Microsoft vient tout juste de déployer la mise à jour de février 2026 (KB5077181) pour Windows 11. Elle concerne tous les PC équipés de Windows 11 version 25H2 et version 24H2, et s’installe automatiquement via Windows Update.

Comme chaque mois, cette mise à jour est avant tout obligatoire et axée sur la sécurité. Mais elle ne se limite pas à cela : elle apporte aussi plusieurs nouveautés, parfois très attendues, qui améliorent l’expérience au quotidien.

Voici l’essentiel des nouveautés à retenir.

Les 6 nouveautés de la mise à jour de février 2026 de Windows 11

Votre smartphone Android et votre PC encore plus connectés

La fonctionnalité Cross-Device Resume de Windows 11 continue de s’enrichir. Pour rappel, celle-ci permet de reprendre sur votre PC Windows 11 une activité commencée sur votre smartphone Android.

Avec cette mise à jour, la compatibilité s’élargit :

les utilisateurs de smartphones Vivo peuvent désormais reprendre une navigation web commencée sur leur téléphone ;

peuvent désormais reprendre une navigation web commencée sur leur téléphone ; pour les téléphones HONOR, Huawei, OPPO, Samsung et Vivo, il est maintenant possible de rouvrir sur PC un document Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) ouvert sur le téléphone. Seul bémol : cela marche uniquement avec les fichiers en ligne (les documents stockés localement sur votre téléphone ne suivent pas).

Le Contrôle intelligent des applications devient enfin pratique

C’est l’un des changements les plus importants de cette mise à jour.

Le Contrôle intelligent des applications — une protection qui bloque automatiquement les logiciels suspects — pouvait jusqu’ici être activé ou désactivé uniquement après une réinstallation complète de Windows. Une contrainte lourde, qui en décourageait plus d’un.

Désormais, ce n’est plus le cas. Vous pouvez activer ou désactiver cette protection à tout moment, directement depuis l’application Sécurité Windows. Simple et efficace, comme ça aurait toujours dû être.

Windows Hello progresse avec les lecteurs d’empreintes externes

Bonne nouvelle aussi du côté de Windows Hello. La fonctionnalité « Sécurité renforcée à l’ouverture de session » prend maintenant en charge les lecteurs d’empreintes digitales externes connectés en USB.

Jusqu’à présent, seuls les capteurs intégrés aux ordinateurs portables étaient compatibles. Votre PC de bureau peut enfin bénéficier de cette protection avancée !

Un Windows plus à l’écoute… au sens propre

Deux applications pensées pour l’accessibilité et la saisie évoluent :

Le Narrateur , le lecteur à voix haute qui lit ce qu’il y a d’afficher à l’écran, devient plus personnalisable. Vous pouvez maintenant choisir précisément quelles infos vous voulez entendre et dans quel ordre. L’objectif : moins de blabla inutile et plus d’efficacité.

, le lecteur à voix haute qui lit ce qu’il y a d’afficher à l’écran, devient plus personnalisable. Vous pouvez maintenant choisir précisément quelles infos vous voulez entendre et dans quel ordre. L’objectif : moins de blabla inutile et plus d’efficacité. La saisie vocale accueille un nouveau réglage appelé « Délai d’attente avant d’agir » qui pouvez ajuster le temps entre votre commande vocale et son exécution par Windows. Vous parlez vite ? Réglez sur 0,1 seconde. Vous prenez votre temps ? Optez pour 3 secondes. C’est vous qui décidez, pour une reconnaissance vocale plus juste et moins d’erreurs.

Les musiciens vont apprécier

La mise à jour de février 2026 apporte des améliorations aux services MIDI de Windows, utilisés par les instruments électroniques et les logiciels de musique pour communiquer entre eux.

Concrètement, Windows gère mieux les équipements anciens et récents, permet à plusieurs applications d’utiliser le même périphérique MIDI en même temps et facilite l’organisation grâce à des ports renommables.

Cette évolution rend Windows plus moderne et plus fiable pour la création musicale, aussi bien pour les amateurs que pour les musiciens plus avancés.

En savoir plus sur les nouveautés de la mise à jour de février 2026

Cette brève vous donne un aperçu des principaux changements apportés par la mise à jour de février 2026 de Windows 11. Si vous souhaitez le détail de toutes les nouveautés, les captures d’écran, les explications complètes et les liens utiles, l’article complet est disponible sur cette page :