Ce 14 avril 2026, Microsoft a publié la mise à jour KB5082200 à destination des ordinateurs sous Windows 10 qui sont inscrits au programme Extended Security Updates (ESU). Pour rappel, depuis la fin du support officiel de Windows 10, seules les machines inscrites à ce programme reçoivent encore les mises à jour de sécurité mensuelles.

Cette mise à jour KB5082200 concerne Windows 10 version 22H2 ainsi que Windows 10 LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise).

Comme prévu dans le cadre des mises à jour de sécurité étendues (ESU), aucune nouveauté fonctionnelle n’est introduite : la mise à jour KB5082200 se concentre sur les correctifs de sécurité (167 vulnérabilités ont été corrigées ce mois-ci) avec quelques changements et des corrections de bug.

KB5082200 : que contient la mise à jour d’avril 2026 pour Windows 10 ? ✨

Depuis la mise à jour de mars 2026, certains utilisateurs ne pouvaient plus se connecter à certaines applications Microsoft (Teams et OneDrive, notamment) malgré une connexion Internet parfaitement fonctionnelle. Microsoft corrige ce bug avec cette mise à jour d’avril 2026, qui apporte également une protection renforcée contre le phishing pour l’application Bureau à distance ainsi que plusieurs améliorations autour de Secure Boot.

Voici en détail ce qu’apporte cette mise à jour KB5082200 :

Connexion aux applications Microsoft : Depuis la mise à jour de mars 2026 (KB5078885), une partie des utilisateurs de Windows 10 se heurtait à un message d’erreur « Pas d’Internet » au moment de se connecter à certaines applications Microsoft (Teams, OneDrive…). Cette mise à jour corrige le problème.

: Bureau à distance : La protection contre les attaques de phishing qui passent par des fichiers Bureau à distance ( .rdp ) malveillants (qui peuvent embarquer des paramètres dangereux) a été renforcé. Désormais, lorsque vous ouvrez un fichier .rdp , l’application Bureau à distance affiche l’ensemble des paramètres de connexion demandés avant d’établir la connexion. De plus, la première fois que vous ouvrez un fichier .rdp sur votre machine, un avertissement de sécurité s’affiche pour vous alerter.

: Secure Boot : Dans le cadre du remplacement des certificats Secure Boot qui arrivent à expiration en 2026, l’application Sécurité Windows affiche désormais l’état de la mise à jour des certificats directement dans l’interface, via des badges et des notifications. Vous pouvez ainsi savoir si votre machine a bien reçu les nouveaux certificats. Ces indicateurs sont désactivés par défaut sur les ordinateurs professionnels et les serveurs. Certaines machines pouvaient basculer en mode de récupération BitLocker après l’installation des nouveaux certificats Secure Boot. Ce bug a été corrigé. Microsoft indique que Windows collecte désormais plus de données pour déterminer si un ordinateur est prêt à recevoir les nouveaux certificats. Pour rappel, la firme ne les distribue qu’après avoir reçu suffisamment de signaux positifs sur un ordinateur.



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Pour installer la mise à jour de sécurité d’avril 2026 (KB5082200) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-04 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5082200) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5082200 (catalog.update.microsoft.com)

👉 Après l’installation de la mise à jour, la version 22H2 de Windows 11 passe en build 19045.7184, tandis que la version LTSC 2021 passe en build 19044.7184.

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 n’est plus pris en charge par Microsoft. Pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il est nécessaire de rejoindre le programme Extended Security Updates (ESU), destiné à prolonger la durée de vie du système jusqu’en octobre 2028.

Pour les particuliers, il est possible de s’inscrire au programme ESU de plusieurs manières :

en payant 30 $ (environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ;

(environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ; en échangeant 1 000 points Microsoft Rewards ;

; en synchronisant ses paramètres Windows via l’application Sauvegarde Windows avec leur compte Microsoft.

En Europe, Microsoft offre une option supplémentaire : les utilisateurs connectés avec un compte Microsoft peuvent obtenir les mises à jour ESU gratuitement ; ceux utilisant un compte local peuvent choisir de payer 30 $ pour continuer à recevoir les mises à jour.

Pour connaître toutes les étapes détaillées d’inscription au programme ESU, consultez ce guide :

Les mises à jour mensuelles précédentes

Si vous les avez manquées, vous pouvez découvrir les mises à jour mensuelles publiées précédemment par Microsoft à destination des PC sous Windows 20 22H2 :