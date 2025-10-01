Windows 11 : les dates de fin de support

Windows 11 – le nouveau système d’exploitation de Microsoft – est un produit, et comme tout produit il suit la politique de cycle de vie défini par son éditeur, à savoir Microsoft. Cette politique définit les dates de fin de support pour toutes les versions de Windows 11 qui sont distribuées au fil des années par Microsoft.

Windows 11 est en effet un système d’exploitation en constante évolution et une nouvelle version de celui-ci est publiée une fois par an par Microsoft. Par exemple, en 2025, Microsoft a publié la version 25H2 de Windows 11. Chaque version de Windows 11 possède sa propre durée de support, c’est-à-dire une période pendant laquelle elle reçoit chaque mois des mises à jour qualité qui incluent des mises à jour de sécurité et de fiabilité.

Vous voulez connaître les dates de fin de support d’une version précise de Windows 11 ou celle qui est actuellement installée sur votre ordinateur ?

Sur cette page, vous trouverez les dates de fin de support de chaque version de Windows 11 !

Le tableau ci-après liste les dates de fin de support de chaque version de Windows 11 :

Version Date de sortie Fin de support Famille-Pro Entreprise-Éducation 25H2 30 sept. 2025 12 oct. 2027 10 oct. 2028 24H2 2 oct. 2024 13 oct. 2026 12 oct. 2027 23H2 31 oct. 2023 11 nov. 2025 10 nov. 2026 22H2 20 sept. 2022 8 oct. 2024 14 oct. 2025 21H1 4 oct. 2021 10 oct. 2023 8 oct. 2024

Pour connaître la version de Windows 11 installée sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres -> Système -> Informations système, et descendez jusqu’à la section Spécifications de Windows :

Normalement, les nouvelles versions de Windows 11 s’installent automatiquement sur votre ordinateur via Windows Update mais ce n’est pas toujours le cas (installation de la mise à jour qui plante, erreurs sur Windows Update…). Vous devez donc veiller à ce que votre version de Windows 11 soit encore prise en charge afin de protéger votre PC : une version obsolète (une version qui n’est plus maintenue par Microsoft) est vulnérable aux virus et aux pirates.

Si besoin, à la fin de cet article, vous trouverez des méthodes pour mettre à jour votre Windows 11 vers une version plus récente !

En savoir plus

Versions de Windows 11

Microsoft déploie une nouvelle version de Windows 11 une fois par an. Elle s’installe automatiquement sur tous les PC Windows 11 via Windows Update sous la forme d’une mise à jour appelée « mise à jour de fonctionnalités ».

Comme leur nom l’indique, ces mises à jour de fonctionnalités ajoutent de nouvelles fonctionnalités et sont cumulatives, c’est-à-dire qu’elles sont basées sur celle qui l’a précédée. Il suffit d’installer la dernière mise à jour de fonctionnalités pour installer toutes les mises à jour publiées jusque-là.

Voici toutes les versions de Windows 11 publiées jusqu’à aujourd’hui :

Durée du support

Chaque version de Windows 11 reçoit des mises à jour qualité (des mises à jour de sécurité + des mises à jour de fiabilité) pendant une période donnée. Une fois la période dépassée, une version de Windows 11 ne reçoit plus aucune mise à jour. Il est alors obligatoire pour l’utilisateur de passer à une version supérieure.

La durée du support d’une version de Windows 11 varie selon les éditions. Pour rappel, Windows 11 est disponible en plusieurs éditions :

Windows 11 Famille

Windows 11 Éducation

Windows 11 Entreprise

Windows 11 Professionnel

Windows 11 Professionnel Éducation

Windows 11 Professionnel pour les Stations de travail

Par exemple, la toute première version de Windows 11 (version 21H2) ne sera plus prise en charge le 10 octobre 2023 mais uniquement pour les éditions Famille et Professionnel ; les éditions Entreprise et Éducation seront elles supportées jusqu’au 10 octobre 2023.

Voici la durée du support de chaque édition de Windows 11 à partir de la date de publication d’une nouvelle version :

Édition de Windows 11 Durée du spport – Entreprise

– Éducation

– IoT Entreprise 36 mois – Famille

– Professionnel

– Professionnel Éducation

– Professionnel pour les Stations de travail 18 mois

Fin du support : quelles conséquences ?

Une version de Windows 11 qui a atteint la fin de son cycle de vie n’est plus prise en charge par Microsoft et ne reçoit plus de mises à jour via Windows Update. Ce qui signifie :

plus de mises à jour de sécurité qui protégent votre PC face aux virus et aux logiciels malveillants susceptibles de voler vos informations personnelles.

qui protégent votre PC face aux virus et aux logiciels malveillants susceptibles de voler vos informations personnelles. plus de mises à jour de fiabilité qui améliorent la fiabilité et les performances de Windows.

qui améliorent la fiabilité et les performances de Windows. à terme, les fabricants de matériels et les éditeurs de logiciels peuvent décider de se concentrer sur les versions encore maintenues et d’interrompre le support de leurs produits sur les versions plus anciennes ou obsolètes.

Mettre à jour Windows 11

Normalement, la dernière version de Windows 11 s’installe automatiquement sur votre ordinateur via Windows Update. Cependant, il n’est pas rare que Windows Update soit en échec (échec des mises à jour et erreurs). Dans ce cas, vous devrez installer manuellement la dernière version de Windows 11 pour ne pas vous retrouver avec une version obsolète et vulnérable.

Pour mettre à jour votre version de Windows 11, vous pouvez utiliser soit l’assistant d’installation ou bien l’ISO :

Mettre à jour Windows 11 avec l’assistant d’installation

Mettre à jour Windows 11 avec l’image ISO

Si vous préférez installer une version précise de Windows 11, vous trouverez tous les ISO de toutes les versions de Windows 11 ici :

Télécharger les ISO de Windows 11

