Hier, plusieurs sites ont relayé une information alarmante comme quoi Windows 11 serait touché par un bug sérieux rendant tous vos périphériques Bluetooth invisibles et obligeant Microsoft à intervenir en urgence. Mais ce que ces sites se sont bien gardé bien vous dire (pour vous pousser à cliquer et réagir), c’est que ce bug ne vous concerne pas. Décryptage.

Le bug Bluetooth en question

Commençons par les faits. Le 16 mars 2026, Microsoft a effectivement publié une mise à jour hors cycle (KB5084897) pour corriger un problème lié au Bluetooth sur Windows 11. Les appareils Bluetooth avaient disparu des Paramètres et des Paramètres rapides alors qu’ils étaient pourtant bien connectés et il était impossible également d’en ajouter de nouveaux : la liste des appareils Bluetooth restait désespérément vide.

Ce bug est bien réel et documenté par Microsoft qui a réagi rapidement. Mais ce que la plupart des articles que vous avez lu ne vous ont pas dit, c’est que ce problème ne concerne que l’édition Entreprise de Windows 11 et uniquement les machines configurées pour recevoir les mises à jour hotpatch (un type de mise à jour sans redémarrage réservé aux entreprises).

Deux informations supplémentaires méritent aussi d’être soulignées. D’abord, le bug n’a pas été découvert suite à des plaintes d’utilisateurs, il a été identifié par Microsoft en interne. Ensuite, même dans les configurations concernées, il ne touchait qu’un nombre limité d’appareils. Autrement dit, il est très probable que quasiment personne n’ait été confronté à ce problème dans le monde réel.

Ce que certains sites tech en ont dit

En parcourant les articles publiés hier sur ce sujet, j’ai constaté que plusieurs sites connus ont titré et introduit leur article comme si ce bug vous touchait directement. Pas un seul ne mentionne clairement que c’est l’édition Entreprise (et uniquement elle) qui est touchée par le bug et que vous n’êtes donc pas concerné.

On commence par Phonandroid qui se moque clairement de vous en écrivant : « Vous avez peut-être remarqué récemment qu’il était plus difficile de connecter un appareil en Bluetooth à votre PC ». Ils affirment même que c’est un « bug [qui impactent] de nombreux utilisateurs de Windows 11 » (c’est faux) et qu’il faudra redémarrer son PC pour que le correctif prenne effet, ce qui est exactement le contraire de la réalité : un hotpatch s’installe précisément sans redémarrage.

Les Numériques ne disent eux à aucun moment que cela concerne seulement l’édition Entreprise de Windows 11, vous laissant croire que toutes les éditions et tous les utilisateurs sont impactés : « si vous utilisez déjà un casque ou une souris en Bluetooth, ce correctif sera probablement intégré à une future mise à jour classique. Si en revanche vous n’arrivez pas à ajouter un nouvel appareil, vous avez peut-être trouvé le coupable ».

D’autres sites ont également traité l’information de manière quelque peu trompeuse. Dans tous les cas, vous repartez convaincu que votre PC sous Windows 11 a été touché, ce qui est faux.

Ce qu’il faut retenir

Le bug du Bluetooth (corrigé par la mise à jour hors cycle KB5084897) ne touche que les machines sous Windows 11 Entreprise avec les mises à jour hotpatch activées — une configuration exclusivement professionnelle et très spécifique.

— une configuration exclusivement professionnelle et très spécifique. Microsoft a lui-même précisé que ce bug a été découvert en interne et qu’il n’a affecté qu’un nombre limité d’ordinateurs.

Les ordinateurs grand public (sous Windows 11 Famille ou Professionnel) ne sont pas compatibles avec les mises à jour hotpatchs et n’ont donc jamais été impacté ce bug.

Pourquoi ces articles décryptage ? Parce que je trouve important de mettre en lumière ces pratiques de certains sites tech et de vous sensibiliser. Ces derniers n’en sont malheureusement pas à leur premier coup d’essai : ils écrivent souvent des papiers pour vous pousser à cliquer et à réagir avec des titres volontairement « accrocheurs » et des informations incomplètes, non vérifiées voire complètements fausses. C’est une tendance de fond que j’observe régulièrement.

Dans la mesure du possible, je continuerai à démonter les informations trompeuses dès que je les repérerai, afin de rétablir la vérité et que vous ne soyez pas induit en erreur.