Windows 10 : la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066791) est disponible, quoi de neuf ?

Ce 14 octobre 2025, Microsoft a publié la mise à jour KB5066791 pour Windows 10 dans le cadre de ces mises à jour mensuelles obligatoires. Cette nouvelle mise à jour inclut des correctifs de sécurité – 172 vulnérabilités dont 6 failles zero-day ont été corrigées – mais aussi des améliorations et des corrections de bugs.

Cette mise à jour d’octobre 2025 s’applique aux versions 22H2 et LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise) de Windows 10. Une fois installée, votre système passera aux numéros de build suivants :

22H2 : build 19045.6456 ;

: build ; 2021 LTSC : build 19044.6456.

Comme chaque mise à jour mensuelle obligatoire, celle-ci est principalement axée sur la correction de bugs et de failles de sécurité, pour garantir un système plus sûr et plus stable. Pensez à vérifier Windows Update dès maintenant pour sécuriser votre ordinateur et profiter des dernières améliorations.

Voyons maintenant plus en détail le contenu de la mise à jour obligatoire d’octobre 2025 pour Windows 10.

Fin du support de Windows 10 : cette mise à jour cumulative d’octobre 2025 marque une étape importante : c’est la dernière mise à jour mensuelle incluse dans le support standard de Windows 10. À partir de maintenant, les mises à jour de sécurité seront uniquement diffusées pour les appareils : cette mise à jour cumulative d’octobre 2025 marque une étape importante : c’est laincluse dans le support standard de Windows 10. À partir de maintenant, les mises à jour de sécurité serontdiffuséespour les appareils inscrits au programme ESU (Extended Security Updates) Les éditions Entreprise LTSC de Windows 10 , quant à elles, continuent de bénéficier d’un support à long terme.

KB5066791 : que contient la mise à jour d’octobre 2025 pour Windows 10 ? ✨

Cette mise à jour obligatoire d’octobre 2025 pour Windows 10, estampillée KB5066791, apporte plusieurs améliorations et corrections de bugs.

Pour les améliorations et changements dans le système d’exploitation :

Nouveau Licences : cette mise à jour intègre une mise à jour de la pile de maintenance (SSU) incluant une chaîne de certificats actualisée afin d’améliorer la validation des environnements Azure (l’infrastructure cloud de Microsoft, utilisée pour héberger, gérer et sécuriser des services, applications ou machines virtuelles à distance).

: cette mise à jour intègre une mise à jour de la pile de maintenance (SSU) incluant une chaîne de certificats actualisée afin d’améliorer la validation des environnements Azure (l’infrastructure cloud de Microsoft, utilisée pour héberger, gérer et sécuriser des services, applications ou machines virtuelles à distance). Pilote de modem fax : suppression du pilote ltmdm64.sys. Les modems fax reposant sur ce pilote ne fonctionneront plus sur Windows 10.

Et pour les corrections de bugs :

Correctif Protocole SMBv1 : correction d’un problème empêchant la connexion à des fichiers et dossiers partagés lorsque le protocole Server Message Block v1 (SMBv1) est utilisé avec NetBIOS sur TCP/IP (NetBT). Ce bug pouvait survenir après l’installation de la mise à jour de septembre 2025 (KB5065429).

: correction d’un problème empêchant la connexion à des fichiers et dossiers partagés lorsque le protocole Server Message Block v1 (SMBv1) est utilisé avec Ce bug pouvait survenir après l’installation de la mise à jour de septembre 2025 (KB5065429). Correctif Windows Autopilot : correction d’un problème lors du déploiement de Windows 10 22H2 via Windows Autopilot où la page d’état d’inscription (ESP) pouvait ne pas s’afficher correctement pendant la configuration initiale OOBE (Out-of-Box Experience).

: correction d’un problème lors du déploiement de Windows 10 22H2 via Windows Autopilot où la page d’état d’inscription (ESP) pouvait ne pas s’afficher correctement pendant la configuration initiale OOBE (Out-of-Box Experience). Correctif Saisie et composition du texte : correction d’un bug affectant les contrôles de saisie USER32 (Edit). Les paires de substitution Unicode s’affichaient sous forme de carrés vides lorsque le champ de texte atteignait sa limite de longueur.

: correction d’un bug affectant les contrôles de saisie USER32 (Edit). Les paires de substitution Unicode s’affichaient sous forme de carrés vides lorsque le champ de texte atteignait sa limite de longueur. Correctif Windows Remote Management (WinRM) : correction d’un problème affectant PowerShell Remoting et WinRM : certaines commandes pouvaient expirer après 600 secondes (10 minutes).

Pour installer la mise à jour mensuelle obligatoire d’octobre 2025 (KB5066791) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-10 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5066791) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5066791 (catalog.update.microsoft.com)

Fin du support de Windows 10 : que faire ?

Avec la mise à jour d’octobre 2025, Windows 10 sort officiellement de sa phase de support standard. Cela signifie que Microsoft ne publiera plus de mises à jour de sécurités classiques, et que seules les mises à jour de sécurité étendues (ESU) seront désormais disponibles — mais uniquement pour les appareils inscrits au programme ESU de Windows 10.

Si votre PC fonctionne encore sous Windows 10, il est temps de décider de la suite à donner pour continuer à utiliser votre machine en toute sécurité. Plusieurs options s’offrent à vous selon votre matériel et vos besoins : passer à Windows 11, rester sur Windows 10 avec le programme ESU, ou installer un système alternatif comme Linux.

Pour découvrir en détail toutes les solutions possibles après la fin du support de Windows 10, je vous invite à consuter ce guide complet :