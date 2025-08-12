Windows 11 : les options d’heure, de langue et de clavier quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres

Ce 8 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Dans cette version bêta – numérotée 26120.5742 et diffusée via la mise à jour KB5064075 sur Windows Update, Microsoft a migré de nombreux paramètres d’heure et de langue, mais aussi de clavier, de l’ancien Panneau de configuration vers la nouvelle application Paramètres.

Info : le canal bêta du programme Windows Insider permet de tester des fonctionnalités plus abouties, qui sont en général prévues dans une future mise à jour publique de Windows 11. Les versions proposées dans ce canal sont plus stables que celles du canal Dev, bien que des bugs puissent subsister. Les nouveautés testées ici ont plus de chances d’être intégrées à Windows 11, mais elles peuvent encore être modifiées ou supprimées avant leur sortie officielle.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Plusieurs options quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres

Microsoft continue de transférer des paramètres de l’ancestral Panneau de configuration vers l’application Paramètres, introduite en 2015 avec Windows 10.

Pour les paramètres d’heure et de langue :

La gestion des horloges supplémentaires a été déplacée dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure. Celles-ci s’affichent dans le Centre de notifications et lorsqu’on survole l’horloge de la barre des tâches.

a été déplacée dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure. Celles-ci s’affichent dans le Centre de notifications et lorsqu’on survole l’horloge de la barre des tâches. Il est maintenant possible de modifier le serveur de temps dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure.

dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure. Les paramètres de formatage de la date et de l’heure (y compris le symbole AM/PM) ont été aussi déplacés et centralisés dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure.

(y compris le symbole AM/PM) ont été aussi déplacés et centralisés dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure. Le format des nombres et de la monnaie se règle désormais dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région.

se règle désormais dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région. Une option permet d’activer le support Unicode UTF-8 dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région.

dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région. Une option pour copier les paramètres de langue et de région de l’utilisateur actuel vers l’écran d’accueil et le compte système (et aussi vers les nouveaux comptes utilisateurs) est désormais disponible dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région.

Le format de la date et de l’heure dans les Paramètres de Windows 11 25H2

Pour les paramètres de clavier et d’accessibilité :

Le réglage du délai et de la fréquence de répétition des caractères est désormais accessible dans les Paramètres -> Accessibilité -> Clavier.

est désormais accessible dans les Paramètres -> Accessibilité -> Clavier. La vitesse de clignotement du curseur se règle maintenant dans les Paramètres -> Accessibilité -> Curseur de texte.

Les paramètres de répétition des caractères du clavier dans les Paramètres de Windows 11 25H2

Mise à jour de boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue affichées lorsqu’une application ne peut pas s’ouvrir adopte désormais le style visuel de Windows 11.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5742 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11 24H2 (bêta)