Windows 11 : l’Explorateur de fichiers gagne des raccourcis au survol de la souris, et plus encore (Insider Preview)

Ce 5 septembre 2025, Microsoft a déployé une nouvelle version préliminaire de Windows 11 version 24H2, pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et qui ont choisis le canal bêta.

Dans cette version bêta – numérotée 26120.5790 et diffusée via la mise à jour KB5065779 sur Windows Update, on trouve plusieurs nouveautés : de nouvelles actions dans l’Explorateur de fichiers, une dictée vocale plus fluide dans l’application Accès vocal ou encore la prise en charge des effets Windows Studio sur plus de caméras.

Découvrons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles pour le grand public dans une future mise à jour de Windows 11.

Table des matières

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 24H2 ?

Explorateur de fichiers : de nouvelles actions au survol de la souris

L’accueil de l’Explorateur de fichiers intègre de nouvelles actions lorsque l’on survole un fichier avec le curseur de la souris. En plaçant la souris sur un fichier, des commandes rapides s’affichent, comme « Ouvrir l’emplacement du fichier » ou « Demander à Copilot à propos de ce fichier ».

De nouvelles actions s’affichent lorsque l’on survole des fichiers dans l’accueil de l’Explorateur de fichiers / Source : Microsoft

Ces actions visent à simplifier la gestion des fichiers et à encourager l’usage de Copilot pour interagir avec vos documents. Elle nécessite d’être connecté avec un compte Microsoft. Le support des comptes professionnels ou scolaires (Entra ID) arrivera plus tard. Cette nouveauté n’est pas encore disponible pour les utilisateurs européens.

Accès vocal : une dictée plus fluide, plus naturelle (PC Copilot+)

Sur les PC Copilot+, Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’application Accès vocal : la dictée vocale fluide. Celle-ci permet de dicter du texte plus naturellement, avec des corrections automatiques de la grammaire, de la ponctuation et des tics de langage (comme les « euh » ou « hum »). Le but est de réduire au maximum les interventions manuelles nécessaires après la dictée.

La nouvelle fonctionnalité « Dictée fluide » dans l’application Accès vocal / Source : Microsoft

Cette fonctionnalité repose sur des petits modèles de langage (Small Language Models, SLM) qui sont exécutés en local, pour une dictée rapide et respectueuse de la vie privée. Elle est activée par défaut, mais peut être désactivée dans les paramètres de Accès vocal ou à la voix, en disant « désactiver la dictée fluide ».

Elle fonctionne dans toutes les applications de saisie de texte, sauf dans les champs sensibles (mots de passe, codes PIN) pour des raisons de sécurité. Pour l’instant, elle est uniquement disponible pour les PC Copilot+ configurés en anglais.

Les effets Windows Studio disponibles sur plus de caméras (PC Copilot+)

Les effets Windows Studio – comme le flou d’arrière-plan ou la correction du regard – sont désormais disponibles sur un plus grand nombre de caméras externes.

Sur les PC Copilot+ compatibles, il est maintenant possible d’activer ces effets sur des webcams USB ou sur la caméra arrière intégrée à certains appareils. Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Caméras, sélectionner la caméra concernée puis activer l’option « Utiliser les effets Windows Studio ».

Nouvelle option dans les Paramètres pour activer les effets Windows Studio sur une caméra USB / Source : Microsoft

Une fois activés, ces effets sont accessibles depuis les paramètres de la caméra, ou rapidement via les paramètres rapides de la barre des tâches via Win + A .

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité est seulement disponibles pour les PC Copilot+ équipés de processeurs Intel. Les appareils AMD et Snapdragon la recevront dans les semaines à venir.

Autres changements

  • L’agent intelligent dans les Paramètres – installé dans la barre de recherche, il comprend des requêtes en langage naturel (disponible uniquement sur les PC Copilot+) – commence à être déployé aux Insiders ayant défini le français comme langue principale d’affichage.
  • L’ancienne page « Espace développeurs » a été restaurée par Microsoft, elle avait été remplacée par une nouvelle page « Paramètres avancés » dans les Paramètres -> Système. Microsoft indique c’est temporaire et que la nouvelle page reviendra bientôt.

Comment installer et tester cette préversion (et les futures) ?

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Une fois inscrit et le canal bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26120.5790 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11 24H2

Source : Windows Insider Blog

