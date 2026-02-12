Windows 11 : Emoji 16.0, nouveaux réglages caméra… ce qui arrive bientôt (Insider Preview)

Ce 9 février 2026, Microsoft a publié simultanément deux nouvelles versions de développement de Windows 11 – la build 26300.7760 (canal Dev) et la build 26220.7755 (canal Bêta) – exclusivement pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider.

Ces deux versions de développement (qui partagent exactement les mêmes nouveautés) marquent le retour des Emoji 16.0, introduisent de nouveaux réglages pour les caméras dans l’application Paramètres, et corrigent plusieurs bugs affectant l’affichage et les performances.

Voyons en détail toutes ces nouveautés qui seront bientôt disponibles et intégrées dans une future version ou mise à jour mensuelle de Windows 11 !

Comme d’habitude, les changements introduits dans ces builds sont déployés progressivement : certaines fonctionnalités nécessitent d’activer l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » dans les Paramètres -> Windows Update, tandis que d’autres seront déployées à tous les Insiders au fil du temps.

Note : les builds 26300.xxx sur le canal Dev correspondent à Windows 11 version 26H2 – la prochaine grande mise à jour prévue au second semestre 2026 ; tandis que les builds 26220.xxx sur le canal Bêta correspondent à les buildssur lecorrespondent à Windows 11 version 26H2 – la prochaine grande mise à jour prévue au second semestre 2026 ; tandis que lessur lecorrespondent à Windows 11 version 25H2 – la version actuelle de Windows 11.

Quelles sont les nouveautés dans cette préversion de Windows 11 ?

Emoji 16.0 : le retour des nouveaux emojis

La norme Emoji 16.0 fait son grand retour dans Windows 11 après un parcours mouvementé. Ces sept nouveaux emojis avaient initialement été introduits dans d’anciennes builds en septembre 2025 et étaient même prévus pour figurer dans la préversion de la mise à jour d’octobre 2025 (KB5065789) destinée au grand public, avant que Microsoft n’annule leur sortie sans explication.

Après plusieurs mois d’absence, ces emojis reviennent donc dans ces nouvelles versions de développement.

Vous les retrouverez dans le panneau d’emojis de Windows 11 (accessible via le raccourci Win + ; ) :

Visage avec des poches sous les yeux (Face with Bags Under Eyes) : pour exprimer la fatigue ou le manque de sommeil.

(Face with Bags Under Eyes) : pour exprimer la fatigue ou le manque de sommeil. Empreinte digitale (Fingerprint) : évoque l’identité ou la sécurité.

(Fingerprint) : évoque l’identité ou la sécurité. Légume-racine (Root Vegetable) : associé à l’alimentation saine ou au jardinage.

(Root Vegetable) : associé à l’alimentation saine ou au jardinage. Arbre sans feuilles (Leafless Tree) : symbole de l’hiver.

(Leafless Tree) : symbole de l’hiver. Harpe (Harp) : représente la musique ancienne.

(Harp) : représente la musique ancienne. Pelle (Shovel) : outil de jardinage.

(Shovel) : outil de jardinage. Éclaboussure (Splatter) : pour l’expression artistique.

Les nouveaux émojis ajoutés dans la mise à jour Emoji 16.0 / © Microsoft

Contrôles pan et tilt pour les caméras compatibles

Une nouvelle fonctionnalité apparaît dans l’application Paramètres. Vous pouvez désormais contrôler directement les mouvements panoramiques (pan) et d’inclinaison (tilt) des caméras compatibles.

Les nouvelles commandes du panoramique (Pan) et d’inclinaison (Tilt) pour les caméras compatibles / © Microsoft

Pour accéder à ces nouveaux réglages, rendez-vous dans les Paramètres -> Bluetooth et appareils -> Caméras, puis sélectionnez votre caméra. Les contrôles de panoramique et d’inclinaison apparaissent dans la section « Paramètres de base » de la caméra sélectionnée.

Cette fonctionnalité sera particulièrement utile si vous utilisez une webcam motorisée compatible, pour ajuster précisément l’angle de vue sans avoir à manipuler physiquement la caméra ou passer par un logiciel tiers.

Des corrections pour améliorer l’affichage et les performances

Microsoft a profité de ces builds pour corriger plusieurs bugs qui affectaient l’affichage et la réactivité du système :

Si vous utilisez la barre des tâches en masquage automatique , vous devriez constater une amélioration du comportement visuel en bas de l’écran.

, vous devriez constater une amélioration du comportement visuel en bas de l’écran. Le problème de clignotement des icônes du Bureau a été résolu. Au-delà de l’aspect visuel désagréable, ce bug avait tendance à ralentir l’ensemble du système.

a été résolu. Au-delà de l’aspect visuel désagréable, ce bug avait tendance à ralentir l’ensemble du système. La fenêtre contextuelle de Sécurité Windows qui apparaît pour saisir vos identifiants a été optimisée.

Pour essayer cette build sur votre ordinateur, vous devez rejoindre le canal Bêta du programme Windows Insider. Ce programme gratuit permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités en développement de Windows 11 et de donner son avis dans le Hub de commentaire.

Si vous ne savez pas comment vous inscrire, consultez notre guide complet :

Windows Insider : s’inscrire et installer Windows 11 Insider Preview

Une fois inscrit et le canal Bêta sélectionné, rendez-vous dans les Paramètres -> Windows Update, activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour pour obtenir la build 26300.7760 ainsi que les futures builds délivrées par Microsoft.

Historique des préversions de Windows 11