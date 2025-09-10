Windows 11 24H2 : la mise à jour de septembre 2025 (KB5065426) est disponible, quoi de neuf ?

Ce 9 septembre 2025, Microsoft a déployé la mise à jour KB5065426 pour Windows 11 24H2. Cette mise à jour mensuelle obligatoire inclut plusieurs correctifs de sécurité (81 vulnérabilités dont 2 failles zero-day ont été corrigées) ainsi que de nombreuses nouveautés et améliorations (qui étaient disponibles en avant-première dans la mise à jour facultative d’août 2025 – KB5064081).

Cette nouvelle mise à jour mensuelle – estampillée KB5065426 – est à destination de toutes les éditions de Windows 11 24H2 (Famille, Professionnel, Éducation et Entreprise). Après son installation, votre système passera à la build 26100.6584.

Envie de savoir ce qui se cache derrière cette mise à jour ? Découvrez ci-dessous les changements, les améliorations ainsi que les corrections de bugs qu’elles apportent à votre PC sous Windows 11 24H2 !

KB5065426 : quelles sont les nouveautés de la mise à jour de septembre 2025 ? 🚀

La grande horloge avec les secondes fait son retour

Voilà une petite nouveauté qui devrait ravir les anciens utilisateurs de Windows 10 : vous pouvez désormais afficher une grande horloge, accompagnée des secondes, directement dans le centre de notifications — juste au-dessus de la date et du calendrier.

Cette fonctionnalité vous rappellera sans doute des souvenirs si vous étiez sur Windows 10, où elle existait déjà avant d’être mise de côté lors du passage à Windows 11. Elle revient aujourd’hui dans une version plus moderne.

L’horloge avec les secondes dans le centre de notifications de Windows 11 / © Microsoft

Pour activer cette option, rendez-vous dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure, puis activez l’option « Afficher l’heure dans le centre de notifications ».

Note : de mon côté, je n’ai pas l’option dans les Paramètres pour activer cette nouvelle horloge dans le centre de notifications, alors qu’elle est censée être disponible pour tout le monde et incluse dans la mise à jour.

Des améliorations pour la recherche dans la barre des tâches

La barre de recherche intégrée à la barre des tâches continue d’évoluer avec plusieurs petites améliorations qui, mises bout à bout, rendent l’expérience plus agréable au quotidien.

Tout d’abord, les résultats d’images s’affichent désormais sous forme d’une grille visuelle dans le volet de gauche. Fini les longues listes : cette présentation plus claire et plus intuitive permet de repérer plus facilement l’image que l’on cherche.

Résultats d’une recherche depuis la barre des tâches avec une vue en grille des images / © Microsoft

Autre nouveauté utile : si l’indexation des fichiers n’est pas encore terminée, Windows nous en informe désormais directement via un message d’information en bas du volet de gauche. Cela permettra d’éviter les incompréhensions lorsque certains fichiers n’apparaissent pas encore dans les résultats de recherche.

Enfin, un nouvel indicateur de disponibilité fait son apparition pour les fichiers et dossiers. On peut maintenant savoir d’un simple coup d’œil si un élément est stocké localement sur son ordinateur ou s’il se trouve en ligne (par exemple dans OneDrive).

Une recherche depuis la barre des tâches avec un message indiquant que l’indexation est en cours et une nouvelle ligne « Statut » sous les fichiers trouvés / © Microsoft

Explorateur de fichiers : des améliorations bienvenues

Le menu contextuel (celui qui apparaît lors d’un clic droit) de l’Explorateur de fichiers bénéficie d’un léger relooking : des séparateurs visuels ont été ajoutés entre les différentes icônes d’action : couper, copier, renommer, partager, supprimer. Résultat : les options sont mieux organisées et plus faciles à distinguer d’un simple coup d’œil.

Des séparateurs ont été ajoutés par Microsoft entre les icônes dans le menu contextuel (clic droit) de l’Explorateur de fichiers / © Microsoft

Du côté des comptes professionnels ou scolaires (associés à Entra ID), l’Explorateur de fichiers affiche désormais des icônes de personnes dans la colonne « Activité » ainsi que dans la section « Recommandé » de l’Accueil. En survolant ou en cliquant sur l’une de ces icônes, la carte de profil Microsoft 365 de l’utilisateur concerné s’affiche. Une fonctionnalité pratique pour mieux visualiser qui a modifié un fichier, ou collaboré sur un document partagé.

Des icônes de personnes dans l’Explorateur de fichiers pour les utilisateurs connectés avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID) / © Microsoft

Windows Hello : une nouvelle interface pour une connexion plus fluide

Windows Hello se refait une beauté ! Le système d’authentification de Windows 11 bénéficie d’une refonte visuelle destinée à mieux s’intégrer avec le style visuel de Windows 11, tout en rendant le processus de connexion plus clair, plus rapide et plus agréable.

Désormais, de nouvelles icônes au style plus moderne s’affichent sur l’écran de connexion, mais aussi dans d’autres contextes d’authentification : lorsque vous utilisez une clé d’accès, lorsque vous vous connectez au Microsoft Store ou encore lors de l’accès à des fonctionnalités avancées comme Recall.

L’écran de connexion de Windows 11 avec les nouveaux icônes de Windows Hello / © Microsoft

Microsoft a également revu les fenêtres dédiées à la connexion par passkey (clé d’accès). Celles-ci ont été retravaillées pour être plus lisibles et faciliter la navigation entre les différentes options d’authentification, qu’il s’agisse d’un téléphone (comme un Pixel ou un iPhone), d’une clé de sécurité physique ou même d’une clé d’accès associée à un service en ligne.

Nouvelles fenêtres de connexion par clé d’accès de Windows Hello / © Microsoft

Enfin, la fiabilité de la connexion par empreinte digitale a été améliorée, notamment après une sortie de veille, pour éviter les échecs de détection rencontrés par certains utilisateurs.

Paramètres : de nouveaux réglages

L’application Paramètres continue d’évoluer avec cette mise à jour, en accueillant une série de petits changements qui renforcent la cohérence visuelle de Windows 11 tout en ajoutant de nouvelles options utiles :

Les fenêtres liées à l’activation et à l’expiration de Windows adoptent désormais le style visuel de Windows 11. Un nouveau design pour les fenêtres d’activation de Windows

Une nouvelle page « Génération de texte et d’images » fait son apparition dans les Paramètres -> Confidentialité et sécurité. Elle permet de voir quelles applications tierces ont récemment accédé aux modèles d’intelligence artificielle générative intégrés à Windows, et de gérer précisément les autorisations. Il est également possible d’y gérer les autorisations, en choisissant quelles applications sont autorisées à les utiliser. La nouvelle page « Génération de texte et d’images » dans les Paramètres, avec l’activité récente qui contient les applications qui ont utilisées les modèles d’IA génératifs fournis par Windows / © Microsoft

Les options concernant le délai et la fréquence de répétition des caractères , ainsi que la vitesse de clignotement du curseur , sont désormais regroupées dans les Paramètres -> Accessibilité, ce qui les rend plus faciles à retrouver. Les paramètres de répétition des caractères du clavier dans les Paramètres

L’agent intelligent, jusqu’ici réservé aux PC Copilot+ dotés de processeurs Snapdragon, est maintenant également disponible sur les PC Copilot+ équipés de processeurs AMD ou Intel. Cet assistant est conçu pour répondre à des commandes en langage naturel comme « comment contrôler mon PC par la voix » ou « mon pointeur de souris est trop petit ». À noter toutefois : il ne fonctionne pour l’instant que si la langue d’affichage de Windows est définie en anglais. Résultats d’une recherche « mon pointeur de souris est trop petit » dans les Paramètres de Windows 11, alimentés par l’agent intelligent / © Microsoft

Widgets : plusieurs tableaux de bord et un flux Discover repensé

Le panneau des widgets continue d’évoluer avec trois nouveautés majeures qui améliorent l’expérience utilisateur :

Des tableaux de bord multiples : il est désormais possible de créer plusieurs tableaux de bords, afin d’avoir plus d’espace pour organiser ses widgets favoris. Cette fonctionnalité, initialement déployée en Europe (EEE), est désormais disponible partout dans le monde.

Nouveau design pour le flux Discover : le flux Discover bénéficie d’une refonte visuelle, avec une interface plus aérée, mieux structurée et met en avant des contenus personnalisés selon vos centres d’intérêt. On y retrouve désormais des articles, vidéos et images sélectionnés par Copilot, provenant de sources fiables comme MSN Premium. Pour ceux qui souhaitent personnaliser le contenu affiché, il suffit d’aller dans Widgets -> Tableau Discover -> Paramètres de personnalisation .

Une nouvelle barre de navigation latérale fait aussi son apparition sur la gauche de l’écran : elle permet de passer facilement d’un tableau de bord à l’autre, ou d’accéder à d’autres vues comme le nouveau flux Discover. Cette fonctionnalité, initialement déployée en Europe (EEE), est désormais disponible partout dans le monde.

Recall : une nouvelle page d’accueil pour mieux suivre ses activités

Qu’est-ce que Recall ? Recall est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui enregistre automatiquement des captures (appelées « instantanés ») de votre activité, afin de vous permettre de retrouver facilement un contenu que vous avez vu auparavant. Grâce à ces instantanés, vous pouvez remonter dans le temps et rechercher visuellement ce que vous faisiez sur votre PC, comme une page web, un document ou une application ouverte.

Recall s’enrichit d’une nouvelle page d’accueil personnalisée, conçue pour mettre en avant vos activités récentes, ainsi que les applications et sites web que vous utilisez le plus souvent. Une fois la collecte de captures instantanées (snapshots) activée, deux sections principales s’affichent :

Captures récentes , pour accéder rapidement à vos dernières activités ;

, pour accéder rapidement à vos dernières activités ; Applications et sites les plus utilisés, qui liste les trois applications et sites web que vous avez le plus utilisés/consultés au cours des 24 dernières heures.

Vous pouvez à tout moment filtrer les applications et sites web enregistrés dans les snapshots dans les paramètres de Recall.

La nouvelle page d’accueil de Recall / © Microsoft

Enfin, une barre de navigation latérale facilite l’accès aux différentes sections : page d’accueil, frise chronologique, paramètres et commentaires.

Click to Do : un tutoriel interactif pour bien démarrer

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Lors du premier lancement de Click to Do, un tutoriel interactif s’affiche désormais pour vous guider pas à pas dans la découverte de l’outil. Il présente des cas concrets d’utilisation, comme la génération d’un résumé à partir d’un long texte ou la suppression de l’arrière-plan d’une image.

Le tutoriel interactif dans Click to Do / © Microsoft

Si vous souhaitez le revoir plus tard, pas de souci : le tutoriel reste accessible à tout moment via le menu Plus d’options -> Démarrer le tutoriel.

Autres améliorations et changements

Boîtes de dialogue liées à la confidentialité : lorsqu’une application demande l’accès à la localisation, à la caméra ou au microphone, Windows affiche désormais une fenêtre plus moderne, centrée à l’écran, avec un arrière-plan légèrement assombri pour améliorer la lisibilité. Nouvelles boîtes de dialogues de Windows 11 liées à la confidentialité / © Microsoft

Mesures CPU standardisées : dans le Gestionnaire des tâches, la charge processeur est maintenant présentée selon des métriques alignées avec celles utilisées par les outils tiers. Une colonne optionnelle « Utilisation CPU » permet toutefois de conserver l’ancienne présentation si nécessaire.

Écran de verrouillage : les widgets personnalisables sont désormais accessibles dans toutes les régions du monde. Jusqu’ici, cette fonctionnalité était limitée aux utilisateurs européens. Personnalisation des widgets sur l’écran de verrouillage dans les Paramètres de Windows 11

Windows Backup for Organizations est disponible : cette fonctionnalité est désormais proposée aux entreprises pour simplifier la restauration de leurs appareils, en particulier lors des déploiements de PC dotés d’IA ou lors des mises à niveau vers Windows 11.

Suppression de PowerShell 2.0 : à partir d’août 2025, PowerShell 2.0 ne sera plus inclus dans Windows 11 version 24H2. Déjà considéré comme obsolète depuis 2017, il est remplacé par PowerShell 5.1 et 7.x, plus récents et sécurisés.

KB5065426 : les corrections de bugs 🐞

La mise à jour de septembre 2025 (KB5065426) corrige également quelques problèmes et bugs, dont voici les plus importants :

Barre des tâches : Correctif Correction d’un bug où le simple fait de cliquer et glisser la souris sur l’aperçu miniature pouvait bloquer l’affichage de la prévisualisation.

Explorateur de fichiers : Correctif Correction d’un bug où l’option « Débloquer » dans les Propriétés d’un fichier ne fonctionnait pas correctement : le fichier apparaissait encore comme bloqué après la réouverture des Propriétés.

Windows Hello : Correctif Correction d’un bug où la reconnaissance faciale détectait bien votre visage à l’écran de connexion, mais échouait ensuite en demandant le code PIN.

Paramètres : Correctif Correction d’un crash pouvant survenir lors de l’ajout d’une clé de sécurité via les Paramètres -> Comptes -> Options de connexion.

Sous-titres en direct : Correctif Correction d’un bug où la modification de l’opacité des sous-titres dans les Paramètres -> Accessibilité -> Sous-titres -> « Style des sous-titres » n’avait aucun effet.

Miracast : Correctif Correction d’un bug où, sur certains appareils, le son s’arrêtait quelques secondes après le début de la diffusion vers une TV.

Système de fichiers : Correctif Correction d’un bug dans ReFS (Resilient File System) où l’utilisation d’applications de sauvegarde avec de gros fichiers pouvait saturer la mémoire système.

Performances : Correctif Correction d’un problème ralentissant l’installation des applications sur les appareils ARM64, où certains installateurs prenaient plus de temps que prévu pour se terminer.

Compatibilité des applications : Correctif Correction d’un problème où les utilisateurs sans droits administrateur recevaient des invites UAC (contrôle de compte d’utilisateur) inattendues lors de l’installation ou la réparation de certaines applications utilisant un installeur MSI (comme Office 2010 ou AutoCAD). La mise à jour de septembre 2025 réduit la fréquence de ces invites et permet aux administrateurs d’ajouter des applications à une liste d’autorisation pour éviter les demandes UAC lors des réparations MSI.

Audio : Correctif Correction d’un problème audio affectant les applications utilisant le protocole NDI (Network Device Interface), notamment dans OBS Studio. Le son pouvait se mettre à saccader lors de l’utilisation de la capture d’écran après installation de la mise à jour d’août 2025 (KB5063878).



Pour installer la mise à jour de septembre 2025 (KB5065426) sur votre PC Windows 11 24H2, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-09 Mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 24H2 pour les systèmes x64 (KB5065426) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil.

via le catalogue Microsoft Update : KB5065426 [Windows 11, version 24H2] (catalog.update.microsoft.com)

Les mises à jour mensuelles précédentes

