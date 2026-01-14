Windows 11 : la mise à jour de janvier 2026 (KB5074109) est disponible, quoi de neuf ?
Windows 11 : la mise à jour de janvier 2026 (KB5074109) est disponible, quoi de neuf ?

Pierre Caer

Ce 13 janvier 2026, Microsoft a déployé la mise à jour KB5074109 à destination de tous les ordinateurs sous Windows 11 version 25H2 et Windows 11 version 24H2.

Cette mise à jour mensuelle obligatoire apporte avant tout des correctifs de sécurité, avec pas moins de 114 vulnérabilités corrigées, mais aussi plusieurs corrections de bugs. En revanche, et fait assez rare, elle n’intègre aucune nouvelle fonctionnalité, le calendrier de publication ayant été perturbé par la période des fêtes de fin d’année et du Nouvel An.

Cette mise à jour – estampillée KB5074109 – est à destination de toutes les éditions de Windows 11 25H2 et 24H2 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise). Après son installation, votre système passera à la build 26200.7623 (si vous êtes sur la version 25H2 de Windows 11) et 26100.7623 (si vous êtes sur la version 24H2).

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour ? Découvrez ci-dessous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elles apportent à votre PC sous Windows 11 25H2 ou 24H2 !

Table des matières

KB5074109 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour de janvier 2026 ? 🚀

Comme indiqué en introduction, la mise à jour de janvier 2026 de Windows 11 (KB5074109) n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Elle apporte toutefois plusieurs ajustements et de nombreuses corrections de bugs, dont voici la liste complète :

  • Compatibilité matérielle :
    • Suppression de plusieurs anciens pilotes de modems (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys et smserial.sys). Les appareils reposant sur ces pilotes ne fonctionneront désormais plus sur Windows 11 après l’installation de la mise à jour.
  • Système :
    • Mise à jour du composant WinSqlite3.dll de Windows, utilisé par le système pour gérer certaines bases de données, afin d’éviter de fausses alertes de sécurité signalées par certains antivirus.
  • Démarrage sécurisé (Secure Boot) :
    • À partir de cette mise à jour, Microsoft intègre un nouveau mécanisme permettant d’identifier les PC suffisamment stables pour recevoir, à l’avenir, les nouveaux certificats de démarrage sécurisé (Secure Boot) via Windows Update. Ces certificats ne seront installés que sur les ordinateurs dont la stabilité a été confirmée, afin d’éviter les problèmes au démarrage et d’assurer un déploiement progressif et sécurisé.
  • Windows Deployment Services (WDS) :
    • Pour l’installation de Windows en entreprise, Microsoft n’autorise plus par défaut l’installation automatique de Windows sans intervention humaine. Les équipes informatiques doivent désormais activer manuellement cette option (appelée « déploiement mains libres ») si elles souhaitent continuer à l’utiliser. Plus d’infos ici.
  • Alimentation et batterie :
    • Correctif Correction d’un dysfonctionnement pouvant empêcher certains ordinateurs récents équipés d’un NPU (Neural Processing Unit) de passer correctement en veille, ce qui pouvait entraîner une consommation de batterie anormale.
  • Réseau :
    • Correctif Correction d’un bug au niveau du réseau dans le sous-système Windows pour Linux (WSL) pouvant provoquer des erreurs « No route to host » et bloquer l’accès aux ressources via des connexions VPN.
    • Correctif Correction d’un bug pouvant provoquer des échecs de connexion à des applications RemoteApp dans les environnements professionnels (Azure Virtual Desktop).

Comment télécharger et installer la mise à jour KB5074109 ? ⬇️

Pour installer la mise à jour de janvier 2026 (KB5074109) sur votre PC Windows 11 25H2 ou 24H2, vous avez deux possibilités :

Source : Microsoft

Pierre Caer
Fondateur Expert Windows/Linux
  1 057 articles

Depuis 2013, je vous aide à dépanner vous-même votre matériel informatique afin que vous puissiez reprendre au plus vite vos activités, à approfondir vos connaissances et à mieux utiliser votre ordinateur. Avec rigueur, exhaustivité et simplicité ! 🦀

0
