Ce 27 janvier 2026, Microsoft a déployé une version préliminaire de la mise à jour de février 2026 (KB5074105) sur le canal Release Preview. Cette future mise à jour – à destination de Windows 11 version 25H2 et version 24H2 – va être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir en tant que mise à jour facultative, puis en tant que mise à jour obligatoire le mois prochain, en février (si aucun problème majeur n’est détecté).

Comme d’habitude, je vous fais un petit tour d’horizon des principales nouveautés apportées par cette future mise à jour mensuelle (février 2026) pour les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11 ! Comme souvent, certaines nouveautés sont en déploiement progressif, tandis que d’autres sont disponibles pour tous dès maintenant.

Info : le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie officielle d’une mise à jour. Les versions qui y sont publiées sont généralement stables et proches de celles qui seront proposées au grand public. Cette phase permet à Microsoft de recueillir les derniers retours et d’apporter d’éventuels correctifs avant la diffusion générale.

Quelles sont nouveautés prévues pour la mise à jour de février 2026 de Windows 11 ?

Cross-Device Resume : de nouvelles possiblités pour reprendre ses activités Android sur PC

Cette nouvelle mise à jour étend les capacités du Cross-Device Resume (reprise d’activité entre appareils, en français), une fonctionnalité introduite pour la première fois par Microsoft dans la mise à jour facultative de mai 2025 (KB5058499), qui permet de reprendre sur son PC certaines activités entamnées sur son téléphone Android (comme l’écoute d’une musique sur Spotify, le travail sur un document Word, Excel ou PowerPoint ou encore une une navigation web).

Tout d’abord, si vous utilisez un smartphone Vivo, vous pouvez désormais reprendre sur votre PC une session de navigation web commencée sur votre téléphone.

Ensuite, si vous utilisez un téléphone des marques HONOR, Huawei, OPPO, Samsung ou Vivo, vous pouvez reprendre sur votre PC un document que vous aviez ouvert depuis l’application Microsoft 365 sur votre téléphone. Les fichiers s’ouvriront dans l’application correspondante (Word, Excel ou PowerPoint) si elle est installée sur votre PC ; sinon, ils s’ouvriront dans votre navigateur. À noter que seuls les fichiers en ligne sont pris en charge. Les fichiers stockés localement sur le téléphone, sans synchronisation ou accès en ligne, ne peuvent pas être repris sur le PC.

Contrôle intelligent des applications : activation et désactivation sans réinstallation

La fonctionnalité « Contrôle intelligent des applications » (Smart App Control, SAC) – qui bloque automatiquement les applications non fiables ou malveillantes – peut désormais être activée ou désactivée sans avoir à réinstaller Windows. Jusqu’alors, son activation ou sa désactivation nécessitait une réinstallation complète de Windows.

Le « Contrôle intelligent des applications » n’est pas activable/désactivable sans devoir réinstaller Windows / Le Crabe Info

À partir de cette mise à jour, vous pouvez donc activer ou désactiver le contrôle intelligent des applications à tout moment à partir de l’application Sécurité Windows -> « Contrôle des applications et du navigateur » -> « Paramètres de Contrôle intelligent des applications ».

Info : le « Contrôle intelligent des applications » est conçu pour bloquer automatiquement l’exécution d’applications non fiables ou potentiellement dangereuses, en analysant leur comportement au niveau du processus avant même qu’elles ne puissent nuire. Cette protection proactive est particulièrement utile sur les appareils exposés à des installations de logiciels provenant de sources non vérifiées.

Windows Hello : support des capteurs d’empreintes externes

La sécurité renforcée à l’ouverture de session (Enhanced Sign-in Security, ESS) de Windows Hello est désormais compatible avec les capteurs d’empreintes digitaux externes. Jusque-là, cette option n’était proposée qu’aux appareils équipés de capteurs biométriques intégrés.

La nouvelle option « Sécurité de connexion renforcée » dans les Paramètres -> Comptes -> Options de connexion / © Microsoft

Avec cette mise à jour, il devient possible d’utiliser un lecteur d’empreintes ESS branché en USB (par exemple) pour bénéficier d’un accès renforcé, sur les PC de bureau classiques comme sur les nouveaux PC Copilot+. Il suffit de connecter le lecteur, puis d’aller dans les Paramètres -> Comptes -> Options de connexion, et de suivre les instructions.

À noter que cette nouveauté avait été annoncée dans la Release Preview de la mise à jour de décembre 2025, avant d’être finalement retirée par Microsoft. Elle fait son retour dans cette Release Preview.

Windows MIDI Services : une pile MIDI modernisée pour la musique sur Windows

Cette nouvelle mise à jour apporte des améliorations aux services Windows MIDI afin de moderniser la prise en charge du MIDI sur Windows et offrir une meilleure expérience aux musiciens comme aux développeurs d’applications audio.

Info : le MIDI est un protocole utilisé par les musiciens et les logiciels audio pour faire communiquer des instruments, des contrôleurs et des applications musicales.

Parmi les nouveautés, on retrouve :

une prise en charge complète de WinMM et WinRT MIDI 1.0 , avec une traduction intégrée permettant à tous les périphériques MIDI 1.0 et 2.0 de fonctionner ensemble.

, avec une traduction intégrée permettant à tous les périphériques MIDI 1.0 et 2.0 de fonctionner ensemble. des ports MIDI utilisables par plusieurs applications en même temps ;

; la possibilité de définir des noms de ports MIDI personnalisés , plus lisibles dans les configurations complexes ;

, plus lisibles dans les configurations complexes ; la prise en charge du loopback MIDI et des échanges MIDI entre applications ;

; des améliorations de performances et plusieurs correctifs.

En complément, Microsoft propose un kit de développement (SDK) qui permet d’accéder aux fonctionnalités du MIDI 2.0 et à plusieurs outils dédiés, comme MIDI Console (pour le diagnostic et les tests) et l’application MIDI Settings (pour configurer les périphériques et les ports MIDI). Les différentes versions de ce kit sont publiées sur la page officielle des Windows MIDI Services ainsi que sur GitHub.

Moniteur des services MIDI Windows dans le Terminal / © Microsoft

Paramètres des services MIDI Windows dans une application dédiée / © Microsoft

Ça ne vous parle pas du tout ? À moi non plus ! 😅 On peut cependant retenir que ces évolutions rendent la gestion du MIDI sur Windows plus moderne, plus souple et surtout mieux adaptée aux usages actuels de la création musicale.

Narrateur : un contrôle plus fin sur les informations annoncées

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Cette mise à jour améliore le Narrateur en vous permettant de personnaliser plus finement ce que le Narrateur annonce lorsque vous naviguez dans les différents éléments d’interface d’une application.

Vous pouvez désormais choisir précisément quelles informations sont énoncées pour les contrôles (boutons, champs, listes, etc.) et définir l’ordre dans lequel elles sont annoncées, en fonction de votre façon de naviguer dans les applications.

Le panneau de personnalisation du Narrateur et les paramètres d’annonce ajustables / © Microsoft

Par exemple, lorsqu’il y a un bouton « Envoyer », le Narrateur annonce par défaut « Envoyer, bouton ». Vous pouvez maintenant choisir ce que vous souhaitez entendre en priorité : le libellé, le type de contrôle ou même supprimer certaines informations si elles ne vous sont pas utiles. De la même façon, pour une case à cocher, vous pouvez décider si son état (« cochée » ou « non cochée ») est annoncé avant ou après le libellé, voire ne pas être annoncé du tout.

L’objectif de ces nouveaux réglages est de réduire les annonces inutiles, d’éviter la surcharge d’informations vocales et de rendre l’utilisation du Narrateur plus claire et plus confortable au quotidien.

Dictée vocale : un temps de réaction personnalisé

La dictée vocale de Windows 11 gagne une nouvelle option « Délai d’attente avant d’agir » qui permet d’ajuster le temps d’attente entre le moment où vous prononcez une commande vocale et son exécution effective par le système.

La nouvelle option « Délai d’attente avant d’agir » dans la dictée vocale de Windows 11 / Le Crabe Info

Vous pourrez choisir parmi plusieurs délais : de quasi instantanée (0,1 s) à très longue (3,0 s). Choisissez un délai adapté selon que vous vous exprimiez lentement ou plus rapidement afin d’améliorer la précision de la reconnaissance vocale et réduire les erreurs d’interprétation.

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les types de PC, pas uniquement les PC Copilot+.

Autres changements et améliorations

Paramètres : l’agent intégré à l’application Paramètres gagne en accessibilité avec le support de plusieurs langues supplémentaires. Il est désormais disponible en allemand, portugais, espagnol, coréen, japonais, hindi, italien et chinois simplifié.

Paramètres : le déploiement de la nouvelle carte « Informations sur l’appareil » a repris après avoir été temporairement suspendu lors de la mise à jour d’août 2025. Celle-ci est disponible uniquement pour les utilisateurs américains connectés avec un compte Microsoft pour le moment. Pour rappel, cette carte regroupe les caractéristiques principales de votre PC ainsi que quelques informations d’utilisation.

Accès vocal : la configuration initiale de l’application « Accès vocal » a été repensée pour faciliter le choix du modèle vocal, la sélection du microphone et la présentation des actions prises en charge.

Démarrage sécurisé (Secure Boot) : mise à jour du gestionnaire de démarrage (Boot Manager) sur les ordinateurs qui disposent déjà du certificat Windows UEFI CA 2023 dans la base de données du Secure Boot (DB). Le fichier de démarrage bootmgfw.efi signé en 2011 est remplacé par une version signée en 2023, ce qui permet d’aligner Secure Boot sur des certificats plus récents et plus sûrs. Cela s’applique uniquement pour les PC sous Windows 11 version 24H2. Attention : dans de rares cas, réinitialiser la base de données du Secure Boot ou activer Secure Boot après coup peut provoquer une erreur « Secure Boot violation ». Si cela arrive, il faut dans de rares cas, réinitialiser la base de données du Secure Boot ou activer Secure Boot après coup peut provoquer une erreur. Si cela arrive, il faut créer un support de récupération Secure Boot pour démarrer à nouveau le PC.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Release Preview du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Une fois inscrit et le canal Release Preview sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26200.7701 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.