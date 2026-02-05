Microsoft vient d’annoncer la fin de Visionneuse 3D (3D Viewer), son application dédiée à la visualisation de fichiers 3D sur Windows. L’application, qui permettait d’ouvrir et de manipuler des modèles 3D depuis l’Explorateur de fichiers, sera retirée du Microsoft Store le 1er juillet 2026. Cette décision confirme que Microsoft tourne définitivement la page de la réalité mixte.

Fin de partie pour l’application Visionneuse 3D

L’application Visionneuse 3D (3D Viewer) a été officiellement dépréciée par Microsoft. Concrètement, cela signifie que Microsoft ne développera plus de nouvelles fonctionnalités pour cette application et que son support technique est arrêté. Et à partir du 1er juillet 2026, il ne sera plus possible de la télécharger depuis le Microsoft Store.

Pour ceux qui utilisent encore l’application et si vous l’avez déjà installée sur votre PC, vous pourrez tout de même continuer à l’utiliser même après cette date butoir. Microsoft ne forcera pas sa désinstallation, mais l’application ne recevra plus aucune mise à jour.

Il est intéressant de noter que Visionneuse 3D était préinstallée sur certains ordinateurs sous Windows 10, ce qui témoigne de l’importance que Microsoft accordait à cette fonctionnalité à l’époque. En revanche, l’application n’a jamais été préinstallée sur Windows 11, un signe annonciateur de son déclin.

Babylon.js Sandbox comme alternative

Pour remplacer Visionneuse 3D (3D Viewer), Microsoft recommande officiellement Babylon.js Sandbox. Il s’agit d’une application web qui fonctionne directement dans votre navigateur web, sans nécessiter d’installation. Elle permet de visualiser des modèles 3D et offre même la possibilité de tester différentes conditions d’éclairage sur vos fichiers.

L’avantage de cette solution est qu’elle est accessible depuis n’importe quel ordinateur disposant d’un navigateur moderne. En revanche, elle nécessite une connexion internet, contrairement à 3D Viewer qui fonctionnait en local.

La fin d’une ère pour Windows Mixed Reality

L’arrêt de Visionneuse 3D s’inscrit dans une tendance plus large chez Microsoft. L’entreprise abandonne progressivement toutes les applications liées à son ancien écosystème de réalité mixte, virtuelle et augmentée. Par exemple, Paint 3D, l’application de dessin et de modélisation 3D qui devait révolutionner le célèbre Paint, a été déprécié en août 2024.

Ces abandons successifs montrent que Microsoft a définitivement tourné la page de Windows Mixed Reality et de ses ambitions dans ce domaine. Microsoft concentre désormais ses efforts sur d’autres technologies, notamment l’intelligence artificielle avec ses investissements massifs dans OpenAI et l’intégration de Copilot dans Windows.

Ce qu’il faut retenir