Télécharger les ISO de Windows 11 (64 bits) (français)

L’ISO de Windows 11 est un indispensable pour tous les utilisateurs du système. Elle permet non seulement d’installer Windows 11 sur un nouveau PC ou sur un disque vierge, de réparer Windows 11 lors le système est endommagé, mais aussi de réinitialiser Windows 11 afin de restaurer son ordinateur dans son état d’usine ou dans sa configuration par défaut.
Vous avez besoin d’une image ISO de Windows 11 ?
Sur cette page, vous trouverez les liens pour télécharger tous les ISO de Windows 11 gratuitement et en téléchargement direct (direct download). Toutes les versions de Windows 11 (25H2, 24H2…) sont disponibles, en français, pour les architectures x64 et ARM64.
Table des matières
Comprendre les différentes versions de Windows 11
Avant de télécharger une image ISO de Windows 11, il est important de comprendre qu’il n’existe pas une seule version de Windows 11, mais plusieurs.
Depuis sa sortie en 2021, Microsoft publie chaque année une nouvelle version de son système d’exploitation. C’est pourquoi vous pouvez trouver des ISO de Windows 11 25H2, 24H2, 23H2… Ces numéros correspondent aux différentes évolutions de Windows 11 au fil du temps. Le premier nombre indique l’année de publication et le suffixe « H2 » signifie que la version a été publiée durant la seconde moitié de l’année. Ainsi, Windows 11 version 25H2 correspond à la version publiée au second semestre 2025, tandis que Windows 11 version 24H2 désigne celle publiée au second semestre 2024.
|Version
|Build
|Plateforme
|Date de sortie
|Windows 11 version 25H2
|26200
|Germanium
|30 sept. 2025
|Windows 11 version 24H2
|26100
|Germanium
|2 oct. 2024
|Windows 11 version 23H2
|22631
|Nickel
|31 oct. 2023
|Windows 11 version 22H2
|22621
|Nickel
|20 sept. 2022
|Windows 11 version 21H2
|22000
|Cobalt
|4 oct. 2021
Chaque nouvelle version apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations pour la stabilité et les performances, des corrections de bugs et surtout un nouveau cycle de support. Chaque version de Windows 11 bénéficie en effet d’une durée de support limitée pendant laquelle Microsoft fournit des mises à jour de sécurité :
- Les éditions Famille et Professionnel sont prises en charge pendant 24 mois après leur sortie.
- Les éditions Entreprise et Éducation bénéficient quant à elles de 36 mois de support.
Une fois cette période de support terminée, Microsoft cesse de publier des mises à jour de sécurité pour la version concernée. Il devient alors nécessaire d’installer une version plus récente afin de continuer à recevoir les correctifs de sécurité et de rester protégé.Windows 11 : les dates de fin de support
C’est la raison pour laquelle plusieurs versions de Windows 11 coexistent aujourd’hui. Certaines sont encore prises en charge par Microsoft, tandis que d’autres sont arrivées en fin de vie. Dans la plupart des cas, il est recommandé d’installer la version la plus récente disponible car elle bénéficie de la durée de support la plus longue et intègre l’ensemble des améliorations apportées au système.
Les anciennes versions peuvent néanmoins rester utiles dans certains cas. Vous pouvez par exemple avoir besoin de réinstaller un PC avec la même version de Windows 11 que celle d’origine, de créer une machine virtuelle pour effectuer des essais ou encore de réparer une installation existante de Windows 11. Dans ce dernier cas, il est souvent recommandé d’utiliser une image ISO correspondant à la même version de Windows 11 que celle installée sur votre ordinateur.Quelle version de Windows 11 est installée sur mon PC ? (3 méthodes) Réparer Windows 11 sans perte de données (2 méthodes)
Télécharger les ISO de Windows 11
Avant d’aller plus loin, voici ce que vous devez savoir sur les différentes images ISO de Windows 11 disponibles au téléchargement sur cette page :
Elles proviennent directement des serveurs officiels de Microsoft, elles sont authentiques et non modifiées.
Elles sont disponibles en français.
Elles regroupent toutes les éditions de Windows 11 (Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise, etc.). Lors de l’installation, c’est votre clé de produit qui déterminera automatiquement l’édition qui sera activée. Vous pourrez aussi choisir l’édition de Windows 11 à installer si vous n’avez pas de clé de produit.
Elles sont disponibles pour l’architecture x64 (pour la grande majorité des PC actuels), mais aussi en ARM64 (pour les appareils équipées de processeurs ARM).
Windows 11 version 25H2
Sortie en septembre 2025, la version 25H2 est la mise à jour annuelle de Windows 11 pour 2025. Contrairement aux précédentes versions, elle n’apporte pratiquement aucune nouvelle fonctionnalité majeure et se concentre avant tout sur le renouvellement du cycle de support de Windows 11. Elle permet ainsi de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2027 pour les éditions Famille et Professionnel.
- Date de sortie : 30 sept. 2025
- Fin de support :
- Famille – Professionnel : 12 oct. 2027
- Entreprise – Éducation : 10 oct. 2028
- Nouveautés de Windows 11 25H2
- Comment télécharger et installer Windows 11 24H2 ?
|Fichier
|Win11_25H2_French_x64_v2.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|a02693beb8eb166afdfdb7db49176a2b547f81e61030a695fe172277db6a1977
|Taille
|7,90 Go
|Architecture
|64 bits (x64)
|Langue
|Français
|Fichier
|Win11_25H2_French_Arm64_v2.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|6a7a1a0d72c4e191f2c1c6dd3e14cce5ddaed765ddb0d5a957f0e5248f06d73b
|Taille
|7,50 Go
|Architecture
|ARM64 (64 bits)
|Langue
|Français
Windows 11 version 24H2
Sortie en octobre 2024, la version 24H2 constitue l’une des évolutions les plus importantes de Windows 11 depuis son lancement. Elle apporte notamment de nombreuses améliorations liées aux PC Copilot+, à l’accessibilité, aux performances et à l’expérience utilisateur. Son support pour les éditions Famille et Professionnel prendra fin en octobre 2026.
- Date de sortie : 2 oct. 2024
- Fin de support :
- Famille – Professionnel : 13 oct. 2026
- Entreprise – Éducation : 12 oct. 2027
- Comment télécharger et installer Windows 11 24H2 ?
|Fichier
|Win11_24H2_French_x64.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|b73aa55db50d2ad348f61c6537da05c0d6ded78a143763454e977be85b444119
|Taille
|5,50 Go
|Architecture
|64 bits (x64)
|Langue
|Français
|Fichier
|Win11_24H2_French_Arm64.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|c378b634e0b0ad6fae2502f981b764e284b4375b5f5682b608b7b6d8f314c962
|Taille
|5,10 Go
|Langue
|Français
Windows 11 version 23H2
Sortie en octobre 2023, la version 23H2 poursuit l’évolution de Windows 11 avec l’arrivée de Copilot, la prise en charge native des archives RAR et 7z ainsi que diverses améliorations du système. Son support pour les éditions Famille et Professionnel prendra fin en novembre 2025.
- Date de sortie : 31 oct. 2023
- Fin de support :
- Famille – Professionnel : 11 nov. 2025
- Entreprise – Éducation : 10 nov. 2026
- Nouveautés de Windows 11 23H2
- Comment télécharger et installer Windows 11 23H2 ?
|Fichier
|Win11_23H2_French_x64v2.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
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|Taille
|6,40 Go
|Architecture
|64 bits (x64)
|Langue
|Français
Windows 11 version 22H2
Sortie en septembre 2022, la version 22H2 est la première grande mise à jour annuelle de Windows 11. Elle apporte de nombreuses améliorations à l’interface, dont les onglets dans l’Explorateur de fichiers et plusieurs nouveautés en matière d’accessibilité et de productivité. Son support pour les éditions Famille et Professionnel prendra fin en octobre 2024.
- Date de sortie : 20 sept. 2022
- Fin de support :
- Famille – Professionnel : 8 oct. 2024
- Entreprise – Éducation : 14 oct. 2025
- Nouveautés de Windows 11 22H2
- Comment télécharger et installer Windows 11 22H2 ?
|Fichier
|Win11_22H2_French_x64v2.iso
|Format
|ISO
|SHA-256
|98b9ad7e12cc7ffa0302288ce861348ecdc04cbcb6a60bf415b5aa33ce751be5
|Taille
|5,50 Go
|Architecture
|64 bits (x64)
|Langue
|Français
Windows 11 version 21H2
Sortie en octobre 2021, la version 21H2 est la toute première version de Windows 11. Elle inaugure la nouvelle interface du système avec le menu Démarrer centré, la barre des tâches repensée et les nouveaux outils d’organisation des fenêtres. Son support pour les éditions Famille et Professionnel a prendra fin en octobre 2023.
- Date de sortie : 4 oct. 2021
- Fin de support :
- Famille – Professionnel : 10 oct. 2023
- Entreprise – Éducation : 8 oct. 2024
- Nouveautés de Windows 11 21H2
|Fichier
|Win11_French_x64.iso
|Format
|ISO
|SHA-1
|bc7a30ce5e70f3ff85f96156815d928b4e966851
|Taille
|5,20 Go
|Architecture
|64 bits (x64)
|Langue
|Français
À quoi sert l’image ISO de Windows 11 ?
Une image ISO de Windows 11 est un fichier qui contient tous les fichiers nécessaires à l’installation du système d’exploitation. Elle correspond à une copie numérique du support d’installation officiel de Microsoft et permet de créer une clé USB d’installation, de graver un DVD ou encore d’installer Windows 11 dans une machine virtuelle.
Pour obtenir l’ISO de la dernière version de Windows 11, vous pouvez vous rendre sur le site web de Microsoft ou bien utiliser les liens ci-dessus provenant de la logithèque du Crabe Info qui vous donne accès aux ISO de toutes les versions de Windows 11.
Une fois l’image ISO téléchargée, il est recommandé de créer une clé USB d’installation bootable. Celle-ci pourra être utilisée pour installer, réinstaller ou réparer Windows 11 sur n’importe quel ordinateur compatible.
Comment utiliser l’ISO de Windows 11 ?
Après avoir téléchargé l’image ISO de Windows 11, vous pouvez :
- Créer une clé USB d’installation de Windows 11.
- Montez l’image ISO directement dans Windows (utile pour réparer Windows 11 ou mettre à niveau Windows 11 vers une version plus récente).
Avec une clé USB de Windows 11, vous disposez d’un véritable couteau suisse pour installer, réinstaller, mettre à jour ou réparer Windows. Elle vous permettra notamment de :
- Installer Windows 11 sur un nouvel ordinateur, un disque vierge ou après le remplacement du disque dur ou d’un SSD.
- Installer Windows 11 en dual-boot avec Windows 10 (ou une autre version de Windows).
- Réparer Windows 11 à l’aide d’une mise à niveau sur place (in-place upgrade), sans perdre ses fichiers, ses applications et ses paramètres.
- Réinitialiser (réinstaller) Windows 11 pour repartir sur une installation propre et résoudre certains problèmes persistants.
- Mettre à jour Windows 10 vers Windows 11 sans attendre la proposition de Windows Update.
- Mettre à jour Windows 7 ou 8.1 vers Windows 11 en effectuant une installation personnalisée, les mises à niveau directes n’étant pas prises en charge.
- Accéder à l’environnement de récupération Windows (WinRE) pour réparer Windows lorsqu’il ne démarre plus correctement, restaurer le système, désinstaller une mise à jour problématique ou ouvrir l’Invite de commandes.
- Installer Windows 11 dans une machine virtuelle (VirtualBox, VMware Workstation, Hyper-V, etc.) pour effectuer des tests ou découvrir le système sans modifier son ordinateur principal.