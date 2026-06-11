Ce 9 juin 2026, Microsoft a publié la mise à jour KB5094127 pour Windows 10 version 22H2 et Windows 10 LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise) dans le cadre de son traditionnel Patch Tuesday, le rendez-vous mensuel où la firme publie des mises à jour de sécurité pour ses logiciels.

Cette mise à jour est à destination de tous ordinateurs sous Windows 10 qui sont inscrits au programme Extended Security Updates (ESU). En effet, depuis la fin du support officiel de Windows 10, seules les machines inscrites à ce programme reçoivent encore les mises à jour de sécurité mensuelles.

Comme prévu dans le cadre des mises à jour de sécurité étendues (ESU), aucune nouveauté fonctionnelle n’est introduite : la mise à jour KB5094127 se concentre sur les correctifs de sécurité (206 vulnérabilités ont été corrigées ce mois-ci) avec quelques changements et des corrections de bug.

KB5094127 : que contient la mise à jour d’avril 2026 pour Windows 10 ?

La mise à jour de juin 2026 (KB5094127) apporte des améliorations à l’Explorateur de fichiers, notamment pour la recherche de fichiers, et poursuit le déploiement des nouveaux certificats Secure Boot. Elle ajoute également de nouvelles options de gestion pour le démarrage sécurisé (Secure Boot Boot) dans les environnements gérés par un administrateur. Enfin, un changement de sécurité dans le traitement des fichiers desktop.ini peut entraîner la disparition de certaines icônes de dossiers.

Voici en détail ce qu’apporte cette mise à jour KB5094127 :

Explorateur de fichiers : Microsoft a amélioré la recherche dans l’Explorateur de fichiers avec une meilleure prise en charge des textes chinois ainsi que des fichiers encodés en UTF-8 sans marque d’ordre des octets (BOM). L’affichage du texte dans les résultats de recherche, la vue « Contenu » et les infobulles a également été amélioré afin d’être plus lisible.

Secure Boot : L’application Sécurité Windows afficher plus précisément l’état des certificats Secure Boot installés sur votre ordinateur. Microsoft a ajouté une nouvelle stratégie de groupe LimitSecureBootRequiredServiceData. Lorsqu’elle est activée, cette stratégie empêche Windows d’envoyer certaines données de télémétrie utilisées par Microsoft pour piloter le déploiement des nouveaux certificats Secure Boot. Enfin, Microsoft indique que les mises à jour mensuelles de Windows collectent désormais davantage de données de ciblage afin d’identifier les appareils éligibles à la réception automatique des nouveaux certificats Secure Boot.

Personnalisation des dossiers : Dans le cadre d’un renforcement de la sécurité, Windows modifie désormais la façon dont les fichiers desktop.ini sont traités. En conséquence, certaines icônes de dossiers personnalisées ou certains noms de dossiers localisés peuvent ne plus s’afficher dans l’Explorateur de fichiers. Microsoft précise que ce problème n’affecte pas l’accès aux dossiers, mais uniquement leur apparence dans l’Explorateur de fichiers. Un document de support dédié est disponible si vous êtes concerné.



Pour installer la mise à jour de sécurité de juin 2026 (KB5094127) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

Automatiquement, via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-06 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5094127) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5094127 (catalog.update.microsoft.com)

👉 Après l’installation de la mise à jour, la version 22H2 de Windows 11 passe en build 19045.7417, tandis que la version LTSC 2021 passe en build 19044.7417.

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 n’est plus pris en charge par Microsoft. Pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il est nécessaire de rejoindre le programme Extended Security Updates (ESU), destiné à prolonger la durée de vie du système jusqu’en octobre 2028.

Pour les particuliers, il est possible de s’inscrire au programme ESU de plusieurs manières :

en payant 30 $ (environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ;

(environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ; en échangeant 1 000 points Microsoft Rewards ;

; en synchronisant ses paramètres Windows via l’application Sauvegarde Windows avec leur compte Microsoft.

En Europe, Microsoft offre une option supplémentaire : les utilisateurs connectés avec un compte Microsoft peuvent obtenir les mises à jour ESU gratuitement ; ceux utilisant un compte local peuvent choisir de payer 30 $ pour continuer à recevoir les mises à jour.

Pour connaître toutes les étapes détaillées d’inscription au programme ESU, consultez ce guide :

Les mises à jour mensuelles précédentes

Si vous les avez manquées, vous pouvez découvrir les mises à jour mensuelles publiées précédemment par Microsoft à destination des PC sous Windows 20 22H2 :