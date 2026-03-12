À partir d’avril 2026, le mode Xbox débarque sur tous les PC Windows 11. Annoncé lors de la Game Developers Conference (GDC), ce nouveau mode transforme votre ordinateur en une véritable console de salon, avec une interface plein écran pensée pour être utilisée entièrement à la manette.

Si vous suivez Le Crabe Info, vous connaissez peut-être déjà cette fonctionnalité sous un autre nom : l’expérience plein écran Xbox (ou Full Screen Experience, FSE). Le mode Xbox correspond en fait à cette même interface, désormais officialisée par Microsoft et destinée à être déployée plus largement.

Une interface plein écran optimisée pour la manette

Concrètement, le mode Xbox remplace l’interface habituelle de Windows par un tableau de bord en plein écran, pensé de A à Z pour être navigué à la manette. Depuis cette interface inspirée des consoles Xbox, vous pouvez accéder directement à votre bibliothèque de jeux, au Xbox Game Pass, à la Game Bar ainsi qu’aux fonctionnalités sociales Xbox (liste d’amis, messagerie, partage…).

Les jeux installés depuis différentes plateformes — y compris Steam — sont regroupés dans une bibliothèque unifiée, présentée sous forme de grandes tuiles, comme sur une Xbox Series X ou Series S.

L’expérience plein écran Xbox / Le Crabe Info

Notez que vous pouvez à tout moment revenir au Bureau Windows en appuyant sur la touche Windows ou en utilisant le raccourci clavier Win + F11 .

Basculer vers le Bureau Windows depuis l’expérience plein écran Xbox / Le Crabe Info

Autre avantage intéressant : lorsque ce mode est actif, certaines activités en arrière-plan sont limitées, ce qui peut libérer davantage de ressources système pour les jeux.

Disponible en 2026… mais pas partout

Microsoft prévoit un déploiement progressif au cours de l’année 2026, sur tous les types d’appareils sous Windows 11 : PC de bureau, PC portables, tablettes et consoles portables (handhelds).

Toutefois, le lancement initial pourrait être réservé à certains marchés uniquement. Selon des informations repérées dans le code de Windows 11, les pays de l’Espace économique européen (EEE) — dont la France — ne seraient pas inclus dans le déploiement initial. Nous autres utilisateurs européens pourrions donc devoir patienter un peu plus longtemps avant d’en profiter.

Since the announcement specified that only "select markets" would get Xbox Mode/FSE to start, you might be wondering what markets *won't* get it.



The EEA will not get it in April. pic.twitter.com/6LMOJ9l1Nh — phantomofearth ☃️ (@phantomofearth) March 11, 2026

Vous voulez l’essayer dès maintenant ?

Bonne nouvelle : le mode Xbox (sous le nom « expérience plein écran Xbox ») est déjà présent dans Windows 11, depuis la mise à jour de décembre 2025 (KB5072033). Il est possible de l’activer manuellement, même sur un PC de bureau classique, sans attendre le déploiement officiel d’avril.

Je vous explique tout ça dans cet tutoriel dédié :

