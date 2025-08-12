Windows 11 : les options d’heure, de langue et de clavier quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres

Ce 8 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.
Dans cette version bêta – numérotée 26120.5742 et diffusée via la mise à jour KB5064075 sur Windows Update, Microsoft a migré de nombreux paramètres d’heure et de langue, mais aussi de clavier, de l’ancien Panneau de configuration vers la nouvelle application Paramètres.
Table des matières
Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?
Plusieurs options quittent le Panneau de configuration pour les Paramètres
Microsoft continue de transférer des paramètres de l’ancestral Panneau de configuration vers l’application Paramètres, introduite en 2015 avec Windows 10.
Pour les paramètres d’heure et de langue :
- La gestion des horloges supplémentaires a été déplacée dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure. Celles-ci s’affichent dans le Centre de notifications et lorsqu’on survole l’horloge de la barre des tâches.
- Il est maintenant possible de modifier le serveur de temps dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure.
- Les paramètres de formatage de la date et de l’heure (y compris le symbole AM/PM) ont été aussi déplacés et centralisés dans les Paramètres -> Heure et langue -> Date et heure.
- Le format des nombres et de la monnaie se règle désormais dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région.
- Une option permet d’activer le support Unicode UTF-8 dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région.
- Une option pour copier les paramètres de langue et de région de l’utilisateur actuel vers l’écran d’accueil et le compte système (et aussi vers les nouveaux comptes utilisateurs) est désormais disponible dans les Paramètres -> Heure et langue -> Langue et région.
Pour les paramètres de clavier et d’accessibilité :
- Le réglage du délai et de la fréquence de répétition des caractères est désormais accessible dans les Paramètres -> Accessibilité -> Clavier.
- La vitesse de clignotement du curseur se règle maintenant dans les Paramètres -> Accessibilité -> Curseur de texte.
Mise à jour de boîtes de dialogue
Les boîtes de dialogue affichées lorsqu’une application ne peut pas s’ouvrir adopte désormais le style visuel de Windows 11.
Comment installer et tester cette préversion (et les futures) ?
Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.
Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :
Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview
Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5742 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.
Historique des préversions de Windows 11 24H2 (bêta)
- Windows 11 : la recherche d’images s’améliore avec une vue en grille et plus encore (Insider Preview)
- Windows 11 : des journaux pour traquer les ralentissements, des widgets suggérés et plus encore
- Windows 11 : la « protection de l’administrateur », une nouvelle fonctionnalité pour renforcer la sécurité du système
- Windows 11 : une intégration native de 1Password pour les clés d’accès