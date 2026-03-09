Si vous utilisez l’Explorateur de fichiers en mode sombre, vous l’avez sûrement vécu : un flash blanc surgit à l’écran au moment d’ouvrir un dossier ou lorsque vous redimensionnez une fenêtre de l’Explorateur de fichiers. Ce bug traîne en effet depuis l’automne 2025. Microsoft vient enfin de le corriger dans ses dernières builds Insider Preview — et ce n’est pas la seule nouveauté au programme, puisque la protection de l’administrateur fait également son grand retour.

Explorateur de fichiers : les flashs blancs en mode sombre enfin corrigés

Trois améliorations sont au programme pour l’Explorateur de fichiers.

La plus attendue concerne les flashs blancs qui apparaissaient lors de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre ou d’un nouvel onglet lorsque l’Explorateur de fichiers était configuré pour démarrer sur « Ce PC ». Ces flashs blancs pouvaient également survenir lors du redimensionnement d’une fenêtre.

Ce bug était présent depuis l’automne 2025 à la suite de l’extension du mode sombre aux boîtes de dialogue de l’Explorateur de fichiers.

Un écran blanc apparaissait brièvement lorsque l’on naviguait dans l’Explorateur de fichiers / Le Crabe Info

Deux autres améliorations accompagnent ce correctif. D’abord, la saisie vocale (raccourci Win + H) peut désormais être utilisée directement dans le champ de renommage d’un fichier ou d’un dossier. Ensuite, Microsoft indique avoir amélioré la fiabilité du mécanisme de déblocage des fichiers téléchargés depuis Internet. Pour rappel, depuis la mise à jour d’octobre 2025, l’Explorateur de fichiers bloque automatiquement l’aperçu de ces fichiers afin de prévenir une fuite des hachages NTLM.

La protection de l’administrateur fait son retour

La protection de l’administrateur fait son grand retour dans Windows 11. Microsoft avait désactivé la fonctionnalité le 23 janvier 2026 en raison d’un problème de fiabilité qui a détectée lors de son déploiement. À l’époque, la firme avait promis une réactivation dans une prochaine version : c’est chose faite.

Pour rappel, ce nouveau mécanisme de sécurité permet de mieux encadrer l’utilisation des droits d’administrateur en adoptant une approche « just-in-time » : lorsqu’une action nécessite des privilèges élevés, Windows génère un jeton administrateur temporaire après une authentification via Windows Hello, puis le détruit aussitôt la tâche terminée. Les droits ne sont donc jamais laissés ouverts en permanence, ce qui limite considérablement la surface d’attaque pour les logiciels malveillants.

La nouvelle fonctionnalité « Protection de l’administrateur » dans l’application Sécurité Windows de Windows 11 / Source : Microsoft

La fonctionnalité reste désactivée par défaut et doit être activée manuellement, soit via une stratégie de groupe, soit via OMA-URI dans Intune pour les environnements d’entreprise.

Le bandeau de partage devient moins intrusif

Le bandeau de partage (drag tray) — le panneau qui s’affiche quand vous faites glisser un élément vers le haut de l’écran pour le partager — a été revu suite aux retours de certains utilisateurs. L’aperçu qui apparaît lorsque vous vous approchez du bord de l’écran est désormais plus petit, ce qui limite les déclenchements involontaires. Microsoft indique également que le bandeau de partage est plus facile à fermer lors d’interactions près du haut de l’écran.

Le bandeau de partage apparaît en haut de l’écran lorsque vous faites glisser un fichier depuis l’Explorateur de fichiers ou le Bureau / © Microsoft

Tous ces changements sont pour l’instant disponibles dans les builds Insider Preview de Windows 11 — des versions de test réservées aux membres du programme Windows Insider — et plus précisément dans la build 26300.7965 (canal Dev) et la build 26220.7961 (canal Bêta) .

Si tout se passe bien, vous devriez les retrouver dans une prochaine mise à jour mensuelle de Windows 11.

