La mise à jour d’avril 2026 (KB5083769) de Windows 11 perturbe le fonctionnement de plusieurs logiciels de sauvegarde tiers. En cause : le blocage délibéré du pilote psmounterex.sys par Microsoft qui l’a ajouté à sa liste noire officielle. Si vous ne pouvez plus monter ou restaurer vos images de sauvegarde depuis cette mise à jour, voici ce qui se passe et quoi faire.

La cause : le blocage d’un pilote vulnérable depuis 2023

Le pilote noyau psmounterex.sys de Windows est affecté par une faille de sécurité (CVE-2023-4389) depuis octobre 2023. Parce qu’il s’exécute au niveau le plus profond de Windows avec des droits système complets, l’exploitation de ce pilote permettrait à un attaquant de prendre le contrôle de votre machine ou d’y exécuter du code malveillant — une vulnérabilité que Microsoft classe de haute sévérité.

Avec la mise à jour d’avril 2026, Windows bloque désormais le chargement des versions vulnérables de ce pilote via la liste de blocage des pilotes vulnérables de Microsoft (Microsoft Vulnerable Driver Blocklist), un mécanisme introduit en 2022 qui empêche par défaut le chargement de pilotes connus pour présenter des failles de sécurité. Le problème, c’est que certains logiciels de sauvegarde s’appuient encore sur ce pilote pour monter des images de sauvegarde.

Quels logiciels de sauvegarde sont touchés ?

Les logiciels de sauvegarde qui s’appuient sur le pilote psmounterex.sys sont directement impactées. Parmi elles : Macrium Reflect (versions 8.x), Acronis Cyber Protect Cloud, UrBackup Server et NinjaOne Backup. Les utilisateurs de Macrium Reflect X (version 10) ne sont pas concernés car cette version n’utilise plus ce pilote.

Il est à noter que Macrium avait déjà publié un correctif pour cette faille dès octobre 2023, dans les versions 8.0.7690 et 8.1.7675. Ceux qui n’ont pas installé ces nouvelles versions tournent donc encore sur le pilote vulnérable, d’où le blocage.

Le montage des images de sauvegarde échoue

Après l’installation de la mise à jour d’avril 2026, les logiciels de sauvegarde concernés ne peuvent plus monter d’images de sauvegarde comme lecteurs virtuels. Naviguer dans une image ou lancer une restauration aboutit à des erreurs ou des délais d’attente dépassés, accompagnés de messages tels que « The backup has failed because Microsoft VSS has timed out during the snapshot creation » ou le code d’erreur VSS_E_BAD_STATE . Le service VSS (Volume Shadow Copy Service), qui permet de capturer l’état d’un disque à un instant donné, se retrouve bloqué dans le processus.

Pour savoir si c’est le blocage du pilote psmounterex.sys qui est responsable des problèmes que vous rencontrez avec votre logiciel de sauvegarde, vous pouvez ouvrir l’Observateur d’événements (clic droit sur Démarrer -> Observateur d’événements), puis vous rendre dans Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\CodeIntegrity\Operational et cherchez l’Event ID 3077 avec le Policy ID {D2BDA982-CCF6-4344-AC5B-0B44427B6816} .

Ce que Microsoft recommande

Microsoft recommande simplement de mettre à jour votre logiciel de sauvegarde vers une version plus récente qui embarque un pilote corrigé. Commencez par vérifier si une mise à jour est disponible directement depuis l’interface du logiciel ou rendez-vous sur le site web de l’éditeur si votre logiciel ne propose pas de mise à jour automatique. En dernier recours, contactez le support pour savoir si la version de votre logiciel est concernée et quelle mise à jour installer.

Le pilote psmounterex.sys restera bloqué indéfiniment. Tant que votre application de sauvegarde n’aura pas été mise à jour, les opérations de montage et de restauration d’images continueront à échouer.

Ce qu’il faut retenir