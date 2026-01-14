Ce 13 janvier 2026, Microsoft a déployé la mise à jour KB5074109 à destination de tous les ordinateurs sous Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2.

Cette mise à jour mensuelle obligatoire apporte avant tout des correctifs de sécurité, avec pas moins de 114 vulnérabilités corrigées, mais aussi plusieurs corrections de bugs. En revanche, et fait assez rare, elle n’intègre aucune nouvelle fonctionnalité, le calendrier de publication ayant été perturbé par la période des fêtes de fin d’année et du Nouvel An.

Cette mise à jour – estampillée KB5074109 – est à destination de toutes les éditions de Windows 11 25H2 et 24H2 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise). Après son installation, votre système passera à la build 26200.7623 (si vous êtes sur la version 25H2 de Windows 11) et 26100.7623 (si vous êtes sur la version 24H2).

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour ? Découvrez ci-dessous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elles apportent à votre PC sous Windows 11 25H2 ou 24H2 !

Les mises à jour mensuelles sont identiques pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 : en effet, ces deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. La version 25H2 se distingue principalement par un nouveau cycle de support, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités. Conséquence : les deux versions reçoivent donc les mêmes correctifs, améliorations et mises à jour.

KB5074109 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour de janvier 2026 ? 🚀

Comme indiqué en introduction, la mise à jour de janvier 2026 de Windows 11 (KB5074109) n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Elle apporte toutefois plusieurs ajustements et de nombreuses corrections de bugs, dont voici la liste complète :

Compatibilité matérielle : Suppression de plusieurs anciens pilotes de modems (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys et smserial.sys). Les appareils reposant sur ces pilotes ne fonctionneront désormais plus sur Windows 11 après l’installation de la mise à jour.

Système : Mise à jour du composant WinSqlite3.dll de Windows, utilisé par le système pour gérer certaines bases de données, afin d’éviter de fausses alertes de sécurité signalées par certains antivirus.

Démarrage sécurisé (Secure Boot) : À partir de cette mise à jour, Microsoft intègre un nouveau mécanisme permettant d’identifier les PC suffisamment stables pour recevoir, à l’avenir, les nouveaux certificats de démarrage sécurisé (Secure Boot) via Windows Update. Ces certificats ne seront installés que sur les ordinateurs dont la stabilité a été confirmée, afin d’éviter les problèmes au démarrage et d’assurer un déploiement progressif et sécurisé.

Windows Deployment Services (WDS) : Pour l’installation de Windows en entreprise, Microsoft n’autorise plus par défaut l’installation automatique de Windows sans intervention humaine. Les équipes informatiques doivent désormais activer manuellement cette option (appelée « déploiement mains libres ») si elles souhaitent continuer à l’utiliser. Plus d’infos ici.

Alimentation et batterie : Correctif Correction d’un dysfonctionnement pouvant empêcher certains ordinateurs récents équipés d’un NPU (Neural Processing Unit) de passer correctement en veille, ce qui pouvait entraîner une consommation de batterie anormale.

Réseau : Correctif Correction d’un bug au niveau du réseau dans le sous-système Windows pour Linux (WSL) pouvant provoquer des erreurs « No route to host » et bloquer l’accès aux ressources via des connexions VPN. Correctif Correction d’un bug pouvant provoquer des échecs de connexion à des applications RemoteApp dans les environnements professionnels (Azure Virtual Desktop).



Pour installer la mise à jour de janvier 2026 (KB5074109) sur votre PC Windows 11 25H2 ou 24H2, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2026-01 Correctif de sécurité (KB5074109) (26200.7623) » s’affiche. Cliquez sur Télécharger et installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil. Note : ne soyez pas étonné, le nom des mises à jour dans Windows Update a été récemment changé par Microsoft. Pour plus d’informations : ne soyez pas étonné, le nom des mises à jour dans Windows Update a été récemment changé par Microsoft. Pour plus d’informations : « Windows 11 : Microsoft simplifie les titres des mises à jour dans Windows Update »

via le catalogue Microsoft Update : KB5074109 [Windows 11, version 25H2 et 24H2] (catalog.update.microsoft.com)

