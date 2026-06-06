Télécharger les ISO de Windows 11 (64 bits) (français)

L’ISO de Windows 11 est un indispensable pour tous les utilisateurs du système. Elle permet non seulement d’installer Windows 11 sur un nouveau PC ou sur un disque vierge, de réparer Windows 11 lors le système est endommagé, mais aussi de réinitialiser Windows 11 afin de restaurer son ordinateur dans son état d’usine ou dans sa configuration par défaut.

Vous avez besoin d’une image ISO de Windows 11 ?

Sur cette page, vous trouverez les liens pour télécharger tous les ISO de Windows 11 gratuitement et en téléchargement direct (direct download). Toutes les versions de Windows 11 (25H2, 24H2…) sont disponibles, en français, pour les architectures x64 et ARM64.

Note : une fois l’image ISO de Windows 11 téléchargé, n’oubliez pas de une fois l’image ISO de Windows 11 téléchargé, n’oubliez pas de vérifier l’intégrité de l’image ISO avec SHA256 pour être sûr et certain qu’elle n’a pas été corrompue durant le téléchargement.

Comprendre les différentes versions de Windows 11

Avant de télécharger une image ISO de Windows 11, il est important de comprendre qu’il n’existe pas une seule version de Windows 11, mais plusieurs.

Depuis sa sortie en 2021, Microsoft publie chaque année une nouvelle version de son système d’exploitation. C’est pourquoi vous pouvez trouver des ISO de Windows 11 25H2, 24H2, 23H2… Ces numéros correspondent aux différentes évolutions de Windows 11 au fil du temps. Le premier nombre indique l’année de publication et le suffixe « H2 » signifie que la version a été publiée durant la seconde moitié de l’année. Ainsi, Windows 11 version 25H2 correspond à la version publiée au second semestre 2025, tandis que Windows 11 version 24H2 désigne celle publiée au second semestre 2024.

Version Build Plateforme Date de sortie Windows 11 version 25H2 26200 Germanium 30 sept. 2025 Windows 11 version 24H2 26100 Germanium 2 oct. 2024 Windows 11 version 23H2 22631 Nickel 31 oct. 2023 Windows 11 version 22H2 22621 Nickel 20 sept. 2022 Windows 11 version 21H2 22000 Cobalt 4 oct. 2021

Chaque nouvelle version apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations pour la stabilité et les performances, des corrections de bugs et surtout un nouveau cycle de support. Chaque version de Windows 11 bénéficie en effet d’une durée de support limitée pendant laquelle Microsoft fournit des mises à jour de sécurité :

Les éditions Famille et Professionnel sont prises en charge pendant 24 mois après leur sortie.

et sont prises en charge pendant après leur sortie. Les éditions Entreprise et Éducation bénéficient quant à elles de 36 mois de support.

Une fois cette période de support terminée, Microsoft cesse de publier des mises à jour de sécurité pour la version concernée. Il devient alors nécessaire d’installer une version plus récente afin de continuer à recevoir les correctifs de sécurité et de rester protégé.

C’est la raison pour laquelle plusieurs versions de Windows 11 coexistent aujourd’hui. Certaines sont encore prises en charge par Microsoft, tandis que d’autres sont arrivées en fin de vie. Dans la plupart des cas, il est recommandé d’installer la version la plus récente disponible car elle bénéficie de la durée de support la plus longue et intègre l’ensemble des améliorations apportées au système.

Les anciennes versions peuvent néanmoins rester utiles dans certains cas. Vous pouvez par exemple avoir besoin de réinstaller un PC avec la même version de Windows 11 que celle d’origine, de créer une machine virtuelle pour effectuer des essais ou encore de réparer une installation existante de Windows 11. Dans ce dernier cas, il est souvent recommandé d’utiliser une image ISO correspondant à la même version de Windows 11 que celle installée sur votre ordinateur.

Télécharger les ISO de Windows 11

Avant d’aller plus loin, voici ce que vous devez savoir sur les différentes images ISO de Windows 11 disponibles au téléchargement sur cette page :

Elles proviennent directement des serveurs officiels de Microsoft , elles sont authentiques et non modifiées .

Elles sont disponibles en français .

Elles regroupent toutes les éditions de Windows 11 (Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise, etc.). Lors de l’installation, c’est votre clé de produit qui déterminera automatiquement l’édition qui sera activée. Vous pourrez aussi choisir l’édition de Windows 11 à installer si vous n’avez pas de clé de produit.

Elles sont disponibles pour l’architecture x64 (pour la grande majorité des PC actuels), mais aussi en ARM64 (pour les appareils équipées de processeurs ARM).

Windows 11 version 25H2

Sortie en septembre 2025, la version 25H2 est la mise à jour annuelle de Windows 11 pour 2025. Contrairement aux précédentes versions, elle n’apporte pratiquement aucune nouvelle fonctionnalité majeure et se concentre avant tout sur le renouvellement du cycle de support de Windows 11. Elle permet ainsi de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2027 pour les éditions Famille et Professionnel.

Date de sortie : 30 sept. 2025

30 sept. 2025 Fin de support : Famille – Professionnel : 12 oct. 2027 Entreprise – Éducation : 10 oct. 2028

Nouveautés de Windows 11 25H2

Nouveautés de Windows 11 25H2 Comment télécharger et installer Windows 11 24H2 ?

Windows 11 25H2 (x64) Fichier Win11_25H2_French_x64_v2.iso Format ISO SHA-256 a02693beb8eb166afdfdb7db49176a2b547f81e61030a695fe172277db6a1977 Taille 7,90 Go Architecture 64 bits (x64) Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 25H2 (x64)

Windows 11 25H2 (arm64) Fichier Win11_25H2_French_Arm64_v2.iso Format ISO SHA-256 6a7a1a0d72c4e191f2c1c6dd3e14cce5ddaed765ddb0d5a957f0e5248f06d73b Taille 7,50 Go Architecture ARM64 (64 bits) Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 25H2 (arm64)

Windows 11 version 24H2

Sortie en octobre 2024, la version 24H2 constitue l’une des évolutions les plus importantes de Windows 11 depuis son lancement. Elle apporte notamment de nombreuses améliorations liées aux PC Copilot+, à l’accessibilité, aux performances et à l’expérience utilisateur. Son support pour les éditions Famille et Professionnel prendra fin en octobre 2026.

Date de sortie : 2 oct. 2024

2 oct. 2024 Fin de support : Famille – Professionnel : 13 oct. 2026 Entreprise – Éducation : 12 oct. 2027

Comment télécharger et installer Windows 11 24H2 ?

Windows 11 24H2 (x64) Fichier Win11_24H2_French_x64.iso Format ISO SHA-256 b73aa55db50d2ad348f61c6537da05c0d6ded78a143763454e977be85b444119 Taille 5,50 Go Architecture 64 bits (x64) Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 24H2 (x64)

Windows 11 24H2 (arm64) Fichier Win11_24H2_French_Arm64.iso Format ISO SHA-256 c378b634e0b0ad6fae2502f981b764e284b4375b5f5682b608b7b6d8f314c962 Taille 5,10 Go Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 24H2 (arm64)

Windows 11 version 23H2

Sortie en octobre 2023, la version 23H2 poursuit l’évolution de Windows 11 avec l’arrivée de Copilot, la prise en charge native des archives RAR et 7z ainsi que diverses améliorations du système. Son support pour les éditions Famille et Professionnel prendra fin en novembre 2025.

Date de sortie : 31 oct. 2023

31 oct. 2023 Fin de support : Famille – Professionnel : 11 nov. 2025 Entreprise – Éducation : 10 nov. 2026

Nouveautés de Windows 11 23H2

Nouveautés de Windows 11 23H2 Comment télécharger et installer Windows 11 23H2 ?

Windows 11 23H2 (x64) Fichier Win11_23H2_French_x64v2.iso Format ISO SHA-256 e9e89db9be21370fc09750747903ce34189c1656d54e5624e14b70acb1869674 Taille 6,40 Go Architecture 64 bits (x64) Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 23H2 (x64)

Windows 11 version 22H2

Sortie en septembre 2022, la version 22H2 est la première grande mise à jour annuelle de Windows 11. Elle apporte de nombreuses améliorations à l’interface, dont les onglets dans l’Explorateur de fichiers et plusieurs nouveautés en matière d’accessibilité et de productivité. Son support pour les éditions Famille et Professionnel prendra fin en octobre 2024.

Date de sortie : 20 sept. 2022

20 sept. 2022 Fin de support : Famille – Professionnel : 8 oct. 2024 Entreprise – Éducation : 14 oct. 2025

Nouveautés de Windows 11 22H2

Nouveautés de Windows 11 22H2 Comment télécharger et installer Windows 11 22H2 ?

Windows 11 22H2 (x64) Fichier Win11_22H2_French_x64v2.iso Format ISO SHA-256 98b9ad7e12cc7ffa0302288ce861348ecdc04cbcb6a60bf415b5aa33ce751be5 Taille 5,50 Go Architecture 64 bits (x64) Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 22H2 (x64)

Windows 11 version 21H2

Sortie en octobre 2021, la version 21H2 est la toute première version de Windows 11. Elle inaugure la nouvelle interface du système avec le menu Démarrer centré, la barre des tâches repensée et les nouveaux outils d’organisation des fenêtres. Son support pour les éditions Famille et Professionnel a prendra fin en octobre 2023.

Date de sortie : 4 oct. 2021

4 oct. 2021 Fin de support : Famille – Professionnel : 10 oct. 2023 Entreprise – Éducation : 8 oct. 2024

Nouveautés de Windows 11 21H2

Windows 11 21H2 (x64) Fichier Win11_French_x64.iso Format ISO SHA-1 bc7a30ce5e70f3ff85f96156815d928b4e966851 Taille 5,20 Go Architecture 64 bits (x64) Langue Français ↓ Télécharger Windows 11 21H2 (x64)

À quoi sert l’image ISO de Windows 11 ?

Une image ISO de Windows 11 est un fichier qui contient tous les fichiers nécessaires à l’installation du système d’exploitation. Elle correspond à une copie numérique du support d’installation officiel de Microsoft et permet de créer une clé USB d’installation, de graver un DVD ou encore d’installer Windows 11 dans une machine virtuelle.

Pour obtenir l’ISO de la dernière version de Windows 11, vous pouvez vous rendre sur le site web de Microsoft ou bien utiliser les liens ci-dessus provenant de la logithèque du Crabe Info qui vous donne accès aux ISO de toutes les versions de Windows 11.

Une fois l’image ISO téléchargée, il est recommandé de créer une clé USB d’installation bootable. Celle-ci pourra être utilisée pour installer, réinstaller ou réparer Windows 11 sur n’importe quel ordinateur compatible.

Après avoir téléchargé l’image ISO de Windows 11, vous pouvez :

Avec une clé USB de Windows 11, vous disposez d’un véritable couteau suisse pour installer, réinstaller, mettre à jour ou réparer Windows. Elle vous permettra notamment de :

Liens connexes