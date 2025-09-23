Windows 11 : Copilot s’invite maintenant dans la barre des tâches (Insider Preview)

Ce 19 septembre 2025, Microsoft a publié deux nouvelles builds (en cours de développement) de Windows 11, exclusivement pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider : la build 26200.6690 pour Windows 11 version 25H2 (dans le canal Dev) et la build 26100.6690 pour Windows 11 version 24H2 (dans le canal Bêta).

Dans ces nouvelles builds – déployées via la mise à jour KB5065786 sur Windows Update, on trouve plusieurs nouveautés : l’arrivée de Copilot dans la barre des tâches, l’apparition d’une fonctionnalité de traduction dans Click to Do, un nouveau menu contextuel pour les fonds d’écran « Windows à la une » ainsi qu’une refonte de la gestion des comptes dans l’application Paramètres.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour publique de Windows 11 !

Quelles sont les nouveautés dans cette version de développement de Windows 11 ?

Barre des tâches : une nouvelle option « Partager avec Copilot »

Microsoft n’en a pas fini avec l’intégration de Copilot – son assistant IA – dans son système d’exploitation.

À l’image de ce qui existe déjà avec Teams, il est désormais possible de survoler une application ouverte dans la barre des tâches pour y voir apparaître un nouvelle bouton « Partager avec Copilot ». Celui-ci permet de démarrer une conversation avec Copilot et d’utiliser Copilot Vision pour analyser ce qui est affiché dans l’application. L’assistant peut alors proposer des informations, des analyses ou des suggestions basées sur le contenu visible à l’écran.

Le nouveau bouton « Partager avec Copilot » lors du passage de la souris sur l’application Microsoft Edge dans la barre des tâches / © Microsoft

Les commandes de Copilot Vision après avoir cliqué sur le nouveau bouton « Partager avec Copilot » / © Microsoft

Click to Do : la traduction de texte propulsée par Copilot

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Click to Do permet maintenant de traduire du texte dans une autre langue, une nouvelle fonctionnalité propulsée par… Copilot. Lorsque vous sélectionnez un texte affiché à l’écran dans une langue différente de celle de votre système, une suggestion de traduction apparaît automatiquement. Le texte sélectionné est envoyé à l’application Copilot, qui se charge de le traduire et de l’afficher dans l’interface.

La nouvelle option dans le menu de Click to DO qui permet de traduire ce qui est affiché à l’écran / © Microsoft

Cette fonctionnalité nécessite la présence de la nouvelle interface de Copilot introduite dans les précédentes builds (qui est déployée de façon progressive). Elle n’est pas encore disponible pour les utilisateurs situés dans l’Espace économique européen (EEE) ni en Chine.

« Windows à la une » : de nouvelles options dans le menu contextuel

Qu’est-ce que « Windows à la une » (Windows Spotlight) ? Windows Spotlight est une fonctionnalité qui permet d’afficher chaque jour une nouvelle image sur l’écran de verrouillage ou en arrière-plan du Bureau. Elle ne se limite pas aux photos : elle peut aussi afficher des suggestions, anecdotes ou encore des astuces.

Pour les utilisateurs qui utilisent « Windows à la une » comme arrière-plan du Bureau (option activable dans les Paramètres -> Personnalisation -> Arrière-plan), deux nouvelles options sont disponibles en faisant un clic droit sur le Bureau :

« En savoir plus sur cet arrière-plan » : pour obtenir des informations sur l’image affichée ;

: pour obtenir des informations sur l’image affichée ; « Image d’arrière-plan suivante » : pour passer immédiatement à l’image suivante.

Refonte de la gestion des comptes dans les Paramètres

Dans cette nouvelle build de Windows 11, Microsoft a simplifié la gestion des comptes utilisateur. La section « E-mail et comptes » dans les Paramètres -> Comptes a été renommée en « Vos comptes » et l’interface a été retravaillée pour rendre l’ajout ou la modification d’un compte utilisateur plus simple et plus clair.

Historique des versions de développement de Windows 11