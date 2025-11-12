Windows 11 23H2 : c’est la fin du support, mettez à jour votre PC !

Ce 11 novembre 2025, Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 11 version 23H2 (éditions Famille et Professionnel). Cette décision s’inscrit dans le cycle de vie normal de Windows 11, qui prévoit 24 mois de support pour les éditions grand public.

Si vous êtes encore sur cette ancienne version de Windows 11 sortie en octobre 2023, votre PC ne reçoit plus de mises à jour de sécurité ni de correctifs mensuels, ce qui le rend potentiellement vulnérable face aux nouvelles menaces. Ne tardez pas à le mettre à niveau vers Windows 11 version 25H2 – la dernière version en date publiée en septembre 2025 – pour rester protégé.

Windows 11 23H2 arrive en fin de support

Après plusieurs rappels ces derniers mois, Microsoft a confirmé la fin de la prise en charge de Windows 11 version 23H2. Depuis le 11 novembre 2025, les PC sous Windows 11 23H2 ne reçoivent donc plus aucune mise à jour de sécurité et ne sont plus protéger contre les nouvelles menaces.

Cette échéance ne concerne que les éditions grand public (Famille et Professionel) ; les éditions destinées aux professionnels et aux établissements scolaires (Éducation, Entreprise) bénéficient en effet d’un cycle de vie plus long.

Édition Fin du support de Windows 11 23H2 Durée totale de support – Famille

– Professionnel 11 novembre 2025 24 mois – Éducation

– Entreprise

– IoT Entreprise 10 novembre 2026 36 mois

Mettez à jour votre PC vers Windows 11 25H2 pour rester protégé

Microsoft recommande vivement de passer à Windows 11 version 25H2, également appelé « Windows 11 2025 ». Cette version, sortie en septembre 2025, est la plus récente et est prise en charge jusqu’en octobre 2027 pour les éditions Famille et Professionnel.

Si votre PC est éligible, vous pouvez l’installer directement via Windows Update :

Ouvrez les Paramètres -> Windows Update. Cliquez sur Rechercher des mises à jour. Si Microsoft a rendu la mise à jour disponible pour votre appareil, vous verrez apparaître l’option « Télécharger et installer Windows 11, version 25H2 ».

La version 25H2 de Windows 11 proposée dans les Paramètres -> Windows Update

Notez que le déploiement se fait progressivement : tous les PC compatibles peuvent ne pas recevoir la mise à jour tout de suite, afin de limiter les éventuels problèmes de compatibilité.

Pour voir toutes les méthodes d’installation de Windows 11 25H2, je vous invite à consulter ce tutoriel complet :

En résumé