Windows 11 : Microsoft simplifie les titres des mises à jour dans Windows Update

Vous avez peut-être remarqué un léger changement dans Windows Update ces derniers jours : les mises à jour portent désormais des noms beaucoup plus courts et lisibles. Microsoft a en effet décidé de simplifier et uniformiser les intitulés de ses mises à jour, afin que nous puissions identifier plus rapidement et facilement le type de mise à jour installé sur nos ordinateurs.

Un changement pour plus de clarté

Jusqu’à présent, les titres des mises à jour Windows affichaient une série d’informations parfois déroutantes, comme la version du système, la date, l’architecture ou le numéro de build, rendant le tout parfois illisible. Le titre typique d’une mise à jour Windows ressemblait à ceci :

2025-10 Mise à jour cumulative pour Windows 11, version 25H2 pour les systèmes x64 (KB5066835) (26200.6899)

Un format peu lisible pour la plupart des utilisateurs. Microsoft a donc choisi d’adopter une présentation plus claire et plus cohérente, pensée pour être facilement comprise par tous.

Les titres sont désormais plus courts et mieux structurés. Ils indiquent uniquement :

le type de mise à jour ;

; le numéro KB (l’identifiant unique) ;

(l’identifiant unique) ; et, dans certains cas, le numéro de build ou de version.

Voici quelques exemples comparatifs entre l’ancien et le nouveau format :

Type de mise à jour Ancien format Nouveau format Mise à jour mensuelle (avec correctifs de sécurité) (obligatoire) Mise à jour cumulative de sécurité de 2025-10 pour Windows 11 Version 25H2 pour les systèmes x64 (KB5034123) (build 26100.4747) Mise à jour de sécurité (KB5034123) (26100.4747) Aperçu de la prochaine mise à jour mensuelle (sans correctifs de sécurité) (facultative) Aperçu de la mise à jour cumulative de 2025-10 pour Windows 11 Version 25H2 pour les systèmes x64 (KB5062660) (build 26100.4770) Mise à jour en préversion (KB5062660) (26100.4770) Pilotes Logitech – HIDClass – 123.331.1.0 Mise à jour du pilote Logitech (123.331.1.0)

Ce nouveau format de titres a commencé à apparaître avec la mise à jour d’octobre 2025 (KB5066835). Il ne se limite pas aux mises à jour système : il concerne également les mises à jour du .NET Framework, les pilotes, les composants IA et Visual Studio.

Microsoft a volontairement supprimé certains éléments jugés inutiles, comme l’architecture de la plateforme (ex. : « x64-based Systems ») ou les préfixes de date (« 2025-10 ») qui accompagnaient autrefois chaque mise à jour.

« Mise à jour en préversion (KBxxx) (xxx.xxx) : le nouvel intitulé pour les mises à jour mensuelles facultatives

Notez que si nous voyons ces titres simplifiés, les administrateurs conservent les versions complètes et techniques dans des outils comme WSUS ou le Microsoft Update Catalog, afin de préserver la lisibilité et la gestion fine des déploiements.

Un effort de clarté… encore perfectible

Derrière cette simplification bienvenue, tout n’est pas encore totalement limpide pour l’utilisateur moyen. Certes, les nouveaux titres sont plus courts et plus lisibles, mais (pour moi) ils ne sont pas assez précis.

Une « mise à jour de sécurité » ne contient par exemple pas uniquement des correctifs de sécurité : elle inclut aussi des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs, ce que le nom ne laisse pas deviner. On ne sait pas non plus qu’il s’agit de mises à jour mensuelles, déployées chaque deuxième mardi du mois — un repère pourtant essentiel pour comprendre leur fréquence et leur importance.

De même, l’intitulé « mise à jour de préversion » ne permet pas de comprendre qu’il s’agit d’une préversion de la prochaine mise à jour mensuelle obligatoire.

Autre regret : la disparition de la date dans le titre. Même un simple mois aurait permis d’identifier plus facilement quand une mise à jour a été publiée ou installée.

En somme, Microsoft va dans la bonne direction, mais il reste encore un peu de travail pour rendre ces intitulés vraiment explicites pour tous les utilisateurs, et pas seulement plus esthétiques.

En résumé