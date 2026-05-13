Ce 12 mai 2026, Microsoft a publié la mise à jour KB5087544 pour Windows 10 version 22H2 et Windows 10 LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise) dans le cadre de son traditionnel Patch Tuesday, le rendez-vous mensuel où la firme publie des mises à jour de sécurité pour ses logiciels.

Cette mise à jour est à destination de tous ordinateurs sous Windows 10 qui sont inscrits au programme Extended Security Updates (ESU). En effet, depuis la fin du support officiel de Windows 10, seules les machines inscrites à ce programme reçoivent encore les mises à jour de sécurité mensuelles.

Comme prévu dans le cadre des mises à jour de sécurité étendues (ESU), aucune nouveauté fonctionnelle n’est introduite : la mise à jour KB5087544 se concentre sur les correctifs de sécurité (137 vulnérabilités ont été corrigées ce mois-ci) avec quelques changements et des corrections de bug.

KB5087544 : que contient la mise à jour d’avril 2026 pour Windows 10 ?

La mise à jour d’avril 2026 (KB5082200) avait introduit des avertissements de sécurité dans l’application Bureau à distance. Sur les configurations multi-écrans avec des niveaux de mise à l’échelle différents, ces boîtes de dialogue pouvaient toutefois s’afficher incorrectement. Microsoft corrige ce bug avec cette mise à jour de mai 2026, qui apporte également des améliorations autour de Secure Boot ainsi qu’une mise à jour du fuseau horaire pour l’Égypte.

Voici en détail ce qu’apporte cette mise à jour KB5087544 :

Bureau à distance : Depuis la mise à jour d’avril 2026 (KB5082200), la boîte de dialogue d’avertissement de sécurité de l’application Bureau à distance pouvait s’afficher incorrectement lorsque plusieurs écrans sont connectés avec des niveaux de mise à l’échelle différents. Ce bug est désormais corrigé.

Secure Boot : Dans le cadre du remplacement des certificats Secure Boot qui arrivent à expiration en 2026, l’application Sécurité Windows affiche désormais l’état des certificats Secure Boot de votre ordinateur sous forme d’icônes colorées (vert, jaune ou rouge). Pour en savoir plus : Sécurité Windows : comment vérifier si vos certificats Secure Boot sont à jour ? (vaut aussi pour Windows 10). Microsoft indique que Windows collecte désormais davantage de données pour déterminer quels ordinateurs sont prêts à recevoir automatiquement les nouveaux certificats.

Heure d’été : Cette mise à jour intègre le changement d’heure d’été ordonné par le gouvernement de la République arabe d’Égypte en 2023.



Pour installer la mise à jour de sécurité de mai 2026 (KB5087544) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-05 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5087544) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5087544 (catalog.update.microsoft.com)

👉 Après l’installation de la mise à jour, la version 22H2 de Windows 11 passe en build 19045.7291, tandis que la version LTSC 2021 passe en build 19044.7291.

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 n’est plus pris en charge par Microsoft. Pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il est nécessaire de rejoindre le programme Extended Security Updates (ESU), destiné à prolonger la durée de vie du système jusqu’en octobre 2028.

Pour les particuliers, il est possible de s’inscrire au programme ESU de plusieurs manières :

en payant 30 $ (environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ;

(environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ; en échangeant 1 000 points Microsoft Rewards ;

; en synchronisant ses paramètres Windows via l’application Sauvegarde Windows avec leur compte Microsoft.

En Europe, Microsoft offre une option supplémentaire : les utilisateurs connectés avec un compte Microsoft peuvent obtenir les mises à jour ESU gratuitement ; ceux utilisant un compte local peuvent choisir de payer 30 $ pour continuer à recevoir les mises à jour.

Pour connaître toutes les étapes détaillées d’inscription au programme ESU, consultez ce guide :

Les mises à jour mensuelles précédentes

Si vous les avez manquées, vous pouvez découvrir les mises à jour mensuelles publiées précédemment par Microsoft à destination des PC sous Windows 20 22H2 :