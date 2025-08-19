Windows 11 : une interface plus claire et de nouveaux modes de sélection dans Click to Do (Insider Preview)

Ce 15 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Dans cette version bêta – numérotée 26120.5751 et diffusée via la mise à jour KB5064071 sur Windows Update, quelques changements font leur apparition, notamment de nouveaux modes de sélection dans l’application Click to Do ainsi que des ajustements visuels dans l’Explorateur de fichiers et la barre des tâches.

Info : le canal bêta du programme Windows Insider permet de tester des fonctionnalités plus abouties, qui sont en général prévues dans une future mise à jour publique de Windows 11. Les versions proposées dans ce canal sont plus stables que celles du canal Dev, bien que des bugs puissent subsister. Les nouveautés testées ici ont plus de chances d’être intégrées à Windows 11, mais elles peuvent encore être modifiées ou supprimées avant leur sortie officielle.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Click to Do : de nouveaux modes de sélection plus intuitifs

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné.

L’application Click to Do prend en charge de trois nouveaux modes de sélection pour sélectionner des éléments à l’écran :

Sélection libre : permet de tracer une zone à main levée autour des objets à capturer, à l’aide du stylet ou du doigt.

: permet de tracer une zone à main levée autour des objets à capturer, à l’aide du stylet ou du doigt. Sélection rectangulaire : permet de tracer un rectangle autour des éléments à sélectionner. Tout ce qui se trouve à l’intérieur du rectangle (quel que soit son type) sera inclus dans la sélection.

: permet de tracer un rectangle autour des éléments à sélectionner. Tout ce qui se trouve à l’intérieur du rectangle (quel que soit son type) sera inclus dans la sélection. Ctrl + clic : permet de sélectionner plusieurs éléments individuellement (du texte, des images, etc.) en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

Nouveaux modes « Sélection libre » et « Sélection rectangulaire » dans Click to Do / Source : Microsoft

Explorateur de fichiers : des icônes plus lisibles dans le menu contextuel

Le menu contextuel (clic droit) « Ouvrir avec » de l’Explorateur de fichiers ne comporte plus de fond coloré derrière les icônes des applications empaquetées (packaged apps), pour améliorer la visibilité et la taille des icônes.

Menu contextuel (clic droit) de l’Explorateur de fichiers avec des icônes sans fond coloré / Source : Microsoft

Barre des tâches : une nouvelle animation pour les groupes d’applications

Une nouvelle animation s’affiche lorsque l’on survole des groupes d’applications dans la barre des tâches.

Nouvelle animation lorsque la souris passe sur des groupes d’applications ouverts dans la barre des tâches / Source : Microsoft

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5751 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11 24H2 (bêta)