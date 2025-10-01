Windows 11 25H2 : nouveautés, date de sortie, tout savoir sur la prochaine mise à jour

Chaque année, Windows 11 a droit à une mise à jour majeure qui vient enrichir le système d’exploitation de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, tout en amorçant un nouveau cycle de support. En 2025, c’est la version 25H2 qui prend le relais de la version 24H2 et justement, Microsoft vient tout juste d’annoncer sa disponiblité sur son blog et commence à la distribuer progressivement via Windows Update pour tous les utilisateurs de Windows 11.

Quelles sont les nouveautés de Windows 11 25H2 ? Comment va se passer la mise à niveau depuis la version 24H2 ? Dans cet article, on fait le point complet sur la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 !

Windows 11 25H2 : une mise à jour rapide grâce à un package d’activation (eKB)

L’une des grandes particularités de Windows 11 25H2 est sa manière d’être distribuée. Si vous utilisez déjà Windows 11 24H2, la mise à niveau vers la version 25H2 sera presque transparente : il suffira d’un simple redémarrage. Cela s’explique par l’utilisation d’une branche de maintenance partagée (shared servicing branch) entre les versions 25H2 et 24H2, qui permet d’appliquer la même technologie que celle utilisée pour les mises à jour mensuelles. Résultat : une mise à niveau plus simple, plus rapide et discrète pour l’utilisateur.

Note : ces mises à jour qui permettent de passer simplement d’une version majeure de Windows 11 à une autre sont appellées par Microsoft « mises à jour de fonctionnalités via maintenance » (feature updates via servicing).

La mise à niveau vers la version 25H2 se fera grâce à un package d’activation (eKB), distribué sur Windows Update. En pratique, certaines fonctionnalités de Windows 11 25H2 sont progressivement intégrées dans la version 24H2 via les mises à jour mensuelles, mais elles restent désactivées. Lorsque l’eKB est déployé, celui-ci change certains indicateurs internes de « Désactivé » à « Activé ». Ensuite, un simple redémarrage suffit pour que le système passe officiellement à la version 25H2 avec toutes les fonctionnalités activées.

En d’autres termes, les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 partagent exactement le même code source, la seule différence réside dans le fait que certaines fonctionnalités sont activées dans la version 25H2 et pas dans la version 24H2.

Processus de mise à niveau de Windows 11 24H2 vers Windows 11 25H2 / Source : Microsoft

Ce principe avait déjà été utilisé entre les versions 1903 et 1909 de Windows 10, mais Microsoft semble aujourd’hui l’avoir pleinement adopté pour les mises à jour annuelles quand c’est possible.

Notez que ce processus de mise à jour ultrarapide concerne uniquement les PC sous Windows 11 24H2. Pour les autres ordinateurs — qui sont sous Windows 10 ou une version antérieure de Windows 11 — le processus sera plus classique, avec une mise à jour complète via Windows Update comme on en avait l’habitude jusque là.

Quelles sont les nouveautés de Windows 11 25H2 ?

Microsoft a confirmé que Windows 11 25H2 n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité par rapport à la version 24H2. Les deux versions partagent la même branche de maintenance, les mêmes mises à jour, correctifs et fonctionnalités, mais aucune fonctionnalité spécifique à cette version 25H2 n’a été introduite par Microsoft (qui serait désactivée ou en « veille » jusqu’au jour de sa sortie) contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer.

Aucune nouvelle fonctionnalité, mais cette version 25H2 a quand même des spécificités.

Premièrement, elle retire deux composants historiques de Windows : PowerShell 2.0 et WMIC. Microsoft justifie cette décision par la volonté de simplifier le système, d’éliminer des outils obsolètes et d’améliorer la sécurité en favorisant des solutions modernes mieux intégrées. Et deuxièmement, elle donne la possiblité aux administrateurs système de supprimer certaines applications préinstallées du Microsoft Store directement via Microsoft Intune (gestion dans le cloud) ou une stratégie de groupe (Group Policy) dans les environnements Active Directory.

Au final, l’intérêt principal de Windows 11 25H2 est surtout de prolonger la prise en charge : la version 25H2 bénéficie de mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2027, alors que la version 24H2 verra son support s’arrêter en octobre 2026 (pour les éditions Famille et Professionnel).

Quelle est la durée du support de Windows 11 25H2 ?

Le déploiement de Windows 11 25H2 s’accompagne d’un redémarrage du cycle de support pour toutes les éditions du système.

Voici les nouvelles durées de support, qui varient selon l’édition de Windows 11 :

Édition de Windows 11 Durée du support Windows 11 Famille

Windows 11 Professionnel

Windows 11 Professionnel Éducation

Windows 11 Professionnel pour les Stations de travail 24 mois (jusqu’en octobre 2027) Windows 11 Entreprise

Windows 11 Éducation

Windows 11 IoT Entreprise 36 mois (jusqu’en octobre 2028)

Microsoft fournira des mises à jour de sécurité, des corrections de bugs et des améliorations dans le système pendant toute la durée du support. Une fois cette période terminée, la version concernée n’est plus mise à jour.

Windows 11 version 25H2 est disponible depuis le 30 septembre 2025.

Dès maintenant, Microsoft commence le déploiement de cette mise à jour de 2025 pour Windows 11 via un processus progressif contrôlé pour les PC déjà sous Windows 11 24H2, à condition d’avoir activé l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans Windows Update.

pour les PC déjà sous Windows 11 24H2, à condition d’avoir activé l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans Windows Update. Les PC détectés comme présentant un problème de compatibilité (pilotes, applications, etc.) pourront être temporairement bloqués par un safeguard hold .

. Le déploiement sera élargi progressivement dans les mois à venir, jusqu’à ce que la mise à jour soit proposée à tous les utilisateurs éligibles.

Pour les organisations commerciales et éducatives, Windows 11 25H2 est également disponible via Windows Autopatch et le Microsoft 365 admin center.

Si vous utilisez déjà Windows 11 version 24H2, la mise à niveau vers la version 25H2 se fera via Windows Update, qui vous proposera un package d’activation (eKB) pour installer Windows 11 25H2. Ce package agit comme un déclencheur qui active la version 25H2 et s’installe comme une simple mise à jour mensuelle, sans processus de mise à niveau complet. Une fois installé, un simple redémarrage suffira pour finaliser la transition vers Windows 11 25H2.

Vous trouverez toutes les manières de mettre à niveau un PC vers Windows 11 25H2 dans ce tutoriel :

Une fois la mise à jour appliquée, vous pouvez vérifier que votre ordinateur est bien passé à Windows 11 25H2 en vous rendant dans les Paramètres -> Système -> Informations système.

Si vous avez un PC qui n’est pas compatible avec Windows 11, vous trouverez différentes méthodes pour forcer l’installation de la version 25H2 sur votre machine dans ce tutoriel :

En conclusion : peu de nouveautés, mais un nouveau cycle

Windows 11 25H2 ne propose pas de changements spectaculaires ou de nouvelles fonctionnalités comme c’était le cas auparavant avec certaines mises à jour majeures de Windows. Elle s’inscrit dans une tendance amorcée depuis plusieurs versions par Microsoft : des mises à niveau plus discrètes, davantage centrées sur la stabilité et la compatibilité.

Cette version 25H2 de Windows 11 – comme les prochaines versions majeures de Windows 11 – est avant tout un point de passage qui redémarre le cycle de support. Elle va servir de base pour activer progressivement de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, via les mises à jour mensuelles et les packages d’activation (eKB).

Et vous, que pensez-vous de cette version 25H2 de Windows 11 ? Est-ce que vous aimez cette nouvelle approche concernant les mises à jour majeures de Windows 11 ? Ou regrettez-vous les grosses mises à jour pleines de nouveautés visibles ?