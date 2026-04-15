Ce 14 mars 2026, Microsoft a déployé la mise à jour d’avril 2026 (KB5083769) à destination de tous les ordinateurs sous Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2.

Cette mise à jour mensuelle obligatoire apporte des correctifs de sécurité (167 vulnérabilités ont été corrigées), des corrections de bugs mais aussi plusieurs nouveautés et améliorations pour le système. Elle est à destination de toutes les éditions de Windows 11 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise).

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour KB5083769 ? Découvrez ci-dessous tous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elle apporte à votre ordinateur !

Les mises à jour mensuelles sont identiques pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités . Conséquence : les deux versions reçoivent donc les mêmes correctifs, améliorations et mises à jour.

KB5083769 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour d’avril 2026 ? 🚀

Secure Boot : le statut des nouveaux certificats visible dans Sécurité Windows

Les certificats Secure Boot actuellement présents sur la plupart des PC datent de 2011 et arrivent à expiration en 2026. Sans renouvellement, le démarrage sécurisé (Secure Boot) ne serait plus en mesure de vérifier l’intégrité des programmes qui se lancent au démarrage de Windows, exposant potentiellement votre PC à des logiciels malveillants difficiles à détecter. Microsoft remplace donc progressivement ces certificats par de nouveaux via Windows Update.

Pour savoir si votre ordinateur les a bien reçus, vous pouvez désormais vérifier l’état de la mise à jour des certificats Secure Boot directement depuis l’application Sécurité Windows, dans la section Sécurité des appareils → Démarrage sécurisé, sous forme de badges et de notifications.

L’application Sécurité Windows affiche le statut de la mise à jour des nouveaux certificats Secure Boot / Le Crabe Info

Pour plus d’informations, consultez ce guide dédié :

En parallèle, Microsoft indique que les mises à jour mensuelles de Windows intègrent des données de ciblage supplémentaires pour élargir progressivement le nombre d’ordinateurs pouvant recevoir les nouveaux certificats Secure Boot. Microsoft ne pousse en effet les nouveaux certificats sur un ordinateur qu’après avoir collecté suffisamment de signaux positifs sur sa stabilité lors des mises à jour précédentes.

Pour terminer avec le Secure Boot, un problème pouvait provoquer le basculement de l’ordinateur en mode récupération BitLocker après l’installation des nouveaux certificats Secure Boot. Il est maintenant corrigé.

Le Contrôle intelligent des applications enfin modifiable sans réinstaller Windows

Note : initialement attendue avec la initialement attendue avec la mise à jour de février 2026 , cette nouveauté avait finalement été retirée par Microsoft qui avait annoncé son report pour une mise à jour ultérieure. C’est donc avec cette mise à jour d’avril 2026 que cette nouveauté arrive.

Bonne nouvelle concernant le Contrôle intelligent des applications (Smart App Control), cette fonctionnalité de sécurité qui bloque automatiquement les logiciels suspects ou malveillants : il n’est désormais plus nécessaire de réinstaller Windows pour l’activer ou le désactiver. Jusqu’ici, toute modification du paramètre impliquait une réinstallation complète du système, une contrainte particulièrement lourde.

Le « Contrôle intelligent des applications » est maintenant activable/désactivable sans devoir réinstaller Windows / Le Crabe Info

Il est maintenant possible d’activer ou de désactiver le Contrôle intelligent des applications à tout moment. Pour cela, ouvrez l’application Sécurité Windows, puis accédez à la section « Contrôle des applications et du navigateur », avant de vous rendre dans les « Paramètres de Contrôle intelligent des applications ».

Pour plus d’informations, consultez ce tutoriel :

Info : le « Contrôle intelligent des applications » est conçu pour bloquer automatiquement l’exécution d’applications non fiables ou potentiellement dangereuses, en analysant leur comportement au niveau du processus avant même qu’elles ne puissent nuire. Cette protection proactive est particulièrement utile sur les appareils exposés à des installations de logiciels provenant de sources non vérifiées.

Écran : prise en charge des fréquences au-delà de 1 000 Hz et optimisations énergétiques

Du côté des écrans, plusieurs correctifs et améliorations sont au programme :

Les écrans peuvent désormais déclarer des taux de rafraîchissement supérieurs à 1 000 Hz , un seuil désormais atteint par certains modèles haut de gamme.

, un seuil désormais atteint par certains modèles haut de gamme. Lorsqu’un écran est connecté via un port USB 4 , le contrôleur USB peut passer au niveau d’alimentation le plus bas pendant la mise en veille du PC, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie.

, le contrôleur USB peut passer au niveau d’alimentation le plus bas pendant la mise en veille du PC, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie. La rotation automatique de l’écran — qui pouvait parfois rester bloquée après une sortie de veille — est plus fiable.

de l’écran — qui pouvait parfois rester bloquée après une sortie de veille — est plus fiable. Le HDR (High Dynamic Range) a été amélioré sur certains écrans ne respectant pas entièrement la norme DisplayID 2.0.

Explorateur de fichiers : aperçu des droits, dictée vocale et gestion des autorisations améliorés

Microsoft a apporté trois améliorations à l’Explorateur de fichiers de Windows 11 :

Le blocage de l’aperçu des fichiers téléchargés depuis Internet a été revu. Concrètement, cela limite les cas où il faut cocher la case « Débloquer » dans les Propriétés d’un fichier pour prévisualiser son contenu dans le volet « Aperçu » de l’Explorateur de fichiers.

a été revu. Concrètement, cela limite les cas où il faut cocher la case « Débloquer » dans les Propriétés d’un fichier pour prévisualiser son contenu dans le volet « Aperçu » de l’Explorateur de fichiers. Il est désormais possible d’utiliser la dictée vocale (accessible via Win + H ) pour renommer un fichier dans l’Explorateur de fichiers.

(accessible via ) pour renommer un fichier dans l’Explorateur de fichiers. Dans la fenêtre « Paramètres de sécurité avancés » d’un dossier, il est maintenant possible de trier les autorisations par identité (utilisateur ou groupe), ce qui facilite la lecture lorsque la liste des autorisations est longue ou complexe.

Paramètres : plusieurs améliorations au programme

L’application Paramètres bénéficie également de plusieurs améliorations :

Sur la page Système -> Informations système , les informations matérielles essentielles (carte graphique, stockage, etc.) sont désormais mises en avant en haut de page. Un nouveau raccourci facilite également l’accès aux paramètres de stockage.

Sur la page Comptes , les abonnés à Microsoft 365 Famille peuvent désormais changer plus facilement d’offre grâce à une nouvelle option dédiée. L’option de mise à niveau pour les abonnés à Microsoft 365 Famille / © Microsoft

Sur la page Comptes -> Autres utilisateurs , les boîtes de dialogue ont été modernisées pour s’aligner avec le design de Windows 11 et prennent désormais en charge le mode sombre. Pour l’instant, ces changements concernent uniquement les comptes professionnels et scolaires. Ancienne boîte de dialogue « Ajouter un compte » / © Microsoft Nouvelle boîte de dialogue « Ajouter un compte » pour les comptes professionnel ou scolaire / © Microsoft Ancienne boîte de dialogue « Changer le type de compte » / © Microsoft Ancienne boîte de dialogue « Changer le type de compte » pour les comptes professionnel ou scolaire / © Microsoft

Enfin, sur la page d’accueil, la carte « Informations sur l’appareil » (uniquement aux États-Unis) a été simplifiée pour améliorer la lisibilité des caractéristiques principales. La nouvelle carte « Informations sur l’appareil » simplifiée / © Microsoft

Narrateur : des descriptions d’images enrichies grâce à Copilot

Le Narrateur — le lecteur d’écran intégré à Windows — s’appuie désormais sur Copilot pour générer des descriptions détaillées des images et des éléments visuels affichés à l’écran et ce sur tous les PC Windows 11, et plus uniquement sur les PC Copilot+ .

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Concrètement, lorsque vous utilisez le Narrateur, vous pouvez :

appuyer sur Narrateur + Ctrl + D pour décrire l’image sélectionnée ;

pour décrire l’image sélectionnée ; ou sur Narrateur + Ctrl + S pour décrire l’ensemble de l’écran.

Copilot s’ouvre alors avec l’image prête à être analysée. Vous pouvez ensuite poser vos propres questions pour obtenir plus d’informations sur l’image (résumé, détails, éléments clés, etc.).

© Microsoft

Sur les PC Copilot+, les descriptions sont générées localement, sans passer par le cloud, ce qui permet une réponse immédiate. Un bouton « Demander à Copilot » reste disponible pour obtenir une analyse plus approfondie en utilisant le cloud.

Note : Microsoft précise que la disponibilité de cette fonctionnalité dépend des ordinateurs et des régions. Il est donc possible qu’elle ne soit pas encore accessible sur votre machine.

Autres changements et améliorations

Stylet : une nouvelle option « Identique à la touche Copilot » permet d’affecter au bouton arrière du stylet la même action que la touche Copilot de votre clavier (autrement dit, ouvrir l’application associée à cette touche).

: une nouvelle option permet d’affecter au bouton arrière du stylet la même action que la touche Copilot de votre clavier (autrement dit, ouvrir l’application associée à cette touche). Vérificateur des fichiers système (SFC) : un message d’erreur inutile pouvant apparaître lors de l’exécution de la commande sfc /scannow a été supprimé.

: un message d’erreur inutile pouvant apparaître lors de l’exécution de la commande a été supprimé. Mode sans échec : le chargement des éléments de la barre des tâches a été amélioré.

: le chargement des éléments de la barre des tâches a été amélioré. Windows Hello : la reconnaissance des empreintes digitales a été amélioré sur certains ordinateurs. Les déverrouillages devraient être plus rapides et plus fiables.

: la reconnaissance des empreintes digitales a été amélioré sur certains ordinateurs. Les déverrouillages devraient être plus rapides et plus fiables. Environnement de récupération Windows (WinRE) : des améliorations ont été apportées pour permettre aux applications conçues pour les PC classiques (architecture x64) de mieux s’exécuter sur les nouveaux PC équipés de processeurs ARM (architecture arm64).

: des améliorations ont été apportées pour permettre aux applications conçues pour les PC classiques (architecture x64) de mieux s’exécuter sur les nouveaux PC équipés de processeurs ARM (architecture arm64). Bureau à distance : la protection contre les attaques de phishing utilisant des fichiers Bureau à distance (.rdp) a été renforcée. Désormais, lorsque vous ouvrez un fichier .rdp, l’application Bureau à distance affiche l’ensemble des paramètres de connexion demandés avant d’établir la connexion. Un avertissement de sécurité s’affiche également la première fois que vous ouvrez un fichier .rdp.

: la protection contre les attaques de phishing utilisant des fichiers Bureau à distance (.rdp) a été renforcée. Désormais, lorsque vous ouvrez un fichier .rdp, l’application Bureau à distance affiche l’ensemble des paramètres de connexion demandés avant d’établir la connexion. Un avertissement de sécurité s’affiche également la première fois que vous ouvrez un fichier .rdp. Réseau : la fiabilité de la compression SMB via QUIC a été améliorée, avec des requêtes qui échouent moins souvent. SMB over QUIC est une technologie qui permet d’accéder à des partages de fichiers à distance de façon sécurisée via Internet, sans passer par un VPN.

Vous pouvez installer la mise à jour d’avril 2026 (KB5083769) sur votre PC Windows 11 25H2 ou 24H2 de deux façons différentes :

Automatiquement , via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-04 Correctif de sécurité (KB5083769) (26200.8246) » s’affiche. Cliquez sur Télécharger et installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil. La mise à jour d’avril 2026 (KB5083769) sur Windows Update / Le Crabe Info

Manuellement, via le catalogue Microsoft Update : KB5083769 [Windows 11, version 25H2 et 24H2] (catalog.update.microsoft.com)

Après son installation, votre système passera à la build 26200.8246 (si vous êtes sur la version 25H2 de Windows 11) et 26100.8246 (si vous êtes sur la version 24H2).

Les mises à jour mensuelles précédentes

Si vous les avez manquées, voici les nouveautés des mises à jour mensuelles publiées précédemment par Microsoft :

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la nouvelle page « Historique des mises à jour de Windows » du site, qui présente l’ensemble des mises à jour Windows classées chronologiquement. Une manière simple et claire (je l’espère) de suivre l’évolution de Windows au fil des mois !