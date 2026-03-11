Ce 10 mars 2026, Microsoft a déployé la mise à jour de mars 2026 (KB5079473) à destination de tous les ordinateurs sous Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2.

Cette mise à jour mensuelle obligatoire apporte des correctifs de sécurité (79 vulnérabilités ont été corrigées), des corrections de bugs mais aussi plusieurs nouveautés et améliorations pour le système d’exploitation. Elle est à destination de toutes les éditions de Windows 11 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise).

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour de mars 2026 ? Découvrez ci-dessous tous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elle apporte à votre ordinateur !

Les mises à jour mensuelles sont identiques pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités . Conséquence : les deux versions reçoivent donc les mêmes correctifs, améliorations et mises à jour.

KB5079473 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour de mars 2026 ? 🚀

De nouveaux emojis issus de la spécification Unicode 16.0

Cette mise à jour introduit les emojis de la spécification Emoji 16.0, qui ajoute sept nouveaux emojis, chacun représentant une grande catégorie. Ils sont désormais disponibles depuis le panneau emoji de Windows 11 :

Visage avec des poches sous les yeux : pour illustrer la fatigue ou un manque de sommeil.

: pour illustrer la fatigue ou un manque de sommeil. Empreinte digitale : symbole lié à l’identité ou à la sécurité.

: symbole lié à l’identité ou à la sécurité. Légume-racine : associé à l’alimentation ou au jardinage.

: associé à l’alimentation ou au jardinage. Arbre sans feuilles : évoque la saison hivernale.

: évoque la saison hivernale. Harpe : instrument représentant la musique classique ou ancienne.

: instrument représentant la musique classique ou ancienne. Pelle : outil utilisé pour le jardinage ou les travaux extérieurs.

: outil utilisé pour le jardinage ou les travaux extérieurs. Éclaboussure : utilisée pour représenter l’expression artistique ou la créativité.

Les nouveaux émojis ajoutés dans la mise à jour Emoji 16.0 / © Microsoft

À noter que ces sept nouveaux emojis devaient initialement être inclus dans la préversion de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5065789) destinée au grand public. Microsoft avait finalement décidé de les retirer au dernier moment, sans donner d’explication officielle.

La récupération rapide de machine activée par défaut sur l’édition Professionnel

La fonctionnalité récupération rapide de la machine (Quick Machine Recovery) — conçue pour restaurer automatiquement un PC lorsqu’une erreur critique empêche Windows de démarrer — est désormais activée par défaut sur les ordinateurs équipés de Windows 11 Professionnel, comme c’était déjà le cas sur l’édition Famille.

La récupération rapide de la machine dans les Paramètres de Windows 11 / Le Crabe Info

Dans les environnements d’entreprise, cette fonctionnalité reste désactivée par défaut. Elle doit être activée explicitement par l’administrateur système.

Un test de débit réseau directement depuis la barre des tâches

Il est désormais possible de lancer un test de vitesse de connexion directement depuis la barre des tâches, sans devoir passer par un service externe comme SpeedTest ou nPerf.

La nouvelle option « Effectuer un test de vitesse » en faisant un clic droit sur l’icône réseau dans la barre d’état système / Le Crabe Info

Petite déception toutefois : cette option ne réalise pas le test directement dans Windows. Elle ouvre simplement votre navigateur par défaut afin d’effectuer un test de débit via le moteur de recherche Microsoft Bing.

Le test de débit… effectué sur Microsoft Bing / Le Crabe Info

Contrôle du panoramique et de l’inclinaison pour les caméras

L’application Paramètres permet désormais de contrôler les mouvements de panoramique (pan) et d’inclinaison (tilt) des caméras compatibles.

Les nouvelles commandes du panoramique (Pan) et d’inclinaison (Tilt) pour les caméras compatibles / © Microsoft

Ces réglages sont accessibles dans l’application Paramètres → Bluetooth et appareils → Caméras, dans la section « Paramètres de base » de la caméra sélectionnée.

Sysmon intégré nativement à Windows

Autre nouveauté notable — surtout pour les environnements professionnels et les administrateurs système — Sysmon est désormais intégré directement à Windows. Jusqu’à présent, cet outil de surveillance système devait être téléchargé séparément.

Sysmon permet d’enregistrer des événements système détaillés afin d’identifier des activités suspectes : tentatives de vol d’identifiants, propagation discrète de malwares sur un réseau, exécution de processus malveillants, etc. Les événements collectés sont consignés dans le journal d’événements Windows et peuvent ensuite être exploités par des outils de sécurité ou des solutions de supervision.

Les événements Sysmon dans l’Observateur d’événements de Windows

Sysmon reste désactivé par défaut et doit être activé manuellement. Pour cela, il faut activer la fonctionnalité depuis le Terminal Windows (PowerShell ou invite de commandes) :

PowerShell Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Sysmon Dism /Online / Enable-Feature /FeatureName:Sysmon

Puis finaliser l’installation avec :

PowerShell sysmon -i sysmon -i

Pour plus d’informations sur cette intégration native :

Autres changements et améliorations

Fonds d’écran : Windows 11 prend désormais en charge les images au format .webp comme fond d’écran du bureau.

Explorateur de fichiers : Le bouton « Extraire tout » apparaît maintenant dans la barre de commandes pour tous les formats d’archives pris en charge (RAR, 7z, TAR…) et non plus uniquement pour les fichiers ZIP. En maintenant la touche ⇧ Maj enfoncée tout en cliquant sur l’icône de l’Explorateur de fichiers dans la barre des tâches, Windows ouvre désormais une nouvelle fenêtre au lieu de ramener celle déjà ouverte au premier plan. Il est également possible d’utiliser le bouton central de la souris pour le même résultat.

Menu Démarrer : un nouveau raccourci a été ajouté dans le menu du compte utilisateur. Celui-ci pointe directement vers la page des avantages de votre compte Microsoft et permet d’accéder plus facilement à la liste des services et avantages associés à votre compte.

Mise en veille : la sortie de veille est plus rapide, en particulier sur les PC fortement sollicités.

Barre des tâches : Deux nouveautés viennent améliorer l’expérience de recherche. D’abord, les en-têtes de groupe affichent maintenant le nombre de résultats disponibles dans chaque catégorie et un clic sur l’un de ces en-têtes permet de filtrer l’affichage pour ne voir que les résultats correspondants. Ensuite, il est possible de prévisualiser un résultat sans l’ouvrir, en le survolant puis en choisissant « Aperçu ». Lorsque la barre des tâches est configurée pour ne pas combiner les fenêtres d’une même application, Windows ne déplace plus automatiquement toutes les fenêtres vers la zone de débordement dès que l’espace manque. Désormais, seules celles qui ne tiennent réellement plus dans la barre sont reléguées dans cette zone.

Paramètres de stockage : plusieurs boîtes de dialogue ont été modernisées afin de mieux s’intégrer à l’esthétique de Windows 11. Microsoft indique aussi avoir amélioré la vitesse d’analyse des fichiers temporaires.

Widgets : dans l’application Widgets, les paramètres ne s’ouvrent plus dans une petite fenêtre flottante, mais dans une nouvelle page en plein écran . Cette page permet notamment de définir plus facilement le tableau de bord par défaut, en plaçant celui de votre choix en tête de liste par glisser-déposer. La nouvelle page des paramètres de l’application Widgets / Le Crabe Info

Secure Boot : cette mise à jour élargit le déploiement des nouveaux certificats Windows UEFI CA 2023, appelés à remplacer les certificats de 2011 qui expireront en juin et octobre 2026. Concrètement, cela signifie qu’un plus grand nombre de PC éligibles recevront automatiquement ces nouveaux certificats via Windows Update.

Windows Backup for Organizations : la fonctionnalité de restauration au premier démarrage, déjà disponible pour les utilisateurs grand public, arrive aussi dans Windows Backup for Organizations. Elle permet de restaurer automatiquement les paramètres utilisateur ainsi que les applications du Microsoft Store dès la première connexion. Une évolution particulièrement utile pour les entreprises, notamment lors du renouvellement d’un parc informatique ou de la migration vers de nouveaux postes.

SID (Security Identifiers) : dans les environnements professionnels, l’accès aux fichiers et aux ressources repose souvent sur des groupes Microsoft Entra ID. Jusqu’à présent, Windows affichait parfois ces groupes sous forme d’identifiants techniques peu lisibles. Avec cette mise à jour, ces identifiants sont désormais traduits en noms compréhensibles, ce qui facilitera leur utilisation dans les autorisations de fichiers, les groupes locaux et différents scénarios de contrôle d’accès.

KB5079473 : les bugs et problèmes corrigés 🐞

La mise à jour de mars 2026 (KB5079473) de Windows 11 corrige également plusieurs problèmes et bugs, dont voici les plus importants :

Partage de proximité : correction d’un bug susceptible de provoquer des échecs lors de l’envoi de fichiers volumineux via le partage de proximité.

: correction d’un bug susceptible de provoquer des échecs lors de l’envoi de fichiers volumineux via le partage de proximité. Projection (Win + P) : correction d’un problème où le menu de projection ne s’affichait pas toujours correctement après avoir appuyé sur Win + P.

: correction d’un problème où le menu de projection ne s’affichait pas toujours correctement après avoir appuyé sur Win + P. Impression : correction d’un problème provoquant des ralentissements du service d’impression Windows (spoolsv.exe) lorsque de nombreux documents étaient envoyés à l’impression.

: correction d’un problème provoquant des ralentissements du service d’impression Windows (spoolsv.exe) lorsque de nombreux documents étaient envoyés à l’impression. Explorateur de fichiers : correction d’un problème d’affichage des appareils sur la page « Réseau » de l’Explorateur de fichiers.

: correction d’un problème d’affichage des appareils sur la page « Réseau » de l’Explorateur de fichiers. BitLocker : correction d’un bug pouvant bloquer le système après la saisie d’une clé de récupération BitLocker.

: correction d’un bug pouvant bloquer le système après la saisie d’une clé de récupération BitLocker. Cohérence visuelle : plusieurs incohérences graphiques ont été corrigées dans Windows, notamment concernant la barre des tâches en mode masquage automatique, les champs de saisie de mots de passe dans la boîte de dialogue Sécurité Windows et la boîte de dialogue d’impression.

Vous pouvez installer la mise à jour de mars 2026 (KB5079473) sur votre PC Windows 11 25H2 ou 24H2 de deux façons différentes :

Automatiquement , via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-03 Correctif de sécurité (KB5079473) (26200.8037) » s’affiche. Cliquez sur Télécharger et installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil. La mise à jour de mars 2026 pour Windows 11 sur Windows Update / Le Crabe Info

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5079473 [Windows 11, version 25H2 et 24H2] (catalog.update.microsoft.com)

Après son installation, votre système passera à la build 26200.8037 (si vous êtes sur la version 25H2 de Windows 11) et 26100.8037 (si vous êtes sur la version 24H2).

Les mises à jour mensuelles précédentes

Si vous les avez manquées, voici les nouveautés des mises à jour mensuelles publiées précédemment par Microsoft :

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la nouvelle page « Historique des mises à jour de Windows » du site, qui présente l’ensemble des mises à jour Windows classées chronologiquement. Une manière simple et claire (je l’espère) de suivre l’évolution de Windows au fil des mois !