Ce 10 février 2026, Microsoft a publié la mise à jour KB5075912 à destination des ordinateurs sous Windows 10 qui sont inscrits au programme Extended Security Updates (ESU). Pour rappel, depuis la fin du support officiel de Windows 10, seules les machines inscrites à ce programme reçoivent encore les mises à jour de sécurité mensuelles.

Cette mise à jour KB5075912 concerne Windows 10 version 22H2 ainsi que Windows 10 LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise).

Comme prévu dans le cadre des mises à jour de sécurité étendues (ESU), aucune nouveauté fonctionnelle n’est introduite : la mise à jour KB5073724 se concentre sur les correctifs de sécurité (58 vulnérabilités ont été corrigées ce mois-ci), avec quelques changements et des corrections de bug.

KB5075912 : que contient la mise à jour de février 2026 pour Windows 10 ? ✨

La mise à jour KB5075912 de février 2026 pour Windows 10 se concentre essentiellement sur des correctifs de sécurité. Mais elle apporte également quelques changements ciblés, liés à la sécurité et à la stabilité du système. Voici en détail ce qu’elle apporte :

Sécurité et démarrage sécurisé : Microsoft a résolu un bug critique apparu après la mise à jour de janvier 2026 (KB5073724) où certains ordinateurs – compatibles avec le System Guard Secure Launch et avec le Virtual Secure Mode activé – redémarraient au lieu de s’éteindre ou de passer en veille prolongée. Cette mise à jour introduit un mécanisme de ciblage intelligent pour le déploiement des nouveaux certificats Secure Boot. Windows collecte désormais des données pour estimer si un ordinateur est en mesure de recevoir ces nouveaux certificats et ne les distribue qu’après avoir reçu suffisamment de signaux de réussite.

: Améliorations système : Un bug gênant de l’Explorateur de fichiers a été corrigé. Auparavant, les noms de dossiers personnalisés définis via les fichiers desktop.ini (paramètre LocalizedResourceName) étaient ignorés lors du renommage. Les noms personnalisés s’affichent maintenant correctement. Microsoft a résolu un problème de stabilité affectant certaines cartes graphiques (GPU). Les polices chinoises ont été mises à jour pour respecter la norme GB18030-2022A, assurant ainsi une meilleure conformité réglementaire pour les utilisateurs en Chine.

:

Pour installer la mise à jour de sécurité de février 2026 (KB5075912) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-02 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5075912) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5075912 (catalog.update.microsoft.com)

👉 Après l’installation de la mise à jour, la version 22H2 de Windows 11 passe en build 19045.6809, tandis que la version LTSC 2021 passe en build 19044.6809.

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 n’est plus pris en charge par Microsoft. Pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il est nécessaire de rejoindre le programme Extended Security Updates (ESU), destiné à prolonger la durée de vie du système jusqu’en octobre 2028.

Pour les particuliers, il est possible de s’inscrire au programme ESU de plusieurs manières :

en payant 30 $ (environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ;

(environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ; en échangeant 1 000 points Microsoft Rewards ;

; en synchronisant ses paramètres Windows via l’application Sauvegarde Windows avec leur compte Microsoft.

En Europe, Microsoft offre une option supplémentaire : les utilisateurs connectés avec un compte Microsoft peuvent obtenir les mises à jour ESU gratuitement ; ceux utilisant un compte local peuvent choisir de payer 30 $ pour continuer à recevoir les mises à jour.

Pour connaître toutes les étapes détaillées d’inscription au programme ESU, consultez ce guide :

Les mises à jour mensuelles précédentes

Si vous les avez manquées, vous pouvez découvrir les mises à jour mensuelles publiées précédemment par Microsoft à destination des PC sous Windows 20 22H2 :