Windows 11 : une visionneuse braille intégrée pour accompagner les utilisateurs malvoyants (Insider Preview)

Ce 29 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Dans cette version bêta – numérotée 26120.5770 et diffusée via la mise à jour KB5064089 sur Windows Update, on trouve plusieurs nouveautés intéressantes : un nouvel outil « Visionneuse braille » pour le Narrateur pour accompagner les utilisateurs aveugles ou malvoyants, l’intégration d’Excel dans Click to Do pour transformer des tableaux en un clic, l’ajout d’un champ de recherchedans la fenêtre de partage Windows et la mise à jour de Direct3D 12.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour de Windows 11.

Info : le canal bêta du programme Windows Insider permet de tester des fonctionnalités plus abouties, qui sont en général prévues dans une future mise à jour publique de Windows 11. Les versions proposées dans ce canal sont plus stables que celles du canal Dev, bien que des bugs puissent subsister. Les nouveautés testées ici ont plus de chances d’être intégrées à Windows 11, mais elles peuvent encore être modifiées ou supprimées avant leur sortie officielle.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Narrateur : une visionneuse braille pour accompagner les personnes malvolyantes

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Un nouvel outil, appelé « Visionneuse braille », a été ajouté à l’application Narrateur. Il permet d’afficher à l’écran une représentation textuelle et en braille du contenu affiché sur un afficheur braille. Les afficheurs braille sont des périphériques d’assistance qui traduisent en temps réel le contenu affiché à l’écran en braille, à l’aide de petits picots mécaniques. Elles fonctionnent exclusivement avec un lecteur d’écran, comme le Narrateur, pour rendre les informations numériques accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Représentation textuelle et en braille du contenu d’un document Word envoyé à une plage braille / Source : Microsoft

Les enseignants spécialisés peuvent ainsi suivre en temps réel ce que lit un élève sur son afficheur braille, et l’aider à améliorer sa pratique. Le double affichage, à la fois visuel et braille, facilite l’accompagnement pédagogique.

Pour activer la Visionneuse braille, il faut lancer le Narrateur puis appuyer sur Touche Narrateur + Alt + B . Le nombre de cellules affichées dépendra du matériel connecté : jusqu’à 80 cellules si une plage 80 cellules est branché, ou 40 cellules par défaut s’il n’y a aucun périphérique.

Notez que pour que la Visionneuse braille fonctionne, il faut que le Narrateur soit configuré pour produire une sortie braille. Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres -> Accessibilité -> Narrateur -> Utiliser un affichage braille avec le Narrateur, puis télécharger et installer le paquet braille.

Click to Do : conversion automatique des tableaux avec Excel

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Une nouvelle action fait son apparition dans Click to Do : « Convertir en tableau avec Excel ». Elle permet de sélectionner un tableau présent dans une application (un document, une image de calendrier, un tableau partagé dans Teams, etc.) et de l’exporter en un clic vers Excel, de le copier ou de le partager, sans avoir à ressaisir manuellement les données.

La nouvelle action « Convertir en tableau avec Excel » dans Click to Do pour convertir en tableau avec Excel / Source : Microsoft

Cette fonctionnalité est en phase de test et la détection peut encore être approximative, mais elle s’améliorera progressivement. Elle est d’abord proposée aux PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon, et arrivera prochainement sur les machines AMD et Intel. Elle nécessite l’installation de Microsoft Excel et un abonnement Microsoft 365. À noter : cette nouvelle action n’est pas encore disponible pour les utilisateurs européens.

Click to Do : affichage des cartes de profil Microsoft 365

Une autre nouveauté dans Click to Do permet d’afficher des cartes de profil Microsoft 365 (Live Persona Cards) à partir d’une adresse e-mail affichée à l’écran. Il est ainsi possible de consulter rapidement les informations de contact ou les collaborations passées avec une personne, sans ouvrir Outlook ou Teams.

Une carte de profil Microsoft 365 s’affiche après avoir cliqué sur une adresse e-mail avec Click to Do / Source : Microsoft

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut être connecté avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID) et disposer d’un abonnement Microsoft 365. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les utilisateurs européens.

Partage Windows : la recherche des applications simplifiée

La fenêtre de partage Windows s’enrichit d’une nouvelle option « Rechercher des applications » qui permet de trouver directement les applications installées sur le PC ou disponibles dans le Microsoft Store, afin de les utiliser comme cibles de partage.

Résultats d’un recherche « Paint » dans la fenêtre de partage Windows / Source : Microsoft

Mise à jour de Direct3D 12

Qu’est-ce que Direct3D ? Direct3D est une API (interface de programmation) conçue par Microsoft pour permettre aux développeurs d’applications 3D, comme les jeux ou les logiciels de modélisation, de dialoguer efficacement avec le processeur graphique (GPU). Elle fait partie de la suite DirectX intégrée à Windows. Direct3D 12 est la version la plus avancée de cette API.

La version de Direct3D 12 intégrée à Windows a été mise à jour pour correspondre au contenu du SDK Agility 1.616.1. Cette évolution permet à Windows 11 de bénéficier des dernières optimisations apportées au moteur graphique, en particulier pour les développeurs de jeux et d’applications 3D intensives.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5770 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11 24H2 (bêta)