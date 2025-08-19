feigned

Windows 11 : une interface plus claire et de nouveaux modes de sélection dans Click to Do (Insider Preview)

Pierre Caer Le Crabe

Ce 15 août 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Dans cette version bêta – numérotée 26120.5751 et diffusée via la mise à jour KB5064071 sur Windows Update, quelques changements font leur apparition, notamment de nouveaux modes de sélection dans l’application Click to Do ainsi que des ajustements visuels dans l’Explorateur de fichiers et la barre des tâches.

Table des matières

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Click to Do : de nouveaux modes de sélection plus intuitifs

L’application Click to Do prend en charge de trois nouveaux modes de sélection pour sélectionner des éléments à l’écran :

  • Sélection libre : permet de tracer une zone à main levée autour des objets à capturer, à l’aide du stylet ou du doigt.
  • Sélection rectangulaire : permet de tracer un rectangle autour des éléments à sélectionner. Tout ce qui se trouve à l’intérieur du rectangle (quel que soit son type) sera inclus dans la sélection.
  • Ctrl + clic : permet de sélectionner plusieurs éléments individuellement (du texte, des images, etc.) en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Nouveaux modes « Sélection libre » et « Sélection rectangulaire » dans Click to Do / Source : Microsoft

Explorateur de fichiers : des icônes plus lisibles dans le menu contextuel

Le menu contextuel (clic droit) « Ouvrir avec » de l’Explorateur de fichiers ne comporte plus de fond coloré derrière les icônes des applications empaquetées (packaged apps), pour améliorer la visibilité et la taille des icônes.

Menu contextuel (clic droit) de l’Explorateur de fichiers avec des icônes sans fond coloré / Source : Microsoft

Barre des tâches : une nouvelle animation pour les groupes d’applications

Une nouvelle animation s’affiche lorsque l’on survole des groupes d’applications dans la barre des tâches.

Nouvelle animation lorsque la souris passe sur des groupes d’applications ouverts dans la barre des tâches / Source : Microsoft

Comment installer et tester cette préversion (et les futures) ?

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5751 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11 24H2 (bêta)

Source : Windows Insider Blog

Un p’tit coup de pince ?

Derrière chaque article, il y a du temps, de la passion, et parfois... plusieurs cafés 😁 ☕
Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’en offrir un !

Explorez cet article avec l’aide de l’IA

Les assistants IA peuvent vous aider à mieux comprendre, résumer ou approfondir ce contenu.
Cliquez sur l’assistant de votre choix !

ChatGPT logo ChatGPT Analyser Perplexity logo Perplexity Analyser Claude logo Claude Analyser Grok logo Grok Analyser
Pierre Caer
Fondateur Expert Windows/Linux
  • 931 articles

Depuis 2013, je vous aide à dépanner vous-même votre matériel informatique afin que vous puissiez reprendre au plus vite vos activités, à approfondir vos connaissances et à mieux utiliser votre ordinateur. Avec rigueur, exhaustivité et simplicité ! 🦀

Vous avez aimé cet article ?

Dites-le-nous !

Et si vous avez deux petites minutes devant vous...

Laissez-nous un avis sur Trustpilot ou sur notre page Facebook (ou les deux ), cela nous aiderait beaucoup !

Évaluez-nous sur Évaluez-nous sur Facebook

Le Crabe Info est aussi sur vos réseaux

Suivez-nous sur :

Google Actualités Facebook X

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos prochains contenus directement dans votre boîte mail

Aucun commentaire
Vous avez un compte sur community.lecrabeinfo.net ?
Continuer avec Invision Community

Formulaire protégé par reCAPTCHA. Les Règles de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

0
Table des matières