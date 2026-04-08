Dans les dernières versions préliminaires de Windows 11, Microsoft a ajouté une nouveauté qui va améliorer à la fois la précision et l’accessibilité pour les personnes malvoyantes : la prise en charge native du retour haptique. Cette nouveauté permet aux périphériques compatibles (souris, pavés tactiles…) d’émettre une légère vibration pour confirmer certaines actions : accrochage d’une fenêtre sur le bord de l’écran, redimensionnement d’une fenêtre, survol du bouton « Fermer »…

Cette nouveauté est sont d’ores et déjà disponible pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider, dans les builds 26300.8155 (canal Dev) et 26220.8148 (canal Bêta) publiées simultanément le 3 avril 2026. Dans ces builds, Microsoft apporte également un changement de nomenclature : l’expérience plein écran Xbox devient officiellement le mode Xbox.

Passons en revue toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles dans une prochaine mise à jour mensuelle ou dans une future version majeure de Windows 11.

Note : les builds (26300.xxx) sur le canal Dev correspondent à Windows 11 version 26H2 – la prochaine grande mise à jour prévue au second semestre 2026 ; tandis que les builds (26220.xxx) sur le canal Bêta correspondent à les builds (26300.xxx) sur le canal Dev correspondent à– la prochaine grande mise à jour prévue au second semestre 2026 ; tandis que les builds (26220.xxx) sur le canal Bêta correspondent à Windows 11 version 25H2 – la version actuelle de Windows 11.

Retour haptique pour les périphériques compatibles

Windows 11 prend désormais en charge nativement le retour haptique sur les périphériques d’entrée compatibles, c’est-à-dire les souris et pavés tactiles dotés d’un moteur haptique.

Concrètement, une légère vibration se déclenche lors de certaines actions précises : l’alignement d’objets dans PowerPoint, l’accrochage d’une fenêtre contre le bord de l’écran, le redimensionnement d’une fenêtre ou encore le survol du bouton « Fermer ». Le système renvoie ainsi un retour physique immédiat, permettant de confirmer une action sans avoir à regarder l’écran — un ajout utile pour l’accessibilité, notamment pour les personnes malvoyantes.

Pour configurer ces effets haptiques, il faut se rendre dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Souris -> Signaux haptiques.

Notez toutefois que les périphériques compatibles sont encore peu répandus : les pavés tactiles à retour haptique sont surtout répandus du côté des MacBook et les souris concernées appartiennent généralement au segment haut de gamme.

L’expérience plein écran Xbox change de nom

L’expérience plein écran Xbox, qui permet de transformer l’interface de Windows en un environnement orienté jeu, s’appelle désormais officiellement mode Xbox. Microsoft en profite également pour revoir l’écran d’accueil qui s’affiche lors de la première activation du mode, pour une expérience d’introduction plus soignée.

Le bouton « Mode Xbox » dans l’application Xbox de Windows 11 / Source : @ROGAllyLife

Pour plus d’informations sur ce mode, consultez ce tutoriel :

Autres changements et améliorations

Ces builds intègrent également plusieurs évolutions complémentaires.

Windows 11 version 25H2 gagne le mode impression protégé Windows. Une nouvelle icône signale désormais dans les paramètres d’impression si l’imprimante sélectionnée prend en charge le mode d’impression protégé de Windows (Windows Protected Print Mode) — un mode de sécurité qui écarte les pilotes tiers (souvent vecteurs de failles) au profit de la pile d’impression moderne de Windows. Microsoft avait déjà intégré cette nouveauté dans le canal Dev (Windows 11 26H2), elle arrive maintenant dans le canal Bêta (Windows 11 25H2).

Côté performances, Microsoft améliore également le lancement des applications configurées pour démarrer automatiquement avec Windows, avec des temps de chargement optimisés.

Toutes ces fonctionnalités en cours de développement sont prévues pour Windows 11 26H2 – la prochaine version majeure attendue pour la fin de l’année 2026 – ainsi que pour Windows 11 25H2 – la version actuelle de Windows 11.

Historique des builds Insider Preview de Windows 11

Si vous les avez manquées, voici les précédentes builds Insider Preview de Windows 11 avec les nouveautés à venir :