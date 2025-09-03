Windows 11 : vos applis Android vous suivent désormais sur votre PC et plus encore (Insider Preview)

Ce 22 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Dans cette version bêta – numérotée 26120.5761 et diffusée via la mise à jour KB5064093 sur Windows Update, Microsoft a introduit plusieurs améliorations notables : la reprise d’applications Android directement sur son PC Windows, l’ajout de nouveaux raccourcis clavier pour insérer des tirets et bien plus encore.

Voici un tour d’horizon complet de toutes les nouveautés !

Info : le canal bêta du programme Windows Insider permet de tester des fonctionnalités plus abouties, qui sont en général prévues dans une future mise à jour publique de Windows 11. Les versions proposées dans ce canal sont plus stables que celles du canal Dev, bien que des bugs puissent subsister. Les nouveautés testées ici ont plus de chances d’être intégrées à Windows 11, mais elles peuvent encore être modifiées ou supprimées avant leur sortie officielle.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Vos applications Android vous suivent sur votre PC Windows

Une nouvelle fonctionnalité permet de reprendre/continuer l’activité d’une application Android (initiée sur son téléphone) directement sur son PC Windows.

Pour le moment, cette fonctionnalité est compatible uniquement avec Spotify (plus applications seront prises en charge au fil du temps). Si vous écoutez un morceau ou un podcast sur l’application Spotify de votre téléphone Android, une alerte « Reprendre » s’affichera automatiquement sur la barre des tâches de Windows 11. En cliquant dessus, l’application Spotify de Windows s’ouvre et reprend la lecture là où elle s’était arrêtée sur le téléphone.

Une alerte « Reprendre depuis votre téléphone » proposant de reprendre la lecture d’un morceau ou podcast sur son PC Windows 11, commencé sur son téléphone Android / Source : Microsoft

Si Spotify n’est pas installé sur votre ordinateur, un simple clic sur la notification déclenchera son installation via le Microsoft Store, puis ouvrira automatiquement l’application. Il vous suffira alors de vous connecter à votre compte Spotify — le même que celui utilisé sur votre téléphone.

Pour utiliser cette fonctionnalité, voici les étapes à suivre :

Activez l’accès au téléphone sur le PC : Ouvrez les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Appareils mobiles .

. Activez l’option « Autoriser ce PC à accéder à vos appareils mobiles » .

. Cliquez sur « Gérer les appareils » et suivez les instructions pour connecter votre téléphone Android. Installez l’application « Lien avec Windows » sur votre téléphone et autorisez son exécution en arrière-plan. Lancez Spotify sur votre téléphone et démarrez la lecture d’un contenu. Une notification « Reprendre » apparaîtra alors sur votre PC.

Écran de verrouillage : les nouvelles icônes de batterie débarquent

Les nouvelles icônes de batterie (uniquement disponibles dans les builds Insider Preview) apparaissent désormais aussi sur l’écran de verrouillage.

L’écran de verrouillage de Windows 11 avec une nouvelle icône de batterie en bas à droite / Source : Microsoft

De nouveaux raccourcis clavier pour insérer un tiret

Deux nouveaux raccourcis clavier font leur apparition pour faciliter la saisie de tirets :

Win + - : insère un tiret court .

: insère un . Win + Maj + - : insère un tiret long.

À noter : si la Loupe est activée, le raccourci Win + - continuera à effectuer un zoom arrière au lieu d’insérer un tiret.

Partage Windows : possibilité d’épingler ses applications préférées

La fenêtre de partage de Windows (accessible en faisant un clic droit sur un fichier -> Partager) accueille une nouvelle option : il est désormais possible d’épingler ses applications préférées, pour y accéder plus rapidement lors d’un partage de fichier ou de contenu.

Il est maintenant possibilité d’épingler des applications dans la fenêtre de partage de Windows / Source : Microsoft

L’agent intelligent dans les Paramètres : une navigation facilitée (PC Copilot+)

Sur les PC Copilot+, les résultats de recherche de l’agent intelligent dans l’application Paramètres affichent désormais un lien direct vers la page des Paramètres où se trouve l’action ou le réglage proposé par l’agent.

Un lien permet désormais d’accéder directement à la page des Paramètres de l’action proposée par l’agent dans les résultats de recherche / Source : Microsoft

Click to Do : un nouveau geste tactile (PC Copilot+)

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné.

Sur les PC Copilot+ équipés d’un écran tactile, un nouveau geste permet de lancer Click to Do : il suffit de poser deux doigts sur l’écran et de maintenir la pression. Cette action sélectionne automatiquement l’élément situé sous vos doigts et affiche les actions disponibles, comme le fait déjà le raccourci clavier Win + clic .

Auto Super Resolution : une configuration simplifiée (PC Copilot+)

Qu’est-ce que l’Auto Super Resolution ? L’Auto Super Resolution (Auto SR) est une technologie d’optimisation graphique intégrée à Windows sur les PC Copilot+ équipés d’un processeur Snapdragon X Series. Elle fonctionne en réduisant automatiquement la résolution de rendu des jeux pour augmenter le nombre d’images par seconde (FPS), puis utilise l’intelligence artificielle pour reconstruire l’image en haute définition. Résultat : des jeux plus fluides sans perte notable de qualité visuelle.

Sur les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon, les options de configuration pour la fonctionnalité Auto Super Resolution (Auto SR) ont été simplifiées. Il est désormais possible de régler certains paramètres directement depuis les bulles de notifications.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5761 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

