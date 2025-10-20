Windows 11 : la gestion des appareils mobiles intégrée aux Paramètres, et plus encore (Insider Preview)

Ce 17 octobre 2025, Microsoft a publié deux nouvelles builds (en cours de développement) de Windows 11, exclusivement pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider : la build 26220.6972 pour Windows 11 25H2 (dans le canal Dev) et la build 26120.6972 pour Windows 11 24H2 (dans le canal Bêta). Elles sont distribuées via la mise à jour KB5067106 sur Windows Update.

Dans cette nouvelle build, Microsoft introduit une meilleure intégration des appareils mobiles, améliore l’expérience sombre dans l’Explorateur de fichiers et facilite l’accès aux avantages de votre compte Microsoft via le menu Démarrer.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour publique de Windows 11 !

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 ?

Appareils mobiles : une gestion plus simple depuis les Paramètres

Vous pouvez désormais ajouter et gérer vos appareils mobiles directement depuis les Paramètres de Windows 11. Une nouvelle section « Appareils mobiles » a été ajoutée dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils, vous permettant de :

consulter la liste des appareils mobiles connectés ;

ajouter de nouveaux appareils mobiles ;

gérer certaines fonctionnalités comme l’utilisation de l’appareil mobile comme caméra ou l’accès aux fichiers de l’appareil mobile depuis l’Explorateur de fichiers.

Nouvelle page « Appareils mobiles » dans les Paramètres pour gérer et ajouter des appareils mobiles / © Microsoft

Une intégration bienvenue qui renforce la continuité entre votre téléphone et votre PC Windows.

Menu Démarrer : un accès direct aux avantages de votre compte Microsoft

Un nouveau raccourci « Voir mes avantages » a été ajouté dans la boîte de dialogue « Contrôle de compte » dans le menu Démarrer. En cliquant dessus, vous êtes redirigé vers la page des avantages liés à votre compte Microsoft sur le site account.microsoft.com.

La boîte de dialogue « Contrôle de compte » dans le menu Démarrer avec le nouveau lien « Afficher mes avantages » qui amène directement à la page des avantages sur account.microsoft.com / © Microsoft

Ce raccourci facilite l’accès à tous les services inclus avec votre compte Microsoft, qu’il s’agisse d’un abonnement Microsoft 365 Personnel, du Game Pass ou d’autres offres promotionnelles.

Game Pass : une mise à jour des références dans les Paramètres

Microsoft a ajusté les références à ses offres Game Pass dans les Paramètres de Windows 11 afin de refléter les changements de nom ou de contenu des formules disponibles. Si vous utilisez le Game Pass sur PC, vous remarquerez que les libellés sont maintenant alignés avec le nouveau branding.

La page d’accueil des Paramètres reflète la nouvelle image de marque et les avantages du Game Pass / © Microsoft

Explorateur de fichiers : un mode sombre encore plus cohérent

Les améliorations du mode sombre dans l’Explorateur de fichiers se poursuivent. Cette build rend le mode sombre actif également dans la boîte de dialogue « Options des dossiers ».

La boîte de dialogue « Options des dossiers » en mode sombre / © Microsoft

Ce petit détail renforce la cohérence visuelle de l’interface quand vous utilisez le mode sombre.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26220.6972 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11