Windows 11 25H2 : une nouvelle version sans nouveautés, mais pas sans intérêt

Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé la disponibilité de Windows 11 version 25H2 dans le canal Release Preview. Si vous vous attendiez à une avalanche de nouvelles fonctionnalités (comme nous en avions l’habitude avec les nouvelles versions de Windows 10), vous risquez d’être déçu : cette mise à jour majeure ne contient en réalité… aucune nouveauté. Pourtant, elle n’est pas inutile pour autant.

Une version 25H2 sans nouveautés, mais qui vous protège jusqu’en 2027

Microsoft a confirmé que Windows 11 25H2 ne propose aucune nouvelle fonctionnalité par rapport à la version 24H2. Les deux versions partagent en effet la même branche de maintenance, ce qui signifie qu’elles bénéficient des mêmes améliorations et correctifs. Concrètement, Windows 11 25H2 sera déployé sous la forme d’un « enablement package » (eKB) : il s’agit d’une simple mise à jour cumulative qui change uniquement le numéro de version de Windows 11 et qui ne nécessite pas de réinstallation complète. Si vous êtes déjà sur la version 24H2 de Windows 11, le passage à la version 25H2 se fera aussi simplement qu’une mise à jour mensuelle classique, avec un impact quasiment nul sur votre installation actuelle.

Mais alors, à quoi sert cette nouvelle version ? Tout simplement à prolonger la prise en charge de Windows 11. Chaque nouvelle version de Windows 11 bénéficie de deux années de mises à jour de sécurité. Ainsi, la version 25H2 sera prise en charge jusqu’en 2027, tandis que la version 24H2 verra son support s’arrêter en octobre 2026.

En passant, si vous êtes encore sur la version 23H2 de Windows 11, il est temps de penser à migrer : Microsoft mettra fin à son support le 11 novembre 2025. Il vous faudra passer à la version 24H2 ou directement à la version 25H2 pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité.

Une seule différence entre les versions 25H2 et 24H2

S’il n’y a pas de nouveautés à proprement parler dans la version 25H2, celle-ci n’est pas pour autant une copie conforme de la 24H2. Elle s’en distingue notamment par la suppression de deux outils historiques du système : PowerShell 2.0 et WMIC.

Microsoft justifie ce retrait par une volonté de simplifier le système et d’éliminer des composants jugés obsolètes ou vulnérables, au profit de solutions plus modernes et mieux intégrées à l’écosystème actuel de Windows.

Une différence bien maigre, mais une différence tout de même !

Un point de passage obligatoire dans le cycle de vie de Windows 11

Windows 11 25H2 n’a pas encore de date de sortie officielle pour le grand public, mais sa publication dans le canal Release Preview indique qu’elle est quasiment finalisée. Elle pourrait donc arriver sur tous les PC d’ici la fin de l’année 2025.

Plutôt que de marquer une rupture ou d’introduire de grands bouleversement, la version 25H2 s’inscrit dans une logique de continuité. C’est une version de transition et de consolidation, un point de passage obligatoire dans le cycle de vie de Windows 11.

Et cette logique est amenée à perdurer. En effet, depuis Windows 11 22H2, Microsoft a adopté un système de mise à jour continue, dans lequel les nouvelles fonctionnalités sont progressivement intégrées dans les mises à jour mensuelles, d’abord dans les mises à jour facultatives, puis dans les mises à jour mensuelles obligatoires. Ainsi, les nouvelles versions de Windows 11 comme cette version 25H2 n’introduisent plus de ruptures visibles, mais s’inscrivent dans une évolution silencieuse, étalée dans le temps et centrée sur la stabilité du socle technique.