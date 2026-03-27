Après son passage sur le canal Release Preview, la mise à jour d’avril 2026 est maintenant disponible en préversion pour tous les utilisateurs de Windows 11 !

Comme toujours avec les mises à jour en préversion, son installation est facultative. Elle vous permet cependant d’accéder en avance aux nouveautés et améliorations qui feront partie de la future mise à jour mensuelle obligatoire, en l’occurrence celle d’avril 2026.

Si vous le souhaitez, vous pouvez l’installer dès maintenant via Windows Update pour obtenir avant l’heure les améliorations et les nouvelles fonctionnalités qui viendront avec la mise à jour obligatoire d’avril 2026, mais sans les correctifs de sécurité qui arriveront uniquement avec cette dernière.

Préversion de la mise à jour d’avril 2026 (KB5079391) pour Windows 11 / Le Crabe Info

Comme d’habitude, je vais vous présenter toutes les nouveautés, changements et corrections de bugs de cette mise à jour d’avril 2026 en préversion (estampillée KB5079391) pour Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2. Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

KB5079391 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour ? 🚀

Le Contrôle intelligent des applications enfin modifiable sans réinstaller Windows

Note : initialement prévue avec la initialement prévue avec la mise à jour de février 2026 , cette nouveauté avait été annulée par Microsoft, indiquant qu’elle était repoussée pour une mise à jour ultérieure. C’est donc dans la mise à jour d’avril 2026 qu’elle va finalement enfin arriver.

Bonne nouvelle pour la fonctionnalité Contrôle intelligent des applications (Smart App Control), cette protection qui bloque automatiquement les logiciels suspects et malveillants : il n’est plus nécessaire de réinstaller Windows pour l’activer ou la désactiver. Jusqu’alors, activer ou désactiver la fonctionnalité obligeait à réinstaller entièrement Windows – une contrainte particulièrement lourde.

Le « Contrôle intelligent des applications » n’était pas activable/désactivable sans devoir réinstaller Windows / Le Crabe Info

Vous pouvez donc maintenant activer ou désactiver le Contrôle intelligent des applications quand vous le souhaitez. Pour cela, rendez-vous dans l’application Sécurité Windows, puis dans la section « Contrôle des applications et du navigateur » et enfin dans les « Paramètres de Contrôle intelligent des applications ».

Pour plus d’informations, consultez ce tutoriel :

Info : le « Contrôle intelligent des applications » est conçu pour bloquer automatiquement l’exécution d’applications non fiables ou potentiellement dangereuses, en analysant leur comportement au niveau du processus avant même qu’elles ne puissent nuire. Cette protection proactive est particulièrement utile sur les appareils exposés à des installations de logiciels provenant de sources non vérifiées.

Écran : prise en charge des fréquences au-delà de 1 000 Hz et économies d’énergie

Du côté des écrans, plusieurs corrections et ajustements sont au programme :

Les moniteurs peuvent désormais déclarer des taux de rafraîchissement supérieurs à 1 000 Hz , un seuil qui commençait à être atteint par certains écrans haut de gamme.

, un seuil qui commençait à être atteint par certains écrans haut de gamme. Lorsqu’un moniteur est connecté via un port USB 4 , le contrôleur USB peut désormais passer au niveau d’alimentation le plus bas pendant la veille de l’ordinateur, ce qui contribue à préserver l’autonomie de la batterie .

, le contrôleur USB peut désormais passer au niveau d’alimentation le plus bas pendant la veille de l’ordinateur, ce qui contribue à . La rotation automatique de l’écran – parfois bloquée après une sortie de veille – est plus fiable.

de l’écran – parfois bloquée après une sortie de veille – est plus fiable. Le HDR (High Dynamic Range) a été amélioré sur certains écrans qui ne respectent pas complètement la norme DisplayID 2.0.

Explorateur de fichiers : aperçu des fichiers, dictée vocale et gestion des droits simplifiés

Microsoft a apporté trois améliorations à l’Explorateur de fichiers de Windows 11 :

Le blocage de l’aperçu des fichiers téléchargés depuis Internet a été amélioré. Concrètement, cela devrait éviter d’avoir à cocher la case « Débloquer » dans la fenêtre Propriétés d’un fichier afin de prévisualiser son contenu dans le volet Aperçu de l’Explorateur de fichiers.

Il est désormais possible d’utiliser la dictée vocale (accessible via Win + H ) pour renommer un fichier dans l’Explorateur de fichiers.

(accessible via ) pour renommer un fichier dans l’Explorateur de fichiers. Dans la fenêtre Paramètres de sécurité avancés d’un dossier, il est maintenant possible de trier les entrées d’autorisations par identité (utilisateur ou groupe). Cette amélioration sera particulièrement pratique pour repérer plus rapidement qui dispose de quels droits sur un dossier, surtout lorsque la liste des autorisations est longue ou complexe.

Paramètres : plusieurs améliorations au programme

L’application Paramètres reçoit plusieurs retouches dans cette mise à jour.

Sur la page d’accueil, la carte « Informations sur l’appareil » (seulement disponible aux États-Unis) a été retravaillée : elle est plus simple et les spécifications les plus importantes sont plus lisibles.

La nouvelle carte « Informations sur l’appareil » simplifiée / © Microsoft

Sur la page Système -> Informations système, les informations matérielles importantes de votre ordinateur — carte graphique, stockage, etc. — ont été remontées en haut de page. L’accès aux paramètres de stockage est aussi plus facile et une option permettant de copier-coller les informations a été ajoutée.

Sur la page Comptes, les abonnés à Microsoft 365 Famille verront apparaître une option permettant de changer de formule et de passer à une autre offre Microsoft 365.

L’option de mise à niveau pour les abonnés à Microsoft 365 Famille / © Microsoft

Enfin, les boîtes de dialogue sur la page Comptes -> Autres utilisateurs ont été mises à jour pour avoir un design plus cohérent avec le reste du système et prennent maintenant en charge le mode sombre. Ces boîtes de dialogue ne sont proposées pour l’instant que pour les comptes professionnels ou scolaires.

Ancienne boîte de dialogue « Ajouter un compte » / © Microsoft

Nouvelle boîte de dialogue « Ajouter un compte » pour les comptes professionnel ou scolaire / © Microsoft

Ancienne boîte de dialogue « Changer le type de compte » / © Microsoft

Ancienne boîte de dialogue « Changer le type de compte » pour les comptes professionnel ou scolaire / © Microsoft

Narrateur : des descriptions d’images grâce à Copilot

Le Narrateur — le lecteur d’écran intégré à Windows — peut désormais s’appuyer sur Copilot pour proposer des descriptions précises des images et des éléments graphiques visibles à l’écran sur tous les PC sous Windows 11, et plus uniquement sur les Copilot+ PC.

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Concrètement, lorsque vous utilisez le Narrateur, vous pouvez :

appuyer sur Narrateur + Ctrl + D pour décrire l’image actuellement sélectionnée ;

pour décrire l’image actuellement sélectionnée ; ou sur Narrateur + Ctrl + S pour décrire l’ensemble de l’écran.

Copilot s’ouvre alors avec l’image prête à être analysée. Vous pouvez ensuite formuler vos propres questions afin d’obtenir une description adaptée à ce que vous souhaitez comprendre (détails, tendances, résumé, éléments clés, etc.).

© Microsoft

Sur les PC Copilot+, le Narrateur génère des descriptions directement en local, sans passer par le cloud, ce qui offre une réponse instantanée. Un bouton « Demander à Copilot » reste disponible si l’on souhaite une description plus détaillée.

Note : Microsoft indique que la disponibilité de cette fonctionnalité varie selon l’appareil et les régions, il se peut donc qu’elle ne soit pas présente sur votre ordinateur.

Autres changements et améliorations

Stylet : une nouvelle option « Identique à la touche Copilot » permet d’affecter au bouton arrière du stylet la même action que la touche Copilot de votre clavier (autrement dit, ouvrir l’application associée à cette touche).

: une nouvelle option permet d’affecter au bouton arrière du stylet la même action que la touche Copilot de votre clavier (autrement dit, ouvrir l’application associée à cette touche). Vérificateur des fichiers système (SFC) : un message d’erreur parasite pouvant apparaître lors de l’exécution de la commande sfc /scannow . Il a été supprimé.

: un message d’erreur parasite pouvant apparaître lors de l’exécution de la commande . Il a été supprimé. Mode sans échec : le chargement des éléments de la barre des tâches a été amélioré.

: le chargement des éléments de la barre des tâches a été amélioré. Windows Hello : la reconnaissance des empreintes digitales a été amélioré sur certains appareils. Les déverrouillages devraient être plus rapides et plus fiables.

: la reconnaissance des empreintes digitales a été amélioré sur certains appareils. Les déverrouillages devraient être plus rapides et plus fiables. Environnement de récupération Windows (WinRE) : des améliorations ont été apportées pour permettre aux applications conçues pour les PC classiques (architecture x64) de mieux s’exécuter sur les nouveaux PC équipés de processeurs ARM (architecture arm64).

Pour installer dès maintenant la préversion de la mise à jour d’avril 2026 (KB5079391) sur votre PC sous Windows 25H2 ou 24H2, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Activez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « Mise à jour de la préversion (KB5079391) » se téléchargement et s’installe automatiquement. Préversion de la mise à jour d’avril 2026 (KB5079391) pour Windows 11 / Le Crabe Info

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5079391 (catalog.update.microsoft.com)