonctionnalités plus abouties, qui sont en général prévues dans une future mise à jour publique de Windows 11. Les versions proposées dans ce canal sont plus stables que celles du canal Dev, bien que des bugs puissent subsister. Les nouveautés testées ici ont plus de chances d’être intégrées à Windows 11, mais elles peuvent encore être modifiées ou supprimées avant leur sortie officielle.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Recherche dans la barre des tâches : une vue en grille pour les images

Lorsque vous lancez une recherche depuis la barre de recherche de la barre des tâches, les résultats d’images affichés dans le volet gauche s’organisent désormais sous forme de grille. Selon Microsoft, ce nouveau mode d’affichage vise à « faciliter l’identification de l’image recherchée ».

Résultats d’une recherche depuis la barre des tâches avec une vue en grille des images / © Microsoft

Une nouvelle version de l’écran SCOOBE

Une nouvelle version de l’écran SCOOBE (Second Chance Out of Box Experience), qui permet de revoir les paramètres recommandés de Windows à l’ouverture de session, est disponible pour certains utilisateurs. Pour Microsoft, l’objectif est de proposer une interface plus claire et plus rapide pour personnaliser son système sans avoir à naviguer dans une multitude d’écrans.

Le nouvel écran SCOOBE de Windows 11 / © Microsoft

Si vous n’avez pas envie de voir cet écran lorsque vous vous connectez à Windows, j’avais fait un tutoriel qui explique comment le désactiver complètement :

Un tutoriel interactif pour découvrir Click to Do

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné.

Sur les PC Copilot+, Click to Do bénéficie désormais d’un tutoriel interactif qui se lance automatiquement lors de la première utilisation. Ce guide vous montre comment accomplir rapidement certaines tâches courantes, comme résumer un long texte ou supprimer l’arrière-plan d’une image. Il est possible de relancer le tutoriel à tout moment depuis le menu -> « Démarrer le tutoriel ».

Le tutoriel interactif dans Click to Do / © Microsoft

Paramètres : l’agent IA débarque sur les PC Copilot+ avec puces AMD et Intel

Jusqu’alors réservé aux PC Copilot+ avec processeurs Snapdragon, l’agent IA est maintenant disponible sur les PC Copilot+ équipés de processeurs AMD et Intel.

Pour rappel, cet agent IA prend place dans l’application Paramètres et permet de simplifier la recherche et la modification des paramètres système, « souvent perçue comme une tâche complexe par les utilisateurs » (selon Microsoft). Concrètement, il devient possible de poser une question en langage naturel, comme « comment contrôler mon PC à la voix ? » ou « le pointeur de ma souris est trop petit », et l’agent intelligent vous proposera les actions appropriées. Il peut même, avec votre accord, les exécuter automatiquement à votre place.

L’agent IA dans les Paramètres de Windows 11 / © Microsoft

Pour l’instant, cet agent IA fonctionne uniquement si la langue principale de Windows est définie sur l’anglais. Pas encore dispo nous autres français donc !

Autres nouveautés

Écran de verrouillage : Microsoft a revu l’interface de gestion des widgets pour l’écran de verrouillagen, accessible depuis les Paramètres -> Personnalisation -> Écran de verrouillage . La nouvelle interface se veut plus claire et plus simple d’utilisation.

Centre de notifications : en réponse aux retours des utilisateurs, le Centre de notifications s’affiche désormais aussi sur les moniteurs secondaires . Vous pouvez ainsi consulter votre calendrier ou afficher une horloge sur n’importe quel écran, simplement en cliquant sur l’heure dans la zone de notification.

Gestionnaire des tâches : après l’avoir désactivé pour résoudre certains problèmes, Microsoft réintroduit la nouvelle méthode de calcul pour l’utilisation du processeur dans le Gestionnaire des tâches. Les onglets « Processus », « Performances » et « Utilisateurs » affichent maintenant les données relatives à la charge CPU selon les standards du secteur, pour une lecture uniforme des performances système. Cette nouveauté avait été introduite pour la 1re fois dans la build 27808, le 7 mars 2025.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5722 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

