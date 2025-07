Windows 11 24H2 : la mise à jour facultative KB5062660 est disponible, que contient-elle ?

Ce 22 juillet 2025, Microsoft vient de publier la mise à jour facultative KB5062660 pour tous les utilisateurs de Windows 11 version 24H2. Comme toutes les mises à jour mensuelles facultatives, elle offre un aperçu des améliorations et nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées dans la future mise à jour mensuelle obligatoire (celle de septembre 2025), sans aucun correctif de sécurité.

Ce mois-ci, la mise à jour facultative apporte plusieurs améliorations notables, avec notamment le déploiement de Recall en Europe, l’arrivée de la Quick Machine Recovery, un nouvel écran de la mort en cas de plantage, de nouvelles actions intelligentes via Click to Do ainsi qu’une série de correctifs ciblés.

Comme d’habitude, je vais vous présenter toutes les nouveautés, changements et corrections de bugs de cette mise à jour facultative KB5062660 !

Windows 11 24H2 : que contient la mise à jour facultative KB5062660 ?

L’écran noir de la mort (Black Screen of Death)

Nouveau Cette mise à jour marque l’arrivée d’un nouveau design pour le fameux « écran bleu de la mort » (Blue Screen of Death, ou BSOD), qui s’affiche lors d’un crash du système. Il devient donc officieusement l’« écran noir de la mort » (Black Screen of Death, BSOD). Plus épuré et cohérent avec le style visuel de Windows 11, ce nouveau design vise à rendre les interruptions du système moins déroutantes pour l’utilisateur (selon Microsoft). Le nouvel écran de la mort lors d’un plantage de Windows 11 / Source : Microsoft

Récupération rapide de la machine (Quick Machine Recovery)

Nouveau La Quick Machine Recovery , ou récupération rapide de la machine en français, est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11. Activée par défaut, cette nouvelle fonctionnalité permet de corriger automatiquement certains problèmes qui empêchent Windows de démarrer. Comment ça marche ? Si un problème empêche Windows de démarrer, le système passe automatiquement dans l’environnement de récupération Windows (WinRE), se connecte à Internet et reçoit un correctif ciblé via Windows Update. La récupération rapide de la machine dans WinRE

Nouveau Une page spécialement dédiée à la Quick Machine Recovery (récupération rapide de la machine) est disponible dans les Paramètres -> Système -> Récupération. Elle permet d’activer et de configurer la Quick Machine Recovery, en définissant la fréquence des analyses et en choisissant quand redémarrer l’ordinateur pour appliquer les correctifs. La récupération rapide de la machine dans les Paramètres de Windows 11 Les options de la récupération rapide de la machine dans les Paramètres de Windows 11

Alignement des fenêtres (Snap)

Nouveau La fonctionnalité d’alignement des fenêtres (Snap) de Windows 11 devient plus intuitive. Désormais, si vous ouvrez par erreur la barre d’alignement (Snap Bar) en déplaçant une fenêtre en haut de l’écran, ou l’assistant d’alignement (Snap Assist) en survolant les boutons Réduire ou Agrandir, des messages d’aide s’afficheront avec des astuces pour apprendre à utiliser les raccourcis clavier et aller plus vite. Conseils dans la barre d’alignement (Snap Bar) / Source : Microsoft Conseils dans le menu volant d’alignement (Snap Flyout) / Source : Microsoft

Paramètres

Nouveau La barre de recherche est maintenant centrée en haut de l’interface, pour une meilleure visibilité. La barre de recherche centrée dans l’application Paramètres

Nouveau Sur les PC Copilot+ dotés d’un processeur Snapdragon (et uniquement si la langue d’affichage est l’anglais), un agent intelligent basé sur l’IA fait son apparition dans les Paramètres. Il facilite la recherche d’options en comprenant des requêtes formulées en langage naturel, comme « comment contrôler mon PC avec la voix » ou « mon curseur est trop petit ». Il peut même réaliser certaines actions à votre place, avec votre autorisation. Résultats d’une recherche « mon pointeur de souris est trop petit » dans les Paramètres de Windows 11, alimentés par l’agent intelligent / Source : Microsoft

Clavier tactile

Nouveau La disposition du clavier tactile « Gamepad » bénéficie désormais d’une navigation optimisée à la manette, ainsi que d’une meilleure gestion du focus pour les touches secondaires, les menus, les suggestions de mots, le changement de langue et l’accès aux paramètres. Des améliorations ont été apportées à la disposition de clavier « Gamepad » pour le clavier tactile / Source : Microsoft

Nouveau Un nouveau clavier spécialement conçu pour les manettes a également été ajouté à l’écran de verrouillage. Il permet de saisir rapidement son code PIN à l’aide de raccourcis et d’une navigation entièrement pensée pour les contrôles à la manette. Un nouveau clavier Gamepad est disponible sur l’écran de verrouillage avec une prise en charge de la connexion par code PIN / Source : Microsoft

Recall (PC Copilot+)

Qu’est-ce que Recall ? Recall est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui enregistre automatiquement des captures (appelées « instantanés ») de votre activité, afin de vous permettre de retrouver facilement un contenu que vous avez vu auparavant. Grâce à ces instantanés, vous pouvez remonter dans le temps et rechercher visuellement ce que vous faisiez sur votre PC, comme une page web, un document ou une application ouverte.

Nouveau Recall est désormais accessible aux utilisateurs situés en France et dans l’Espace économique européen (EEE). Il était jusque-là limité à certaines zones géographiques. Recall sur Windows 11 / Source : Microsoft

Nouveau Dans sa version EEE, Recall prend en charge l’exportation des instantanés afin de les partager avec des applications tierces de confiance. Comment ça marche ? Lors de la configuration initiale de la sauvegarde des instantanés, un code d’exportation unique est généré. Ce code, qui ne s’affiche qu’une seule fois, permet de déchiffrer les instantanés et est indispensable pour que les applications tierces puissent accéder à vos instantanés. En cas de perte du code, vous devrez réinitialiser Recall pour obtenir un nouveau code (Microsoft ne le conserve pas et n’est pas en mesure de le récupérer). La fenêtre avec le code d’export de Recall / Source : Microsoft Comment exporter ses instantanés Recall ? Pour exporter vos instantanés, vous avez le choix entre une exportation complète, une exportation limitée (aux 7 ou 30 derniers jours) ou bien une exportation continue. Pour lancer l’export, rendez-vous dans les Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Recall et instantanés -> Paramètres avancés, puis authentifiez-vous avec Windows Hello. La page des paramètres avancés de Recall avec l’option d’export des instantanés / Source : Microsoft

Nouveau Un nouveau bouton Réinitialiser Recall est accessible dans les Paramètres. Il permet d’effacer tous les instantanés enregistrés et de rétablir la configuration d’origine de Recall. Page des paramètres avancés de Recall avec un bouton de réinitialisation / Source : Microsoft

Click to Do (PC Copilot+)

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné.

Nouveau S’entraîner avec le coach de lecture : cette nouvelle action permet de travailler sa lecture à voix haute ainsi que sa prononciation. Il suffit de sélectionner un texte visible à l’écran, puis de cliquer sur « S’entraîner avec le coach de lecture ». Vous lisez à voix haute et l’application vous fournit un retour détaillé sur votre performance, en soulignant les points à améliorer. L’application Microsoft Reading Coach , disponible sur le Microsoft Store, est requise pour en profiter.

Nouveau Lire avec le lecteur immersif : grâce à cette action, un texte sélectionné peut être affiché dans un environnement sans distraction, pour se concentrer pleinement sur la lecture. Conçu à l’origine pour les personnes dyslexiques ou ayant des troubles de l’écriture, ce mode peut bénéficier à tous. Plusieurs options de personnalisation sont disponibles : taille et police de caractère, espacement, couleurs, lecture à voix haute, dictionnaire illustré, etc. Cette fonctionnalité est également accessible via Microsoft Reading Coach. Les nouvelles actions « S’entraîner avec le coach de lecture » et « Lire avec le lecteur immersif » dans Click to Do / Source : Microsoft

Nouveau Rédiger avec Copilot dans Word : cette nouvelle action permet de transformer un texte sélectionné (dans un e-mail ou sur une page web, par exemple) en brouillon dans Microsoft Word, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle de Copilot. Un abonnement Microsoft 365 Copilot est nécessaire pour utiliser cette fonction. La nouvelle action « Rédiger avec Copilot dans Word » dans Click to Do / Source : Microsoft

Nouveau Envoyer un message avec Teams et Planifier une réunion avec Teams : ces deux nouvelles actions facilitent l’interaction avec Microsoft Teams. En repérant une adresse e-mail à l’écran, l’utilisateur peut initier une conversation ou planifier une réunion directement depuis Click to Do. Les nouvelles actions « Envoyer un message avec Teams » et « Planifier une réunion avec Teams » dans Click to Do / Source : Microsoft

Corrections de bugs

La mise à jour facultative KB5062660 corrige également quelques problèmes et bugs, dont voici les plus importants :

Paramètres : Correctif Correction d’un bug où l’application Paramètres cessait de répondre lorsque l’ordinateur était configuré pour « Ne rien faire » à la fermeture du capot (dans Paramètres -> Système -> Alimentation et batterie). Correctif Correction d’un bug où l’application Paramètres cessait de répondre lors de l’enregistrement des informations d’identification d’un réseau Wi-Fi.

: Explorateur de fichiers : Correctif Le menu qui permet d’afficher la liste des dossiers dans le chemin actuel pouvait être tronqué et rendre la partie inférieure inaccessible. Correctif Les boîtes de dialogue de progression des opérations sur les fichiers ne s’affichaient pas toujours correctement. Correctif La page d’accueil de l’Explorateur de fichiers pouvait n’afficher qu’un seul dossier (par exemple, le Bureau) au lieu les fichiers récents et les autres emplacements attendus.

: Notifications : Correctif Le fait de cliquer sur une notification Windows n’ouvrait pas correctement l’application concernée au premier plan. Cela pouvait notamment se produire avec les notifications d’Outlook.

: Système de fichiers : Correctif Correction d’un bug affectant le système de fichiers ReFS. Il pouvait entraîner une saturation complète de la mémoire lorsqu’une application de sauvegarde traitait de très gros fichiers.

: Cartes graphiques : Correctif Certaines cartes graphiques (GPU) externes connectés en Thunderbolt n’étaient pas toujours reconnus correctement.

: Système : Correctif Après l’installation de la mise à jour de mai 2025 (et les suivantes), certains appareils pouvaient devenir instables ou ne plus répondre dans des cas spécifiques.

: Pare-feu Windows : Correctif Correction d’un problème avec le Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité qui provoquait l’apparition de l’événement 2042 (« Config Read Failed – More data is available ») dans l’Observateur d’événements.

:

Télécharger la mise à jour facultative KB5062660

Pour installer dès maintenant la mise à jour facultative de juillet 2025 (KB5062660) pour votre PC sous Windows 24H2, vous avez deux possibilités :

via Windows Update : Ouvrez les Paramètres → Windows Update . Activez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles . Cliquez sur Rechercher des mises à jour . La mise à jour « 2025-07 Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 24H2 (KB5062660) » s’affiche. Cliquez sur Installer pour la télécharger et l’installer sur votre appareil. Mise à jour facultative KB5062660 pour Windows 11 24H2

via le catalogue Microsoft Update : KB5062660 (catalog.update.microsoft.com)