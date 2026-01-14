Ce 13 janvier 2026, Microsoft a publié la mise à jour KB5073724 à destination des ordinateurs sous Windows 10 qui sont inscrits au programme Extended Security Updates (ESU). Pour rappel, depuis la fin du support officiel de Windows 10, seules les machines inscrites à ce programme reçoivent encore les mises à jour de sécurité mensuelles.

Cette mise à jour KB5073724 concerne Windows 10 version 22H2 ainsi que Windows 10 LTSC 2021 (Entreprise et IoT Entreprise). Après son installation, la version 22H2 de Windows 11 passe en build 19045.6809, tandis que la version LTSC 2021 passe en build 19044.6809.

Comme prévu dans le cadre des mises à jour de sécurité étendues (ESU), aucune nouveauté fonctionnelle n’est introduite : la mise à jour KB5073724 se concentre sur les correctifs de sécurité (114 vulnérabilités ont été corrigées ce mois-ci), avec quelques changements et une correction de bug.

KB5073724 : que contient la mise à jour de janvier 2026 pour Windows 10 ? ✨

La mise à jour KB5073724 de janvier 2026 pour Windows 10 se concentre essentiellement sur des correctifs de sécurité. Mais elle apporte également quelques changements ciblés, liés à la compatibilité matérielle, à la stabilité du système et à la sécurité du démarrage. Voici en détail ce qu’elle apporte :

Compatibilité matérielle : Suppression de plusieurs anciens pilotes de modems (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys et smserial.sys). Les appareils reposant sur ces pilotes ne fonctionneront plus sous Windows 10 après l’installation de la mise à jour.

Système : Mise à jour du composant WinSqlite3.dll de Windows, utilisé par le système pour gérer certaines bases de données, afin d’éviter les fausses alertes de sécurité signalées par certains antivirus.

Démarrage sécurisé (Secure Boot) : Avec cette mise à jour, Microsoft met en place un nouveau mécanisme permettant d’identifier les PC suffisamment stables pour recevoir, ultérieurement via Windows Update, les nouveaux certificats de démarrage sécurisé (Secure Boot). Ces certificats ne seront installés que sur les ordinateurs dont la stabilité a été confirmée, afin d’éviter les problèmes au démarrage et de garantir un déploiement progressif et sécurisé.



Pour installer la mise à jour de sécurité de janvier 2026 (KB5073724) sur votre PC Windows 10, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-12 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5073724) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5073724 (catalog.update.microsoft.com)

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 n’est plus pris en charge par Microsoft. Pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il est nécessaire de rejoindre le programme Extended Security Updates (ESU), destiné à prolonger la durée de vie du système jusqu’en octobre 2028.

Pour les particuliers, il est possible de s’inscrire au programme ESU de plusieurs manières :

en payant 30 $ (environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ;

(environ 28 €) pour un an de support supplémentaire ; en échangeant 1 000 points Microsoft Rewards ;

; en synchronisant ses paramètres Windows via l’application Sauvegarde Windows avec leur compte Microsoft.

Dans l’Espace économique européen (EEE), Microsoft offre une option supplémentaire : les utilisateurs connectés avec un compte Microsoft peuvent obtenir les mises à jour ESU gratuitement ; ceux utilisant un compte local peuvent choisir de payer 30 $ pour continuer à recevoir les mises à jour.

Pour connaître toutes les étapes détaillées d’inscription au programme ESU, consultez ce guide :