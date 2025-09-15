Windows 11 : de nouveaux émojis et des améliorations pour Click to Do et le Narrateur (Insider Preview)

Ce 12 septembre 2025, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour préliminaire de Windows 11, destinée aux utilisateurs inscrits au programme Windows Insider. C’est une mise à jour partagée, elle s’adresse à la fois à la version 25H2 (dans le canal Dev) et la version 24H2 (dans le canal Bêta) de Windows 11.

Dans cette mise à jour de préliminaire – diffusée via la mise à jour KB5065779 sur Windows Update, on trouve plusieurs nouveautés : de nouveaux émojis provenant de la version 16.0 de la norme Unicode, une nouvelle action pour les manettes Xbox ou encore des améliorations pour Click to Do et le Narrateur.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour publique de Windows 11 !

Note : la mise à jour fait évoluer Windows 11 vers la build 26220.6682 pour la version 25H2, et vers la build 26120.6682 pour la version 24H2.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 ?

De nouveaux émojis font leur apparition

Cette mise à jour ajoute la compatibilité avec Emoji 16.0, ce qui signifie que de nouveaux émojis sont maintenant disponibles dans Windows 11. Vous pouvez les insérer facilement depuis le panneau des émojis, accessible via le raccourci clavier Win + . .

Les nouveaux émojis ajoutés dans la mise à jour Emoji 16.0 / © Microsoft

Voici les nouveaux émojis et leurs significations :

Visage avec cernes : fatigue ou manque de sommeil.

fatigue ou manque de sommeil. Empreinte digitale : identité ou sécurité.

identité ou sécurité. Légume racine : alimentation saine ou jardinage.

alimentation saine ou jardinage. Arbre sans feuilles : hiver.

hiver. Harpe : musique ancienne.

musique ancienne. Pelle : jardinage.

jardinage. Éclaboussure : expression artistique.

Manettes Xbox : une nouvelle action pour le bouton Xbox

Une nouvelle action est désormais disponible pour les manettes Xbox connectées à un PC : un appui long sur le bouton Xbox ouvre maintenant la vue Tâches (Task View), qui affiche toutes les fenêtres ouvertes. L’appui court continue d’ouvrir la barre de jeu, tandis que l’appui prolongé permet toujours d’éteindre la manette.

Microsoft 365 : Windows prévient en cas de problème de paiement

Si votre abonnement Microsoft 365 a un problème, comme un paiement qui n’a pas abouti, Windows vous prévient automatiquement grâce à un nouvel écran SCOOBE (Second Chance OOBE). Ce message vous permet de vérifier rapidement votre moyen de paiement et de le mettre à jour en quelques clics, afin d’éviter toute interruption de votre abonnement.

Un écran SCOOBE pour vous avertir que votre abonnement Microsoft 365 a expiré / © Microsoft

Click to Do : une meilleure intégration de Copilot sur les PC Copilot+

Qu’est-ce que Click to Do ? Click to Do (cliquer pour faire) est une fonctionnalité exclusive aux PC Copilot+ qui permet d’effectuer automatiquement certaines actions, appelées actions intelligentes, sur du texte ou une image sélectionné. Il suffit d’appuyer sur les touches Win + clic de souris ou Win + Q pour entrer dans Click to Do et effectuer des actions sur ce que vous avez cliqué.

Sur les PC Copilot+, Click to Do profite de plusieurs améliorations :

Une nouvelle zone de saisie permet de taper directement une question ou une demande à l’ assistant Copilot . Des suggestions préremplies sont proposées en fonction du texte sélectionné à l’écran, grâce à une intelligence artificielle intégrée (Phi-Silica) qui fonctionne sans connexion Internet. Pour l’instant, cette nouveauté n’est pas disponible en Europe ni en Chine. Nouvelle zone de saisie « Demander à Copilot » en haut du menu contextuel de Click to Do / © Microsoft

Une nouvelle animation accompagne le geste de balayage depuis le bord droit de l’écran.

Le menu contextuel met désormais en avant les actions les plus utilisées ou les plus récentes , facilitant la découverte des fonctionnalités dopées à l’IA. Une action classée comme populaire dans le menu contextuel de Click to Do / © Microsoft

L’action « Résumer » a été ajustée pour fournir des résumés plus courts et plus précis.

Narrateur : une expérience améliorée avec les documents Word

Qu’est-ce que le Narrateur ? Le Narrateur est un lecteur d’écran intégré à Windows qui lit à voix haute le texte affiché à l’écran et décrit les événements, comme les alertes ou les erreurs système. Il est conçu pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d’utiliser leur ordinateur sans avoir recours à un logiciel tiers. Le Narrateur permet de naviguer dans les menus, de lire des documents ou encore d’interagir avec des applications.

Le lecteur d’écran Narrateur a reçu plusieurs améliorations importantes pour rendre la lecture et l’édition de documents Word plus fluide, fiable et naturelle :

Voix plus naturelle : lorsqu’il annonce des titres ou signale des erreurs de grammaire ou d’orthographe, le Narrateur n’augmente plus brutalement le ton de la voix. L’écoute devient ainsi plus douce et moins perturbante.

: lorsqu’il annonce des titres ou signale des erreurs de grammaire ou d’orthographe, le Narrateur n’augmente plus brutalement le ton de la voix. L’écoute devient ainsi plus douce et moins perturbante. Navigation dans les notes de bas de page : il est maintenant plus simple de se déplacer entre les notes. Le numéro de chaque note est clairement annoncé, ce qui aide à suivre les références.

: il est maintenant plus simple de se déplacer entre les notes. Le numéro de chaque note est clairement annoncé, ce qui aide à suivre les références. Lecture continue fiable : le Narrateur ne s’interrompt plus inopinément lors de la lecture de longs passages. La lecture se poursuit de manière fluide jusqu’à la fin.

: le Narrateur ne s’interrompt plus inopinément lors de la lecture de longs passages. La lecture se poursuit de manière fluide jusqu’à la fin. Lecture des commentaires : en passant du texte principal au panneau de commentaires, le Narrateur conserve désormais le focus, permettant de lire les commentaires sans perdre le contexte.

Pour la lecture de listes :

Annonces cohérentes et claires : les listes sont maintenant annoncées de façon uniforme, quel que soit le mode de navigation utilisé. Le style et le niveau des listes sont indiqués selon le niveau de détail choisi par l’utilisateur.

: les listes sont maintenant annoncées de façon uniforme, quel que soit le mode de navigation utilisé. Le style et le niveau des listes sont indiqués selon le niveau de détail choisi par l’utilisateur. Navigation facilitée : vous pouvez désormais vous déplacer rapidement d’un élément à l’autre d’une liste avec les touches Ctrl + Flèche haut ou bas .

Pour la lecture de tableaux :

Navigation rapide dans les cellules : en mode analyse (Scan Mode), de nouveaux raccourcis permettent d’aller directement au début ou à la fin d’une ligne ou colonne : Début de ligne : Ctrl + Alt + , Fin de ligne : Ctrl + Alt + . Début de colonne : Ctrl + Alt + Maj + , Fin de colonne : Ctrl + Alt + Maj + .

: en mode analyse (Scan Mode), de nouveaux raccourcis permettent d’aller directement au début ou à la fin d’une ligne ou colonne : Annonces à la fin du tableau : lorsqu’on atteint la dernière cellule d’un tableau modifiable, le Narrateur le signale clairement pour éviter les erreurs ou ajouts accidentels.

: lorsqu’on atteint la dernière cellule d’un tableau modifiable, le Narrateur le signale clairement pour éviter les erreurs ou ajouts accidentels. Annonces plus pertinentes : le message « entrée dans un tableau » n’est plus répété inutilement lorsqu’on passe d’une cellule à une autre.

: le message « entrée dans un tableau » n’est plus répété inutilement lorsqu’on passe d’une cellule à une autre. Sélections mieux annoncées : lorsque vous sélectionnez plusieurs cellules en même temps, le Narrateur indique clairement l’étendue de la sélection.

: lorsque vous sélectionnez plusieurs cellules en même temps, le Narrateur indique clairement l’étendue de la sélection. Signalement des tableaux non uniformes : si un tableau présente une structure irrégulière (lignes ou colonnes manquantes), le Narrateur vous en informe, ce qui est très utile pour comprendre l’organisation du contenu.

Paramètres : retour de la page « Paramètres avancés »

Après une brève suspension, la page Paramètres avancés est de retour dans l’application Paramètres, mais sans les options « Activer les chemins longs » et « Espaces de travail virtuels » (temporairement désactivées).

La sous-page « Explorateur de fichiers » de la nouvelle page « Paramètres avancés » dans les Paramètres / Source : Microsoft

Menu Démarrer : des suggestions pour Copilot

Dans la section « Recommandé » du menu Démarrer, des exemples de requêtes sont désormais affichés pour inciter les utilisateurs à essayer Copilot, comme par exemple demander la création d’une image.

Historique des préversions de Windows 11