Ce 10 février 2026, Microsoft a déployé la mise à jour de février 2026 (KB5077181) à destination de tous les ordinateurs sous Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2.

Cette mise à jour mensuelle obligatoire apporte des correctifs de sécurité (58 vulnérabilités ont été corrigés), des corrections de bugs mais aussi plusieurs nouveautés et améliorations pour le système d’exploitation. Elle est à destination de toutes les éditions de Windows 11 25H2 et 24H2 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise).

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour de février 2026 ?

Découvrez ci-dessous tous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elle apporte à votre PC sous Windows 11 25H2 ou 24H2 !

Les mises à jour mensuelles sont identiques pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités . Conséquence : les deux versions reçoivent donc les mêmes correctifs, améliorations et mises à jour.

KB5077181 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour de février 2026 ? 🚀

Cross-Device Resume : de nouvelles possiblités pour reprendre ses activités Android sur PC

La mise à jour de février 2026 enrichit le Cross-Device Resume (reprise d’activité entre appareils), une fonctionnalité lancée par Microsoft en mai 2025 avec la mise à jour KB5058499. Pour rappel, cette fonctionnalité offre la possibilité de continuer sur Windows 11 des tâches démarrées sur un smartphone Android : navigation sur le web, streaming musical sur Spotify, édition de fichiers Office (Word, Excel, PowerPoint), etc.

Une notification « Reprendre depuis votre téléphone » proposant de reprendre la lecture d’un morceau ou d’un podcast sur son PC Windows 11, commencée sur son téléphone Android / © Microsoft

Concrètement, ce Cross-Device Resume s’étend à de nouvelles marques :

Pour les utilisateurs de smartphones Vivo : il devient possible de poursuivre sur PC une navigation web initiée sur le téléphone.

: il devient possible de poursuivre sur PC une navigation web initiée sur le téléphone. Pour les propriétaires de téléphones HONOR, Huawei, OPPO, Samsung ou Vivo : il est possible de poursuivre son travail sur des documents initialement ouverts sur l’application Microsoft 365 du téléphone. Sur votre ordinateur, le fichier s’ouvrira soit dans l’application de bureau appropriée (Word, Excel ou PowerPoint), soit directement dans le navigateur. Attention toutefois : cette fonctionnalité se limite aux fichiers en ligne. Les fichiers stockés uniquement en local sur le téléphone ne peuvent pas bénéficier de cette reprise d’activité.

Contrôle intelligent des applications : enfin modifiable sans réinstaller Windows

Bonne nouvelle pour la fonctionnalité Contrôle intelligent des applications (Smart App Control), cette protection qui bloque automatiquement les logiciels suspects et malveillants : il n’est plus nécessaire de réinstaller Windows pour l’activer ou la désactiver.

Jusqu’alors, activer ou désactiver la fonctionnalité obligeait à réinstaller entièrement Windows – une contrainte particulièrement lourde.

Le « Contrôle intelligent des applications » n’était pas activable/désactivable sans devoir réinstaller Windows / Le Crabe Info

Avec cette mise à jour de février 2026, vous pouvez simplement activer ou désactiver cette fonctionnalité quand vous le souhaitez. Pour cela, rendez-vous dans l’application Sécurité Windows, puis dans la section « Contrôle des applications et du navigateur » et enfin dans les « Paramètres de Contrôle intelligent des applications ».

Info : le « Contrôle intelligent des applications » est conçu pour bloquer automatiquement l’exécution d’applications non fiables ou potentiellement dangereuses, en analysant leur comportement au niveau du processus avant même qu’elles ne puissent nuire. Cette protection proactive est particulièrement utile sur les appareils exposés à des installations de logiciels provenant de sources non vérifiées.

Windows Hello : les lecteurs d’empreintes externes désormais pris en charge

La fonctionnalité « Sécurité renforcée à l’ouverture de session » (Enhanced Sign-in Security, ESS) de Windows Hello s’ouvre enfin aux capteurs d’empreintes digitales externes. Jusqu’à présent, seuls les ordinateurs disposant de lecteurs biométriques intégrés pouvaient profiter de cette protection avancée.

La nouvelle option « Sécurité renforcée à l’ouverture de session » dans les Paramètres -> Comptes -> Options de connexion / © Microsoft

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez maintenant brancher un lecteur d’empreintes compatible ESS via USB pour sécuriser l’accès à votre ordinateur, que ce soit un PC de bureau traditionnel ou un PC Copilot+ de dernière génération. La configuration est simple : après avoir connecté le périphérique, direction les Paramètres → Comptes → Options de connexion, puis laissez-vous guider par les instructions.

Windows MIDI Services : Windows s’améliore pour la création musicale

Si vous utilisez votre PC pour faire de la musique avec des claviers, contrôleurs ou autres instruments électroniques, cette mise à jour devrait vous intéresser.

Microsoft a apporté des améliorations aux services Windows MIDI pour rendre le MIDI (le protocole qui permet à vos instruments et logiciels de musique de communiquer entre eux) plus moderne et plus simple à utiliser.

Voici ce qui évolue :

Support complet de WinMM et WinRT MIDI 1.0 , avec traduction automatique entre les normes : vos anciens périphériques MIDI 1.0 et vos équipements récents MIDI 2.0 peuvent désormais communiquer ensemble sans souci.

, avec traduction automatique entre les normes : vos anciens périphériques MIDI 1.0 et vos équipements récents MIDI 2.0 peuvent désormais communiquer ensemble sans souci. Ports MIDI partagés : plusieurs applications peuvent maintenant utiliser les mêmes ports MIDI en simultané.

: plusieurs applications peuvent maintenant utiliser les mêmes ports MIDI en simultané. Noms de ports MIDI personnalisables : vous pouvez leur donner des noms plus clairs et compréhensibles, ce qui facilite grandement l’organisation quand vous avez beaucoup d’équipement connecté.

: vous pouvez leur donner des noms plus clairs et compréhensibles, ce qui facilite grandement l’organisation quand vous avez beaucoup d’équipement connecté. Support du loopback MIDI et des échanges MIDI entre applications : vos logiciels peuvent se transmettre des données MIDI directement.

: vos logiciels peuvent se transmettre des données MIDI directement. Des performances améliorées et plusieurs bugs corrigés.

Pour aller plus loin, Microsoft propose également un kit de développement (SDK) qui offre un accès aux fonctionnalités MIDI 2.0 et qui inclut des outils comme MIDI Console (pour diagnostiquer et tester vos périphériques) et MIDI Settings (pour configurer vos périphériques et les ports MIDI). Vous trouverez les différentes versions de ce kit sur la page officielle des Windows MIDI Services ainsi que sur GitHub.

Moniteur des services MIDI Windows dans le Terminal / © Microsoft

Paramètres des services MIDI Windows dans une application dédiée / © Microsoft

Tout ça vous semble un peu technique ? C’est normal ! 😅 Retenez simplement que Windows gère désormais le MIDI de façon plus moderne, plus flexible et mieux adaptée aux besoins des créateurs de musique d’aujourd’hui.

Narrateur : choisissez les informations que vous voulez entendre

Le Narrateur évolue avec cette mise à jour pour offrir un meilleur contrôle sur ce qui est annoncé vocalement lorsque vous parcourez les menus et éléments d’une application.

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Concrètement, vous pouvez maintenant décider avec précision quelles informations le Narrateur doit énoncer pour chaque type d’élément (boutons, champs de texte, cases à cocher, listes déroulantes, etc.) et dans quel ordre ces informations doivent être annoncées, selon votre manière de naviguer.

Le panneau de personnalisation du Narrateur et les paramètres d’annonce ajustables / © Microsoft

Prenons un exemple : face à un bouton « Envoyer », le Narrateur dit habituellement « Envoyer, bouton ». Avec ces nouveaux réglages, vous pouvez maintenant choisir ce qui doit être dit en premier : le nom du bouton, son type ou même masquer certaines informations superflues. De même, pour une case à cocher, vous déterminez si son état (« cochée » ou « non cochée ») doit être lu avant le nom, après, ou pas du tout.

L’objectif derrière ces ajustements est de réduire les annonces inutiles, éviter la surcharge d’informations vocales et rendre l’utilisation du Narrateur plus agréable au quotidien.

Dictée vocale : ajustez le temps de réaction à votre rythme

La dictée vocale de Windows 11 s’enrichit d’un nouveau paramètre baptisé « Délai d’attente avant d’agir » qui permet de régler le délai entre le moment où vous prononcez une commande vocale et son exécution par le système.

La nouvelle option « Délai d’attente avant d’agir » dans la dictée vocale de Windows 11 / Le Crabe Info

Plusieurs options s’offrent à vous : d’une réaction quasi immédiate (0,1 seconde) à une attente prolongée (3,0 secondes). L’idée est de sélectionner un délai cohérent avec votre débit de parole – que vous parliez lentement ou rapidement – pour optimiser la justesse de la reconnaissance vocale et limiter les erreurs d’interprétation.

Cette paramètre est disponile sur tous les PC sous Windows 11, et pas seulement sur les PC Copilot+.

Autres changements et améliorations

Paramètres : l’agent intégré à l’application Paramètres devient plus accessible grâce à la prise en charge de nouvelles langues. Il fonctionne maintenant en allemand, portugais, espagnol, coréen, japonais, hindi, italien et chinois simplifié.

Paramètres : la nouvelle carte « Informations sur l’appareil » fait son retour après avoir été mise en pause lors de la mise à jour d’août 2025. Elle reste pour l’instant réservée aux utilisateurs américains disposant d’un compte Microsoft. Pour rappel, cette carte rassemble les caractéristiques principales de votre PC accompagnées de quelques données d’utilisation.

Accès vocal : la configuration initiale de l’application « Accès vocal » a été retravaillée pour simplifier le choix du modèle vocal, le choix du microphone et la découverte des commandes disponibles.

Démarrage sécurisé (Secure Boot) : mise à jour du gestionnaire de démarrage (Boot Manager) sur les ordinateurs qui disposent déjà du nouveau certificat « Windows UEFI CA 2023 » dans la base de données du Secure Boot (DB). Le fichier de démarrage bootmgfw.efi signé en 2011 est remplacé par une version signée en 2023, ce qui permet d’aligner Secure Boot sur des certificats plus récents et plus sûrs. Cela s’applique uniquement pour les PC sous Windows 11 version 24H2. Attention : dans certains cas, réinitialiser la base de données du Secure Boot ou activer Secure Boot après coup peut provoquer une erreur « Secure Boot violation ». Si cela arrive, vous devrez dans certains cas, réinitialiser la base de données du Secure Boot ou activer Secure Boot après coup peut provoquer une erreur. Si cela arrive, vous devrez créer un support de récupération Secure Boot pour démarrer à nouveau le PC.

KB5077181 : les bugs et problèmes corrigés 🐞

La mise à jour de février 2026 (KB5077181) de Windows 11 corrige également plusieurs problèmes et bugs, dont voici les plus importants :

Pour installer la mise à jour de février 2026 (KB5077181) sur votre PC Windows 11 25H2 ou 24H2, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-02 Correctif de sécurité (KB5077181) (26200.7840) » s’affiche. Cliquez sur Télécharger et installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5077181 [Windows 11, version 25H2 et 24H2] (catalog.update.microsoft.com)

Après son installation, votre système passera à la build 26200.7840 (si vous êtes sur la version 25H2 de Windows 11) et 26100.7840 (si vous êtes sur la version 24H2).

